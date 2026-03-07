"ضربة حظ تاريخية!" - جوان لابورتا ينتقد هدف ريال مدريد في الوقت المحتسب بدل الضائع ضد سيلتا ويقول إن برشلونة كان سيحرم من هدف

لم يتردد لابورتا في مناقشة ذروة مباراة مدريد الأخيرة، مدعيا أن هدفا مماثلا لبرشلونة كان سيتم إلغاؤه. وقال: "لقد حالفهم الحظ التاريخي، لكن كان يجب إلغاء ذلك الهدف بسبب مخالفة سابقة. كان سيتم احتساب مخالفة ضدنا؛ لقد حدث ذلك بالفعل في أنويتا". كان ذلك في إشارة إلى هزيمة برشلونة 2-1 أمام ريال سوسيداد في يناير الماضي.

وأشار إلى وجود مزايا نظامية، مضيفًا: "الأمر دائمًا ما يكون كذلك في ريال مدريد. عندما يواجهون مشكلة، إما يحصلون على مساعدة من الحكام أو يحدث شيء ما... يحالفهم الحظ قليلاً".