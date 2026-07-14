"طالبت بيريز بضمه".. أسطورة ريال مدريد يؤكد: تأثير أوليسي مثل ميسي!

وأوضح ماكيليلي أسباب تقديره الكبير لأوليسي، مشيرًا إلى إبداع الجناح وقدرته على تغيير مسار المباريات. وقال إنه سبق أن أعرب عن هذا الرأي مباشرةً للرئيس بيريز.

"مايكل أوليسي إلى ريال مدريد؟ سأؤيد ذلك. أتيحت لي الفرصة للتحدث مع الرئيس فلورنتينو بيريز وأخبرته أنه إذا كان هناك مال لإنفاقه على لاعب واحد فقط، فسيكون هو"، أوضح ماكيليلي.

"يُعيد أوليسي إلينا متعة مشاهدة كرة القدم، ومذاق ما عشناه في طفولتنا: الموهبة، والحرية، والجودة، والفعالية. وعندما لا يكون على أرض الملعب، يكون غيابه ملحوظاً".

ثم قارن لاعب خط وسط تشيلسي السابق تأثير أوليسي على المباريات بتأثير ميسي. وقال: «عندما يكون في أفضل حالاته، تشعر أنه، في أي لحظة، مثل ميسي، قادر على فعل شيء غير متوقع. انظر إلى ديمبيلي، ومبابي، وباركولا: إنهم يعلمون أنه قادر على وضع الكرة في مساحة لا يراها اللاعبون الآخرون حتى، هذه هي كرة القدم الحديثة التي نحبها، كرة القدم التي تجعل المشجعين يحلمون. حتى المعلقون مندهشون من مهاراته الفنية. إنه استثنائي".