علي رفعت

طرد سلوت لن يضمن أي شيء لصلاح.. أربع مستحيلات تحدد مستقبل نجم ليفربول!

المصري لا يجب أن يستمر مهما كانت المتغييرات!

أشارت تقارير صحفية أن مستقبل محمد صلاح في ليفربول قد يتغير حال رحل أرني سلوت عن تدريب الفريق، الجماهير تعتقد أن التخلص من المدير الفني الذي حد من خطورة النجم المصري تكتيكيًا هو الحل السحري للأزمة الحالية لكن القراءة المتأنية للمشهد تفرض واقعًا مختلفًا تمامًا وربما صادمًا لعشاق الريدز.

استمرار محمد صلاح في ليفربول لم يعد خيارًا منطقيًا في الوقت الحالي حتى لو قامت الإدارة بطرد سلوت غدًا.

الحقيقة المرة هي أن مرحلة الملك المصري مع الفريق الإنجليزي وصلت إلى خط النهاية لأسباب تتجاوز هوية الجالس على مقاعد البدلاء. 

صلاح يقف الآن على مفترق طرق يحتم عليه البحث عن تحد جديد قبل أن يحترق رصيده التاريخي في ناد يحتاج إلى معجزة للوقوف على قدميه مجددًا.

إليكم أربع عقبات ومستحيلات تجعل رحيل صلاح عن ليفربول القرار الأكثر عقلانية لتجنب تدمير أسطورته:


    انهيار الجيل الذهبي وحتمية البناء من الصفر

    ليفربول الحالي ليس هو الفريق المرعب الذي غزا أوروبا وإنجلترا قبل بضع سنوات.

    الجيل الذهبي انهار تمامًا برحيل يورجن كلوب وأعمدة الفريق التاريخية، والنادي يحتاج الآن لسنوات طويلة من أجل بناء مشروع رياضي جديد وتحضير دماء شابة قادرة على استعادة التوازن والمنافسة الشرسة.

    في هذه المرحلة المتقدمة من مسيرة صلاح العمرية لا يملك النجم المصري رفاهية الانتظار لثلاث أو أربع سنوات حتى ينضج المشروع الجديد وتؤتي عملية الإحلال والتجديد ثمارها.

    صلاح يحتاج إلى فريق جاهز فنيًا لحصد الألقاب الفورية وليس حقلًا للتجارب ومحاولات البناء البطيئة.


    التخبط الإداري وغياب الدرع الحامي


    العقبة الثانية تكمن في الهيكل الإداري المتخبط داخل النادي، فليفربول شهد وسيشهد تغييرات جذرية في الإدارة الرياضية وظهور وجوه جديدة برؤى مختلفة تعتمد على لغة الأرقام والاستثمار الصارم وتقليص النفقات.

    في الماضي كان كلوب يمثل الدرع الحامي لصلاح أمام الإدارة والإعلام لكن برحيل المدرب الألماني وتغير الإدارة الرياضية الداعمة فقد صلاح حصانته المطلقة داخل أروقة النادي.

    الإدارة الحالية قد تتعامل مع ملفه بحسابات اقتصادية بحتة لا تليق بتاريخه وحجم عطائه وهو ما يمهد لصدامات مستقبلية لا محالة تجعل خروجه الآن أفضل من الدخول في نفق الصراعات الإدارية.


  • التشبع الكروي والبحث عن شغف جديد


    بعد تسع سنوات من المجد حصد فيها محمد صلاح كل البطولات الممكنة في إنجلترا من دوري أبطال أوروبا إلى الدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية محطمًا كافة الأرقام القياسية الفردية وصل اللاعب إلى مرحلة طبيعية من التشبع الكروي.

    الدوافع التي كانت تحركه لاصطياد الخصوم لم تعد بنفس الشراسة وسط بيئة محبطة وفريق متراجع يعاني من انعدام الوزن.

    صلاح يحتاج بشدة إلى بيئة جديدة وتحديات مختلفة خارج أسوار الأنفيلد تعيد إشعال شغفه وتمنحه دوافع متجددة لكتابة تاريخ جديد قبل إعلان اعتزاله.


    فخ الرجل الأوحد وتحمل فاتورة الإخفاق


    هذه هي العقبة الأكثر رعبًا والتي تهدد تاريخ اللاعب، قإذا نجحت ضغوط الجماهير في طرد آرني سلوت انحيازًا لصلاح فإن التركيز الإعلامي والجماهيري بأكمله سينصب على النجم المصري في الموسم القادم.

    سيتحول صلاح إلى الرجل الأوحد الذي يجب عليه جلب الانتصارات بمفرده لإثبات أن المدرب الهولندي كان هو المشكلة الوحيدة.

    وإذا تعثر الفريق أو فشل المدرب القادم في إعادة ليفربول للقمة فإن مقصلة الانتقادات الإنجليزية القاسية ستتجه مباشرة نحو صلاح وسيكون هو كبش الفداء الأول الذي سيتحمل فاتورة الإخفاق منفردًا.


  • بيت القصيد

    الخروج من الباب الكبير كأسطورة حية لا تمس يظل الخيار الأذكى لمحمد صلاح بدلًا من البقاء في سفينة غارقة قد تجبره على الغرق معها ومحو سنوات من السحر الكروي الذي نثره في سماء إنجلترا.


