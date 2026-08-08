طالبي كشف عيب مدرب سعود الجديد.. عبد الحميد أساسيًا قبل مواجهة باريس سان جيرمان واحذروا من هذه الكارثة!

رغم الحماس العارم والاعتماد الواضح على خدمات سعود عبد الحميد، إلا أن المباراة التحضيرية الأخيرة أمام سندرلاند كشفت النقاب عن عيب تدريبي صريح ومباشر في أسلوب المدرب توبمولر.

الاندفاع الهجومي المفرط على الأطراف دون وضع حماية دفاعية كافية خلف الأظهرة جعل خط الظهر كاملًا في وضع حرج.

تجلى هذا الخلل بشكل فاضح في لقطة الهدف الثاني للفريق الإنجليزي، عندما استغل الجناح شمس الدين طالبي المساحات الخالية المتروكة وركض لمسافة طويلة بحرية تامة دون أي مضايقة أو تدخل، قبل أن يقدم الكرة على طبق من ذهب لزميله.

سعود كان قد تم تبديله قبل الهدف الثاني ولكن هذا الموقف أثبت أن خطط توبمولر أصبحت تتضمن ثغرات مكشوفة قد يدفع ثمنها سعود عبد الحميد أو غيره من المدافعين في التشكيل، عبر تحميلهم أخطاء المنظومة بالكامل عند أي ارتداد هجومي خاطف للخصوم.



