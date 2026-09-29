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ضربة مزدوجة بسبب الإصابات: "لست متأكدًا بعد".. توماس توخيل يقلق جماهير إنجلترا!
توخيل يراقب ثنائيًا دفاعيًا
يواجه توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، صداعًا في اختياراته قبل رحلة الفريق إلى براج يوم الثلاثاء، بعدما غاب اثنان من العناصر الأساسية في القائمة خلال التحضيرات النهائية. فقد لفت غياب كونسا وأوريلي الأنظار عن الحصة التدريبية الجماعية التي أُقيمت في مقر توتنهام صباح يوم الإثنين. وبينما كان بقية أفراد القائمة المكوّنة من 24 لاعبًا يستعدون للسفر إلى العاصمة التشيكية، اقتصر برنامج مدافعي آرسنال ومانشستر سيتي على تدريبات فردية في ظل معاناتهما لتجاوز شكوك حول جاهزيتهما البدنية.
ويأتي هذا التوقيت مثيرًا للإحباط بشكل خاص بالنسبة إلى توخيل، الذي يسعى بشدة لإيجاد الاستقرار الدفاعي عقب الخسارة أمام بطل العالم إسبانيا بنتيجة 3-2 يوم السبت على ملعب ويمبلي. وكشف المدرب الألماني أن الثنائي يعاني من مشكلات لم تُحسم بعد منعتهما من الانضمام إلى زملائهما على أرضية الملعب. وعندما سُئل عمّا إذا كان اللاعبان سيكونان جاهزين للمباراة على ملعب فورتونا أرينا، قال توخيل للصحفيين مساء يوم الإثنين: «لست متأكدًا بعد. لقد غابا عن تدريب اليوم، هذا ما رأيتموه. كان ذلك بسبب مشكلات بسيطة، لكن ما زالت هناك مشكلات».
- AFP
فحوصات اللياقة النهائية تلوح في الأفق
يخوض منتخب إنجلترا برنامجًا صعبًا خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث تنتظره ثلاث مباريات. فبعد المواجهة أمام تشيكيا يوم الثلاثاء، ينتقل الفريق بقيادة توخيل لمواجهة كرواتيا يوم السبت، قبل أن يختتم فترة التوقف بمباراة إياب أمام التشيك في السادس من أكتوبر.
وفي حديثه المفصّل عن الوضع البدني داخل المعسكر، أضاف مدرب منتخب إنجلترا: «خضنا اليوم صباحًا حصة تدريبية خفيفة للاعبين الذين شاركوا في المباراة من البداية. وستُجرى آخر الفحوصات صباح الغد. وإذا أعطانا الأطباء والمعالجون الفيزيائيون الضوء الأخضر، فنحن جاهزون للمضي قدمًا. يوم إضافي واحد قد يُحدث فارقًا كبيرًا بالفعل. أشعر بأن جميع اللاعبين الذين كانوا على أرض الملعب اليوم يرغبون حقًا في اللعب وهم متحمسون لذلك».
تتصاعد الضغوط من أجل تحقيق نتيجة
بعد بداية خاسرة في مشوار دوري الأمم، تجد إنجلترا نفسها في موقف صعب مع عودتها إلى المستوى الأول هذا الموسم، بعدما أمضت النسخة الماضية في المستوى الثاني. ويخوض فريق توخيل اختبارًا حاسمًا أمام تشيكيا، التي تسعى هي الأخرى إلى استعادة توازنها بعد سقوطها بخسارة 2-1 أمام كرواتيا في مباراتها الافتتاحية.
وتحدث توخيل عمّا هو على المحك في المباراة قائلًا: "من المبكر بعض الشيء الحديث عن مباراة 'يجب الفوز فيها'. من المبكر بعض الشيء في المجموعة الحديث عن مباراة 'يجب الفوز فيها'. نحن نحترم جودة المنافس. أشعر أنني بحاجة دائمًا إلى نتيجة، بغضّ النظر عن المكان. خاصة بعد الهزيمة، حتى لو كان هذا هو الطريق للمضي قدمًا، حتى حينها تحتاج إليها من أجل نفسك، ولكي تُظهر ردّ فعل فوري. مباراة الغد لها الأولوية القصوى."
- Getty Images Sport
البناء على نجاح الصيف والإنجازات السابقة
يدخل منتخب إنجلترا هذه البطولة بعد أن حل ثالثًا في كأس العالم هذا الصيف. ويسعى منتخب إنجلترا إلى تكرار أفضل أداء له على الإطلاق في دوري الأمم الأوروبية، والذي تحقق خلال النسخة الافتتاحية 2018-2019 عندما حصد أيضًا المركز الثالث.
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