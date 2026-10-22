طرابزون سبور ضد هارتس | أهانوا محمد صلاح فأعاد ذكريات كأس العالم على حسابهم .. لكن "مو" يحتاج لمن يحميه من نفسه!

رغم الإشادات والمساهمات التي يقدمها لطرابزون سبور والأرقام القياسية التي يحققها إلا أن صلاح يحتاج لوقفة جادة مع نفسه..
بالأمس، تحدث توماس رايس؛ المدير الفني لطرابزون سبور، في المؤتمر الصحفي للمباراة، عن نية إراحة بعض اللاعبين الأساسيين، في ظل ضغط الروزنامة التي يعاني منها الفريق، حيث خاض مباراة قبل أقل من 72 ساعة تقريبًا أمام بشكتاش في الدوري المحلي (19 أكتوبر).
لكن قبل المواجهة الأوروبية الليلة، كشف الإعلام التركي عن حديث دار بين الجناح المصري والجهاز الفني لطرابزون سبور، أعرب خلاله الأول عن رغبته في المشاركة أساسيًا أمام الفريق الاسكتلندي، فما كان من رايس إلا أن استجاب لطلبه.
70 دقيقة خاضها مو من مواجهة الليلة قبل استبداله، هذا السيناريو يتكرر للجولة الثانية على التوالي من دوري المؤتمر الأوروبي، ويبدو أنه سيكون معتمدًا طوال مرحلة الدوري، بهدف إراحة النجم المصري.
لكن أما كان من الأولى الاستجابة لرغبة المدرب بعدم المشاركة من البداية وترك سيناريو المباراة يقرر ما إذا كان سينزل صلاح بديلًا أم لن يشارك نهائيًا؟ .. هذا ما يحتاج مو لاستيعابه جيدًا!
ضغط الروزنامة التركية مع المنافسة في دوري المؤتمرات الأوروبي يتطلبان ذكاء في التعامل وإدارة الوقت، خاصةً مع خوض المنتخب المصري خلال الأشهر المقبلة التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027، وإقامة نهائيات البطولة نفسها في يوليو من العام المقبل.
مفهوم سعي صلاح لتحقيق المزيد من الأرقام الفردية، ونفي ما نعته به البعض خلال الأشهر الماضية عن كونه انتهى كلاعب من طراز فريد، لكن عليه النظر لبعيد، فلا يزال الموسم طويلًا ولا بد أن يكون الختام رائعًا كما البداية، فالناس ينسون البدايات ولقطة الختام هي ما يظل عالقًا في الأذهان أكثر.