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"طفولي ومثير للشفقة".. هجوم كبير على كيليان مبابي بسبب تصريحات الكرة الذهبية!
دوجاري لا يجامل مبابي في انتقاده اللاذع
لطالما اتسمت العلاقة بين أساطير كرة القدم الفرنسية والجيل الحالي بالتوتر، لكن دوجاري رفع انتقاداته لمبابي إلى مستوى جديد.
فبعد التصريحات الأخيرة لمهاجم ريال مدريد بشأن رغبته في إحراز أول كرة ذهبية له، انتقد دوجاري النجم بشدة بسبب ما يعتبره افتقاراً إلى التواضع وتركيزاً في غير محله على الأرقام الشخصية بدلاً من المجد الجماعي.
وألمح المهاجم السابق، المعروف بصراحته، إلى أن مثل هذه الحملات العلنية لا تليق بلاعب في مكانة مبابي.
- AFP
طفولي ومثير للشفقة
لم يتحفّظ دوجاري عند حديثه عن الصورة العامة للموقف، خاصةً بالنظر إلى دور مبابي كقائد لمنتخب فرنسا. وفي انتقاد لاذع، هاجم الدولي الفرنسي السابق مبابي لتعبيره علناً عن رغبته في الفوز بالكرة الذهبية، مؤكداً أن فعل السعي للحصول على الجائزة معيب في جوهره.
وقال دوجاري: "أن تطلب علناً جائزة فردية بهذا الشكل، أجد ذلك أمراً صبيانياً ومثيراً للشفقة. لا يوجد شيء عظيم في طلبها، خاصةً وأنت قائد منتخب بلادك".
مبابي لا يزال واثقًا من مكانته
وتأتي هذه الانتقادات ردًا على اعتراف مبابي مؤخرًا بأنه يعتقد أنه في وضع جيد يؤهله أخيرًا للفوز بالجائزة المرموقة. وحديثًا عن حظوظه، أشار اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى أن انتقاله إلى العاصمة الإسبانية يضعه بشكل طبيعي تحت الأضواء للحصول على مثل هذه الألقاب.
وقال مبابي بشأن الكرة الذهبية: "أعتقد أنه عندما تلعب لريال مدريد، أفضل نادٍ في العالم، يربط الناس بينك وبين هذه الجائزة".
وأضاف: "ربما يكون هذا عامًا جيدًا لذلك، لكن يمكن للناس أن يصوّتوا وفقًا لما يعتقدونه".
- Getty/GOAL
وصمة عار في سجل مبابي
على الرغم من غياب الألقاب خلال موسمه الأخير في باريس، لا يزال مبابي واحدًا من أكثر المهاجمين إنتاجية في العالم، بعدما سجل 42 هدفًا في 44 مباراة مع ريال مدريد الموسم الماضي. ومع ذلك، يبقى فشله في إحراز لقب دوري أبطال أوروبا خلال فترته في حديقة الأمراء وصمة في سجله بالنسبة لبعض النقاد.
ويعتقد دوجاري أن هذا التركيز على الإنتاجية الفردية بدلًا من الإنجازات الجماعية هو عرض من أعراض مشكلة أوسع في كرة القدم الحديثة، حيث كثيرًا ما تُمنح الأولوية للنجوم على حساب المنظومة.
وواصل دوجاري انتقاده مركّزًا على فقدان الهوية الجماعية، إذ قال: "أصبحت كرة القدم فردية أكثر فأكثر، وكثيرًا ما يثير ذلك اشمئزازي. فبدلًا من الحديث عن نفسك وعن الجوائز الفردية، ينبغي أن تتحدث عن الفريق، وعن مشاركة النجاح، وعن الألقاب التي لم تفز بها لكنك أردت الفوز بها معًا."
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