علي سمير

نظرات مسروقة وحظر لممثلة بلا سبب .. غيرة أنتونيلا تتحدى ادعاءات الطلاق من أجل إنقاذ "حب الطفولة"

صمت الثنائي لا يعني أن الشائعات صحيحة

لكرة القدم الكثير من المميزات، شعور بالنجاح وشهرة وأموال وحياة أسهل بكثير من الشخص العادي، وأيضًا فتيات ومعجبات، ومجال مفتوح للدخول في العديد من العلاقات العاطفية.

ستجد هذا الأمر في مختلف البلدان والدوريات، للاعبين كبار ومتوسطين وأقل من العاديين، وتتباين جودة ما يحصل عليه كل لاعب وفقًا لمكانته ومدى شهرته.

وعندما نتحدث عن ليونيل ميسي، فنحن هنا نتطرق إلى لاعب بالنسبة للكثيرين هو "الأفضل في تاريخ كرة القدم"، وشعبيته جارفة في جميع أنحاء العالم، لو أراد أي شيء "مادي" سيحصل عليه في لحظة.

وأما بالنسبة للجوانب العاطفية والعلاقات والمعجبات، كم فتاة في العالم تريد مواعدة ميسي؟ ملايين بالتأكيد، ولكن هناك بنت واحدة فقط حصلت على هذه الفرصة ولم تفرط فيها منذ سنوات طويلة، وهي أنتونيلا روكوزو أو "حب الطفولة" الخاص بليو!

فكرة الارتباط بميسي تعتبر حلمًا للكثير من الفتيات، ويبدو أن أنتونيلا تفعل كل ما بوسعها لمنع أي محاولة ممكنة لخطف النجم الأرجنتيني منها!

    "بلوك" دون أي مقدمات

    الممثلة الأرجنتينية أندريا رينكون، تحدثت في أحد البرامج عن تصرف غريب من ميسي عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، حيث قام بحظرها دون أن تحاول حتى متابعته.

    وقالت أندريا:"لقد قام بحظري على إنستجرام، لم أتابعه من الأساس ومع ذلك قام بهذا التصرف، لقد كان صغيرًا بتلك الفترة، ولكنه يتمتع بعائلة جيدة ومحترمة".

    وأضافت:"ميسي انفصل عن أنتونيلا أكثر من مرة في الماضي، كان يمكنه الدخول في علاقات مع فتيات أخرى، ونفس الأمر لها مع رجال آخرين".

    الواقعة لا تثير أي دهشة، لأن تاريخ علاقة ميسي وأنتونيلا، به الكثير من الدلائل حول شعورها بالغيرة الشديدة وتخوفها المستمر من خسارته لفتاة أخرى .. لأنه في النهاية ميسي!

    نظرات تكشف الحقيقة

    في يوليو 2024، انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لميسي يجلس بجانب أنتونيلا، والأخيرة تنظر بجانب عينها نحو هاتفه، وهو أمر معروف ومتداول لأي زوجة مع زوجها لو شعرت بلحظة بأي شك، أو حتى من باب الاطمئنان والحرص.

    موقع "NZ Herald" سبق أن كشف كذلك عن قيام ميسي بحظر عارضة الأزياء البرازيلية سوزي كورتيز، بناء على طلب أنتونيلا، بعد إرسالها صورًا لنجم إنتر ميامي.

    زوجة ليو قررت التدخل فورًا، ويقال إنها تدخلت لمنع سوزي أيضًا من حضور نهائي كأس الدوري الأمريكي لدعم ميسي!

    هناك أزمة أخرى تتعلق بالنظرات، والمقابلة العاطفية التي أجرتها المذيعة الأرجنتينية صوفيا مارتينيز مع ليو في كأس العالم 2022، وظهرت تكهنات حول شعور أنتويلا بالغيرة منها.

    الأمر تطور بسبب نظرات ميسي لها في حفل الكرة الذهبية، ولكن صوفيا خرجت لتنفي وجود أي علاقة عاطفية مع ليو، مؤكدة أنها تلتزم بأقصى درجات المهنية وتحترم أنتونيلا كثيرًا.

    وقالت صوفيا تعليقًا على الأمر:"عندما تزداد شهرتك تحدث لك بعض الأمور السيئة، عائلتي تعاني كثيرًا بسبب هذا الأمر، الناس بدأوا في الحديث عن الطريقة التي كان ينظر نحوي بها وأشياء من هذا القبيل، وجدت نفسي محاصرة ومضطرة لتوضيح الصورة للجميع".

    شائعات لا تنتهي عن الانفصال

    علاقة ميسي وأنتونيلا تبدو مستقرة إلى حد كبير، ولكن في العديد من الفترات تظهر تكهنات حول انفصالهما، ووصلت إلى أقصى مراحلها في 2023، وسط صمت كبير من الثنائي.

    ليو بعادته لا يحب الرد على الشائعات هو وزوجته، ويكتفيان فقط بنشر بعض الصور لعشاء أو حضور مناسبة عائلية أو أي شيء آخر، للرد بشكل مبطن على أي أنباء متعلقة بالطلاق.

    وعاد الجدل مرة أخرى في فبراير 2026، عن طريق المنجمة المكسيكية موني فيدنتي، التي قالت إنها حصلت على معلومات خاصة من بعض المقربين لأنتونيلا، حيث تفيد أنها تستعد للانفصال عن ميسي.

    وواصلت حديثها "دون أي دليل" لتقول إن ميسي على علاقة بفتاة أخرى، بينما قررت أنتونيلا الدخول في قصة حب مع رجل آخر غير ليو!

    وأفضل رد على ذلك هو، كذب المنجمون ولو صدقوا، خاصة وأن ميسي وأنتونيلا ظهرا معًا في عيد الحب الأخير، وكشفت أنطونيلا عن هدية ليو لها.

    وأخيرًا .. لا توجد علاقة بلا مشاكل، الحديث مستمر عن انفصال وغيرة وأزمات، ولكن تشير كافة المعطيات إلى أنتونيلا تمنع أي محاولة لخطف ميسي منها من بداية قبل أن تتطور لشيء على أرض الواقع، تجنبًا للحظة النهاية التي تحدثت عنها العرافة المكسيكية. 

