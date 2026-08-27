انتهى الحلم الأوروبي قبل أن يبدأ .. إلى طرابزون سبور: محمد صلاح ليس ليونيل ميسي وعليكم معاملته ككريستيانو رونالدو!

في فترة غموض مستقبل محمد صلاح، كثرت المقارنات بينه وبين النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو فيما يتعلق بالتساؤلات عن أي دوري سيغريه أكثر؛ هل يسير على خطى البرغوث وينتقل للدوري الأمريكي أم يخطو خطوات الدون وينضم لدوري روشن السعودي؟
ومع انتقال مو لطرابزون سبور، بدأ قطاع آخر يتساءل عما إذا كان سيكون قادرًا على قيادته لمنصات التتويج كما فعل رونالدو في النصر، وميسي مع إنتر ميامي؟!
لكن الواقع يقول إن مقارنة صلاح بميسي ليست في محلها، إنما ربما يشبه رونالدو بعض الشيء..
ظن محمد صلاح بانتقاله إلى طرابزون أنه سيكون قادرًا على حمل الفريق على كتفيه وإعادة الأمجاد له، على الرغم من الفارق الكبير في الإمكانات بينه وبين زملائه من حوله .. هذا كان ظن جمهور النادي التركي نفسه أيضًا ومسؤولي النادي.
لكن النتيجة أنه فشل في أول أهداف الموسم، فرغم مشاركته لـ90 دقيقة أمام فيرينتسفاروش في الذهاب و63 دقيقة في الإياب، لم يقدر على تسجيل أو صناعة أي هدف.
ربما من المبكر الحكم على التجربة التركية للنجم المصري، لكن تبدو في ملامحها الأولى من خلال مباراتين في الدوري التركي ومثلهما في التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي، أنها تشبه حال كريستيانو رونالدو في أول موسمين له مع النصر، فكلاهما غير قادر على النجاح إلا بوجود كتيبة من حوله قادرة على خدمته كل بحسب طريقة لعبه .. هذا في الأساس حال مو وصاروخ ماديرا حتى في المنتخب الوطني لكل منهما.
في المقابل، يبقى ليونيل ميسي هو اللاعب الوحيد الذي يمكنه المراهنة على قدرته على النجاح في أي تجربة مهما كانت الأسماء من حوله، هذا ما أثبته سواء مع المنتخب الأرجنتيني أو إنتر ميامي.
هنا نحن لا نحكم على تجربة صلاح في طرابزون بالفشل، إنما نسلط الضوء على حاجة طرابزون سبور لإبرام عدة صفقات وربما حتى تغيير المدرب فاتح تيكه، إن أراد النجاح في تلك التجربة، تمامًا مثلما فعل النصر لإنجاح تجربة كريستيانو رونالدو، لأن مو وحده لا يكفي، وإلا ليبقى جمهوره الخاص مستعدًا لاحتمالية بداية عهد من الفشل في ختام مسيرته بعد النجاحات التي حققها على مدار السنوات الماضية.