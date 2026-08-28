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هيثم محمد

سفينة طرابزون تغرق مبكرًا .. و"جنون" بونوتشي في ألمانيا الحل للهرب يا صلاح!

فقرات ومقالات
محمد صلاح
طرابزون سبور
الدوري التركي الممتاز
يونيون برلين
الدوري الألماني لكرة القدم للسيدات
مقالات رأي
ليوناردو بونوتشي

بداية كارثية للمغامرة التركية لصلاح

ماذا يحدث لمحمد صلاح في تركيا؟ من يعرف الكرة هناك لن يستغرب أحداث الساعات الأخيرة وقد يراها طبيعية بالنظر لتماشيها مع ما يحدث دومًا في جنبات الكرة بالبلد الأوروبي الآسيوي، ولكن هل صلاح كان يتوقع ذلك؟

ودع طرابزون سبور الدوري الأوروبي من الملحق بسيناريو كارثي ليتحول إلى دوري المؤتمر وبعد ذلك بدقائق قدم مدرب الفريق فاتح تكي استقالته التي رفضها النادي، لتستمر دوامة البداية السلبية في ضرب موسم النادي التركي رغم وصول الملك المصري الذي كان يعول عليه كثيرًا لتغيير حظوظ الفريق.


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  • بداية كارثية في تركيا لصلاح

    مباراة إياب الملحق الأوروبي ضد فيرينتشفاروشي المجري التي انتهت برباعية نظيفة هي فقط رابع مباريات صلاح مع طرابزون، ولكن المحصلة حتى الآن غير مرضية.

    هزيمتان على الصعيد القاري وهبوط لأدنى البطولات الثلاثة في صورة دوري المؤتمر، وحتى في الدوري بدأ الفريق بتعادل مع قاسم باشا ثم الانتصار في اللقاء الثاني ضد باشاك شاهير حيث تألق صلاح وسجل للمرة الأولى بقميص ناديه الجديد.

    ولكن الصورة الجماعية للفريق هي ما تثير القلق، طرابزون يبدو أدنى من المستويات التي تعود عليها صلاح طوال مسيرته، حتى عندما لعب في سويسرا، إذ وقتها حمل قميص أفضل فرقها بازل، أو حتى في إعارته بإيطاليا مع فيورنتينا الذي كان وقتها يصارع على المقاعد القارية، أما في تركيا فطرابزون يبدو فنيًا فريق ضعيف وبدون عناصر مميزة محلية أو محترفة، وخصوصًا في الهجوم، وإداريًا بدأت المشاكل بعد أربع مباريات فقط غير جيدة باستقالة الجهاز الفني ورفض الإدارة!



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  • سيناريو بونوتشي؟

    في 2023، رحل النجم الإيطالي ليوناردو بونوتشي عن يوفنتوس بعد خلاف بين الطرفين وصل لدرجة تهديد قلب الدفاع السابق بمقاضاة ناديه، وقام بونوتشي بخطوة غريبة بالانضمام إلى أونيون برلين الألماني الذي كان يبني فريقًا استعدادًا لخوض غمار دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

    انتقال بونوتشي إلى الفريق الألماني قليل الخبرات كان بمثابة المفاجأة، وكما توقع الكثيرون، فشلت المعادلة ورحل بونوتشي بعد أقل من ستة أشهر في البوندسليجا، أولًا لأنه كان مستواه الشخصي في تراجع كبير بنهاية مسيرته، وثانيًا لأن معايير أونيون كانت أقل بكثير من تطلعات لاعب مثل بونوتشي صال وجال وفاز بعديد البطولات، حتى لو أنهى الموسم السابق في المربع الذهبي ويشارك بأسمى البطولات.

    بونوتشي فسخ عقده مع أونيون برلين وانضم إلى فنربخشه في تركيا في نفس اليوم تقريبًا من يناير 2024، وبعد ستة أشهر أعلن اعتزاله اللعب وختم مسيرته المميزة بمحطتين دون المستوى، ما وصفه الكثيرون في الإعلام الإيطالي بالجنون، وكل ذلك بسبب تدهو علاقته بيوفنتوس في محطاتها الأخيرة.



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    سيناريو بونوتشي لإنقاذ صلاح؟

    بعد ستة أشهر، "هرب" بونوتشي من برلين وألمانيا عندما أدرك الخطأ الذي ارتكبه بالانتقال إلى أونيون، وربما صلاح الآن في مرحلة شبيهة من التفكير مثل النجم الإيطالي، وتشابه الموقفين قد يبرر التفكير في تكرار نفس النهاية.

    كلا اللاعبين رحل عن نادي عملاق عرف فيه أفضل فصول مسيرته بشكل غير مرض للاعب وخلافات فرضت عليه مغادرة منطقة راحته، الاختيار كان غير منطقيًا باختلاف الدوافع، ولكن المشترك هو أن طموحات ومعايير النادي أقل من اللاعب، ومشترك أيضًا البدايات الضعيفة، فأونيون برلين خسر أول تسع مباريات له في ذلك الموسم وبونوتشي كان بين الأساسي ودكة البدلاء.

    بونوتشي قرر إنقاذ مسيرته "الرياضية" وتدارك الأمر بالرحيل سريعًا في منتصف الموسم عند أول فرصة، ولم ينتظر لنهاية الموسم، وصلاح لا نقول سيفعل ذلك ولكن يجب أن يضع الاحتمالية في الحسبان، طرابزون أقل من إمكانياته المادية، وصحيح هو يتقاضى راتبًا ضخمًا ولكن لا يريد أن تكون محطاته الأخيرة في مسيرة مرصعة بالنجاحات فاشلة وتلطخ الصورة.

    "جنون" بونوتشي بالقفز من سفينة أونيون برلين وهو الخبير قد يصفه البعض أيضًا بالخسة والهروب، ولكن في النهاية هي علاقة تعاقدية كل طرف فيها يحاول حماية مصالحه، وإذا استمر جنون الأوضاع في طرابزون بالنصف الأول من الموسم، ربما على صلاح هو الآخر التفكير في بعض من "الجنون".

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