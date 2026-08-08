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علي رفعت

طالبي كشف عيب مدرب سعود الجديد.. عبد الحميد أساسيًا قبل مواجهة باريس سان جيرمان واحذروا من هذه الكارثة!

فقرات ومقالات
لانس ضد سندرلاند
لانس
سندرلاند
وديات الأندية
سعود عبد الحميد

سعود يقدم مستويات طيبة ولكن!

أظهرت المواجهات الودية الأخيرة لفريق لانس الفرنسي مؤشرات واضحة تعكس النوايا الفنية للمدرب الألماني جديد دينو توبمولر تجاه الدولي السعودي سعود عبد الحميد.

حيث بات من الواضح أن المدير الفني معجب بإمكانيات اللاعب ومقتنع بقدراته اللياقية والفنية إلى حد بعيد. 

هذا الاقتناع لم يأتِ من فراغ، بل ظهر في الاعتماد الصريح عليه وإعطائه أدوارا محورية خلال الفترة التحضيرية حيث لعب النجم السعودي أربع مباريات حتى الآن وصنع هدفًا، وآخر مواجهاته كانت اليوم ضد سندرلاند الإنجليزي.

ليؤكد المدرب نيته المباشرة في الدفع به كعنصر أساسي ومحوري في تشكيل الفريق المعتمد لمواجهة الماراثون الطويل والمحلي والقاري الشاق المرتقب في الموسم الجديد.


  • عيب المدرب كشفه طالبي

    رغم الحماس العارم والاعتماد الواضح على خدمات سعود عبد الحميد، إلا أن المباراة التحضيرية الأخيرة أمام سندرلاند كشفت النقاب عن عيب تدريبي صريح ومباشر في أسلوب المدرب توبمولر. 

    الاندفاع الهجومي المفرط على الأطراف دون وضع حماية دفاعية كافية خلف الأظهرة جعل خط الظهر كاملًا في وضع حرج. 

    تجلى هذا الخلل بشكل فاضح في لقطة الهدف الثاني للفريق الإنجليزي، عندما استغل الجناح شمس الدين طالبي المساحات الخالية المتروكة وركض لمسافة طويلة بحرية تامة دون أي مضايقة أو تدخل، قبل أن يقدم الكرة على طبق من ذهب لزميله. 

    سعود كان قد تم تبديله قبل الهدف الثاني ولكن هذا الموقف أثبت أن خطط توبمولر أصبحت تتضمن ثغرات مكشوفة قد يدفع ثمنها سعود عبد الحميد أو غيره من المدافعين في التشكيل، عبر تحميلهم أخطاء المنظومة بالكامل عند أي ارتداد هجومي خاطف للخصوم.


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  • تكرار الإنجاز ليس سهلًا

    تأتي هذه الثغرات الواضحة لتضع الجميع داخل النادي أمام حقيقة واضحة، وهي أن الموسم التاريخي الماضي الذي حقق فيه لانس بطولة كأس فرنسا وضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا لن يكون سهلًا على الإطلاق تكراره في ظل الظروف الحالية.

    التغييرات الفنية المتلاحقة، وتولى مدرب جديد بأسلوب مختلف، إلى جانب الأزمات الدفاعية المتعلقة بالإصابات، كلها عوامل تؤكد أن الطريق في الموسم الجديد لن يكون مفروشًا بالورود، وأن الاعتماد على روح الموسم الماضي وحدها لن يكفي لتحقيق الطموحات الكبيرة للجماهير والإدارة.


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    اختبار باريس بعقلية مختلفة

    تقف المجموعة الآن على بعد أيام قليلة من الاختبار الرسمي الأول والأصعب أمام باريس سان جيرمان في مواجهة السوبر الفرنسي، وهي المباراة التي لا تحتمل أنصاف الحلول أو استمرار الأخطاء التحضيرية ذاتها. 

    مواجهة كتيبة العاصمة المدججة بعناصر هجومية تمتلك أقصى درجات السرعة والمهارة تتطلب الذهاب بعقلية مختلفة تمامًا. 

    محاولة اللعب بالمخاطرة المفرطة نفسها أو ترك المساحات المفتوحة للأجنحة الباريسية ستكون بمثابة كارثة كروية حقيقية. 

    يحتاج توبمولر قبل غيره إلى إعادة تقييم توازنه، وتوفير الحماية الكافية لسعود عبد الحميد في جانبه الأيمن لضمان عدم الوقوع في الفخ ذاته والتسبب في خسارة أول ألقاب الموسم المرتقبة.


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  • بيت القصيد

    تتلخص الصورة كاملة في أن إعجاب المدرب الألماني دينو توبمولر بإمكانيات سعود عبد الحميد ورغبته الصريحة في جعله قطعة أساسية داخل تشكيله لا تكفي وحدها لضمان نجاح الموسم، إن لم يقترن هذا الرهان بتعديل تكتيكي حاسم يضمن الحماية الوقائية للجبهات الدفاعية.

    إن التحديات المقبلة، وعلى رأسها صدام باريس سان جيرمان، لا تحتمل استمرار الأخطاء نفسها أو تغليف الخلل الدفاعي بالفرديات، فالاعتماد على أسلوب يترك مسافات شاسعة خلف الأظهرة أمام منافسين بمهارات وقدرات استثنائية لن يعني سوى الوقوع في الكارثة ذاتها.

    والمرحلة الحالية بضغوطها القارية والمحلية تتطلب قراءة واقعية، وعقلية تدريبية حذرة تعيد التوازن للمنظومة بالكامل، حتى لا يتكبد المدافعون وفي مقدمتهم سعود ثمن أخطاء تكتيكية مكشوفة للجميع.


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