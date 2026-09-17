بعد اجتماعه مع صلاح .. طرابزون سبور يستعد لتقديم مدربه الجديد!

يستعد نادي طرابزون سبور، لتقديم مديره الفني الجديد، توماس ريس، الذي وقع عليه الاختيار لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المُقبلة، خلفًا لفاتح تكه، الذي تمت إقالته.

وذكرت تقارير بأن طرابزون، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، قدم عرضًا "مبدئيًا" لتوماس ريس، لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي "2026-2027"، مع وجود اتجاه لمشروع طويل الأمد مع المدرب الألماني، على أن يتم تفعيله بناءً على النتائج والأداء في نهاية الموسم.

وتنتظر توماس ريس بداية صعبة مع طرابزون سبور، حيث يستهل مشواره بمباراة جلطة سراي، السبت المُقبل، ضمن الجولة السادسة من دوري السوبر التركي، بموسم 2026-2027.