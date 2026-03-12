"سام 6" ومارادونا البلقان وجرح لا يُنسى في إنتر .. أساطير سبقوا طلال حاجي في تاريخ "الدبل هاتريك"!

طلال حاجي، موهبة الاتحاد، الذي ارتبط اسمه كثيرًا بتحقيق الأرقام القياسية، رغم صغر سنه، والذي أثبت بأنه أحد هؤلاء المواهب القادمة بقوة، بعدما وجد أرضًا خصبة لفرض موهبته في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والتي تنقل عبر منصة "STC TV" مجانًا، من خلال التسجيل البريد الإليكتروني أو رقم الهاتف.

طلال حاجي فاجأ الجميع بظهوره في قائمة الفريق الأول بنادي الاتحاد، قبل يوم مولده الـ16، في سبتمبر 2023، وجمع بين رقمين قياسيين؛ كونه بات أصغر لاعب يسجل في دوري المحترفين السعودي، بعمر 16 عامًا و175 يوم، في موسم 2023-2024، وكذلك أصغر لاعب يشارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا، بعد مشاركته أمام تايلاند في نسخة 2023، وهو بعمر 16 عامًا و132 يوم.

وكتب حاجي رقمًا جديدًا، ولكن من بوابة دوري جوّي للنخبة، بعدما سجل 6 أهداف في مرمى البكيرية، وقاد فريقه للفوز (7-1) في الجولة الثامنة عشر، ليصبح أول لاعب يسجل أكثر من "3" أهداف في مباراة واحدة، هذا الموسم، فضلًا عن تسجيله "هاتريك" في 4 دقائق فقط.

وبعمره 18 عامًا، خلّد ابن مدينة جدة، المولود في سبتمبر 2007، مكانه بين قائمة خالدة لنجوم سجلوا "6" أهداف في مباراة واحدة، عبر مسيرتهم الكروية، لينضم إلى ركب أساطير سعوديين وآخرين عالميين، يمكن أن نستعرض أبرزهم في النقاط التالية..

