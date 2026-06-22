طالبوا الجماهير بعدم الحضور.. تحذير جديد في مباراة العراق وفرنسا بكأس العالم!

سارع منظمو البطولة والسلطات المحلية إلى إصدار إرشادات السلامة، حيث إن «الظروف الجوية السيئة في المنطقة» تهدد إقامة المباراة. وأكد ملعب فيلادلفيا، المعروف أيضًا باسم «لينكولن فاينانشال فيلد»، أن البوابات لن تفتح في الموعد المقرر أصلاً، ويُطلب من المشجعين الذين لم يصلوا بعد الابتعاد عن الملعب حفاظًا على سلامتهم.

وجاء في بيان أصدره الملعب على X: "بسبب الأحوال الجوية السيئة في المنطقة، سيتم تأجيل فتح البوابات. إذا لم تكن في المنطقة، يرجى عدم التوجه إلى ملعب فيلادلفيا في الوقت الحالي. سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لفتح البوابات بمجرد انقضاء الأحوال الجوية السيئة. إذا كنت بالقرب من ملعب فيلادلفيا، يرجى البحث عن مأوى."