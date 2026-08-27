انتهى الحلم الأوروبي قبل أن يبدأ .. إلى طرابزون سبور: محمد صلاح ليس ليونيل ميسي وعليكم معاملته ككريستيانو رونالدو!

ذهب طرابزون سبور بقيادة صلاح إلى بودابست، وربما طموحه فقط التمثيل المشرف، في ظل فارق الإمكانات بين الفريقين بخلاف الهزيمة في الذهاب.

لكن مع الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول رفع الفريق التركي شعار "ما باليد حيلة" سريعًا، على إثر طرد لاعبه راسلان مالينوفسكي .. هنا كانت بداية اختفاء النجم المصري مع سيطرة فيرينتسفاروش على مجريات اللعب.

وزاد الوضع سوءًا في الدقيقة 57 من عمر المباراة، بعد طرد لاعب آخر من طرابزون؛ سيدني لوبيز كابرال، بالكارت الأصفر الثاني بعد احتساب ضربة جزاء ضده.

أمام تلك الظروف ومع اختفائه في الملعب بالفعل في ظل النقص العددي وعدم القدرة على تنظيم أي هجمة على مرمى الفريق المجري، قرر المدرب فاتح تيكه سحب صلاح من الملعب في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

أما عن محصلته الرقمية، فهي صفرية في غالبيتها دون أي تسديدة أو تمريرة حاسمة أو فرص مصنوعة أو مراوغة ناجحة أو حتى عرضية متقنة، والمثير أكثر أنه حتى مع النقص العددي لم يظهر مو في أي مساهمة دفاعية!



