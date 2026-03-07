Getty Images Sport
"ضربة حظ تاريخية!" - جوان لابورتا ينتقد هدف ريال مدريد في الوقت المحتسب بدل الضائع ضد سيلتا ويقول إن برشلونة كان سيحرم من هدف
لابورتا يعترض على فوز ريال مدريد على سيلتا
ينبع الجدل من هدف فيديريكو فالفيردي في الدقائق الأخيرة من المباراة، والذي ضمن فوز ريال مدريد 2-1 على سيلتا فيغو يوم الجمعة. وأصر لابورتا على أن الهدف كان يجب إلغاؤه بسبب ارتكاب مخالفة في مرحلة التمهيد للهدف، مستشهداً بذلك كمثال على المعاملة التفضيلية التي لطالما حظي بها ريال مدريد من الحكام.
لابورتا ينتقد "حظ" ريال مدريد
لم يتردد لابورتا في مناقشة ذروة مباراة مدريد الأخيرة، مدعيا أن هدفا مماثلا لبرشلونة كان سيتم إلغاؤه. وقال: "لقد حالفهم الحظ التاريخي، لكن كان يجب إلغاء ذلك الهدف بسبب مخالفة سابقة. كان سيتم احتساب مخالفة ضدنا؛ لقد حدث ذلك بالفعل في أنويتا". كان ذلك في إشارة إلى هزيمة برشلونة 2-1 أمام ريال سوسيداد في يناير الماضي.
وأشار إلى وجود مزايا نظامية، مضيفًا: "الأمر دائمًا ما يكون كذلك في ريال مدريد. عندما يواجهون مشكلة، إما يحصلون على مساعدة من الحكام أو يحدث شيء ما... يحالفهم الحظ قليلاً".
كلمات نارية لمنافسه في الانتخابات
لابورتا يخوض حملة انتخابية قبل انتخابات رئاسة برشلونة التي ستجرى الأسبوع المقبل. ووجه لابورتا أنظاره إلى منافسه الرئيسي، فيكتور فونت، ووصف الانتخابات بأنها اختيار بين القيادة الحقيقية والنهج المنفصل القائم على البيانات. وحذر الأعضاء من منهجية فونت، قائلاً: "الخطر الوحيد الذي يهدد مشروع برشلونة الرياضي هو فيكتور فونت. إنه يتعامل مع برشلونة على الكمبيوتر. لا يمكننا أن نترك برشلونة بين يديه".
معالجة قضية نيغريرا
كما انتقد لابورتا موقف فونت بشأن المعركة القانونية مع نيغويرا، ووصف رفض منافسه تغيير موقفه بأنه علامة على العناد. وقال فونت إن رؤيته لبرشلونة "تتناقض بشكل حاد مع برشلونة الذي عرفناه على مدى عقود. برشلونة الغامض، الذي يفتقر إلى الشفافية، برشلونة نيغويرا، قضية نيمار، بارتوغيت".
ورد لابورتا قائلاً: "عدم التراجع عن الموقف هو تصرف غبي وعنيد"، واختتم بتحذير أخير: "يجب أن يتوقف عن ترويج الهراء وخلق جو من الارتباك. لا يمكننا أن نسمح لمفكر آخر يقودنا إلى الهلاك".
