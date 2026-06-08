تلقى المنتخب المغربي ضربة قاصمة قبل أيام قليلة من انطلاق مشواره في كأس العالم 2026، بعد تأكد غياب نجمه عبد الصمد الزلزولي إثر الإصابة المقلقة التي تعرض لها في الودية الأخيرة أمام النرويج.
ضربة قاصمة للأسود.. الإصابة تبعد عبد الصمد الزلزولي عن المغرب في كأس العالم!
الكشف عن تفاصيل إصابة الزلزولي الصادمة
كشف الصحفي حنيف بن بركان عن تطورات صادمة لجماهير المنتخب المغربي بشأن الحالة الصحية للجناح الهجومي المتميز بعد خروجه متألمًا. ووفقًا لما نشره عبر حسابه الرسمي، تأكدت أسوأ مخاوف الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد وهبي، حيث جاء في تغريدته نصًا: "تشير الفحوصات الأولى لعبد الصمد الزلزولي إلى إصابته بالتواء في الرباط الداخلي للركبة. من المتوقع أن يغيب عن كأس العالم. ستُجرى فحوصات أخرى لكن من المفترض أن يغيب عن المنافسة لمدة 3 إلى 4 أسابيع. ضربة قوية جداً للمغرب." هذه الأخبار الحزينة تنزل كالصاعقة على الجماهير التي كانت تعول على سرعته في اختراق دفاعات الخصوم خلال المونديال المرتقب بشدة هذا الصيف.
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كيف حدثت الإصابة أمام المنتخب النرويجي؟
تعود تفاصيل هذه الانتكاسة المفاجئة إلى المباراة الودية التحضيرية الأخيرة التي خاضها "أسود الأطلس" ضد النرويج في ملعب سبورتس إليستريتد بولاية نيوجيرسي الأمريكية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي. وخلال اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، تعرض الزلزولي لتدخل عنيف داخل منطقة الجزاء أثناء تنفيذ ركلة ركنية للخصم. سقط لاعب ريال بيتيس الإسباني أرضًا وهو يتألم بشدة ممسكًا بساقه الأيمن، مما استدعى تدخلًا عاجلًا من الطاقم الطبي الذي حاول إسعافه. وبسبب شدة الألم وعدم قدرته المطلقة على استكمال اللقاء، اضطر الجهاز الفني لإجراء تبديل عاجل وإشراك ياسين جسيم بدلاً منه، لتبدأ منذ تلك اللحظة حالة من القلق البالغ.
أزمة دفاعية وهجومية تضرب أسود الأطلس
لا تتوقف معاناة المنتخب المغربي عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل الجبهة اليسرى بأكملها، حيث مثلت مواجهة النرويج انتكاسة مزدوجة بعد تعرض الظهير نصير مزراوي لإصابة أخرى أجبرته على المغادرة مبكرًا. هذا الغياب المزدوج أحدث خللًا تكتيكيًا واضحًا في التوازن الدفاعي والهجومي، وهو ما استغله المنافس سريعًا لتسجيل هدف التعادل. غياب الزلزولي تحديدًا يُفقد الفريق واحدًا من أبرز حلوله الهجومية القادرة على صناعة الفارق والمراوغة في الثلث الأخير. هذه التطورات السلبية المتلاحقة تُربك حسابات الجهاز الفني بشكل كامل، وتضعف من حظوظ الفريق في الحفاظ على انسجامه المعتاد، خاصة مع اقتراب خوض الاختبارات المونديالية الصعبة والحاسمة في دور المجموعات.
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ماذا ينتظر المغرب في المونديال؟
مع هذا الغياب المؤكد تقريباً، تتجه أنظار الشارع الرياضي المغربي نحو الطاقم الطبي لسرعة تأهيل مزراوي وإيجاد البدائل المتاحة لتعويض غياب الزلزولي. ويتعين على وهبي إعادة ترتيب أوراقه التكتيكية بشكل عاجل قبل الموقعة الافتتاحية النارية أمام منتخب البرازيل يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا منتخبي إسكتلندا وهايتي في المونديال.