ضربة قوية لآمال وريكسهام في الدوري الممتاز مع تعرض لاعب رئيسي لإصابة خطيرة

كان باركنسون مترددًا في تحديد موعد محدد لعودة مور، خاصة مع اقتراب فترة التوقف الدولية. وأوضح المدرب: "لا أريد أن أعلن رسميًا عن الموعد لأن كيفر يحتاج إلى رؤية كيف ستسير الأمور في الأيام القليلة المقبلة". وعندما سُئل عما إذا كان المهاجم سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة ويلز ضد البوسنة والهرسك في تصفيات كأس العالم، اعترف باركنسون: "أعتقد أننا سنعرف المزيد خلال أسبوع أو أسبوعين، لكنني أقول إن مشاركته مشكوك فيها، مشكوك فيها بشدة".

وفي تفاصيل عن طبيعة الإصابة، كشف باركنسون أن الفحص بالأشعة أظهر مشكلة أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا في البداية. وأضاف: "لعب كيفر يوم السبت وأدى أداءً جيدًا عندما دخل الملعب. بعد المباراة، شعر ببعض التوتر في تلك المنطقة واعتقدنا أنه بخير، وتدرب يوم الاثنين. أرسلناه لإجراء فحص بالأشعة ووجدنا أن هناك تمزقًا في الوتر. ليس العضلة، بل الوتر، وهذه الإصابات دائمًا ما تكون مثيرة للجدل لأنه لا يوجد جدول زمني محدد للتعافي منها".