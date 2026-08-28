سفينة طرابزون تغرق مبكرًا .. و"جنون" بونوتشي في ألمانيا الحل للهرب يا صلاح!

مباراة إياب الملحق الأوروبي ضد فيرينتشفاروشي المجري التي انتهت برباعية نظيفة هي فقط رابع مباريات صلاح مع طرابزون، ولكن المحصلة حتى الآن غير مرضية.

هزيمتان على الصعيد القاري وهبوط لأدنى البطولات الثلاثة في صورة دوري المؤتمر، وحتى في الدوري بدأ الفريق بتعادل مع قاسم باشا ثم الانتصار في اللقاء الثاني ضد باشاك شاهير حيث تألق صلاح وسجل للمرة الأولى بقميص ناديه الجديد.

ولكن الصورة الجماعية للفريق هي ما تثير القلق، طرابزون يبدو أدنى من المستويات التي تعود عليها صلاح طوال مسيرته، حتى عندما لعب في سويسرا، إذ وقتها حمل قميص أفضل فرقها بازل، أو حتى في إعارته بإيطاليا مع فيورنتينا الذي كان وقتها يصارع على المقاعد القارية، أما في تركيا فطرابزون يبدو فنيًا فريق ضعيف وبدون عناصر مميزة محلية أو محترفة، وخصوصًا في الهجوم، وإداريًا بدأت المشاكل بعد أربع مباريات فقط غير جيدة باستقالة الجهاز الفني ورفض الإدارة!







