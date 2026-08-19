ضمك الضحية: عبدالرزاق حمدالله رد عليكم بـ"عادة سعودية".. وبدأ حكايته التهديفية مع التعاون

عندما يتم ذكر اسم النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ فنحن نتحدث هُنا عن واحد من أعظم المحترفين الأجانب في الملاعب السعودية، عبر التاريخ.

نعم.. حمدالله منذ حضوره للسعودية، صيف عام 2018؛ وهو يتحدث بلغة الأهداف فقط، ويحطم الرقم القياسي تلو الآخر.

ذلك حدث مع عملاق الرياض النصر أولًا؛ ثم مع ناديي الاتحاد والشباب، ووصولًا إلى فريق التعاون الأول لكرة القدم الآن.

وبدأ المهاجم المغربي رحلته مع التعاون، في صيف العام الحالي؛ ليقود الفريق للتأهُل إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2026-2027، سريعًا.

وجاء تأهُل سكري القصيم، مساء اليوم الأربعاء؛ بعد الفوز (3-0) ضد نادي ضمك، ضمن منافسات دور الـ32 من أغلى الكؤوس.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد أداء حمدالله ضد ضمك..