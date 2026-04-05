"طاقة عصبية!" - ثيو والكوت يلقي باللوم على ميكيل أرتيتا في هزيمة أرسنال أمام ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

وفي حديثه إلى هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عقب المفاجأة التي حدثت في ملعب سانت ماريز، أشار المهاجم السابق لفريق أرسنال بأصابع الاتهام مباشرةً إلى السلوك المضطرب للجهاز الفني باعتباره العامل الرئيسي وراء الأداء المتفكك للفريق.

قال والكوت: "عندما كنت أشاهد ميكيل على خط التماس، تذكرت السنوات السابقة التي كانت فيها تلك الطاقة تنعكس على الفريق. كانت طاقة عصبية، وكان الجو متوتراً للغاية. لم يكن ميكيل وحده، بل كان الكثير من أعضاء الجهاز الفني يتواجدون هناك في بعض الأوقات. كان الأمر أشبه بوجود طهاة كثيرين في المطبخ، ورسائل كثيرة. كان تشكيل أفضل فريق هو الشيء الصحيح الذي كان يجب فعله الليلة. من السهل أن أقول ذلك الآن، لكنك تريد رد فعل بعد نهائي الكأس، ولم يكن الأمر كذلك الليلة، بل كان أسوأ".