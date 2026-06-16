ضربة جديدة لتوخيل.. استبعاد نجم إنجلترا من كأس العالم 2026 قبل مواجهة كرواتيا!

وفقًا لموقع «The Athletic»، سيغيب المدافع البالغ من العمر 23 عامًا عن البطولة بالكامل بعد تعرضه لإصابة في عضلة الساق. وتأتي هذه المشكلة الطبية الأخيرة لتتوج موسمًا 2025-26 محبطًا للغاية بالنسبة لنجم نيوكاسل، الذي اقتصرت مشاركاته على 17 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي.

وقد تعثر مساره في الموسم المحلي بسبب إصابتين منفصلتين في الركبة، وتمزق في أوتار الركبة في يناير كلفه 15 مباراة، وإصابة في الفخذ في أبريل.