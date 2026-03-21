أخبار سيئة لفريق بولونيا عشية المباراة المهمة التي ستقام على أرضه في الدوري ضد لاتسيو. ففي الواقع، سيضطر إيتاليانو إلى الاستغناء عن كل من توماسو بوبيغاوجينس أودغارد، اللذين يعانيان من إصابة عضلية.
ضربة مزدوجة لبولونيا: غياب بوبيغا وأودغارد في مباراة لاتسيو. قائمة اللاعبين المستدعيين من قبل إيتاليانو وحالة اللاعبين المصابين
حالة بوبيغا وأودغارد
وفقاً للتقرير الطبي الذي أصدره نادي بولونيا، لن يشارك بوبيغا وأودغارد في مباراة الغد على ملعب «دالارا» بسبب إصابات عضلية: الأولى في العضلة الحرقفية الفخذية اليمنى والثانية في الفخذ الأيسر. ويهدف بولونيا إلى تعافي اللاعبين قبل المباراة التي ستقام خارج أرضه في كريمونا يوم 5 أبريل بمناسبة عيد الفصح.
اللاعبون المستدعون
فيما يلي قائمة اللاعبين المستدعين لفريق بولونيا:
حراس المرمى: بيسينا، رافاليا، فرانشيسكيلي.
المدافعون: كاسال، هيجم، هيلاند، لوكومي، ليكوجيانيس، ماريو، ميراندا، فيتيك، زورتيا.
لاعبو الوسط: فيرغسون، فرويلر، مورو، سوم.
المهاجمون: برنارديسكي، كامبياغي، كاسترو، دالينغا، دومينغيز، أورسوليني، رو.
