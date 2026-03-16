AFP
ضربة أخرى لتشيلسي! ريس جيمس يتعرض لإصابة جديدة ومن المتوقع أن يغيب لفترة طويلة
تعطلت موسم جيمس بسبب مشكلة عضلية
وفقًا لما نشرته صحيفة «ذا أثليتيك» لأول مرة، يعاني جيمس من إصابة أخرى في أوتار الركبة على الرغم من مشاركته لمدة 90 دقيقة كاملة في مباراة السبت التي خسرها الفريق 1-0 أمام نيوكاسل يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج، كما لعب المباراة كاملة يوم الأربعاء الماضي التي خسرها الفريق 5-2 أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16. وقد غاب جيمس عن الحصة التدريبية المفتوحة يوم الاثنين استعدادًا لمباراة الإياب.
على الرغم من أن موقع The Athletic يزعم أن جيمس سيغيب "لعدة أسابيع"، إلا أن RMC Sport أفاد بأن الإصابة ستبعده على الأرجح عن الملاعب لمدة شهرين. وقال المدرب ليام روزينيور للصحافة يوم الاثنين: "شعر ريس بشيء في أوتار ركبته خلال المباراة ضد نيوكاسل. هذا أمر محبط للغاية. لا نعرف مدى خطورة الإصابة. قد تستغرق [أسابيع]. إصابة أوتار الركبة ليست بالأمر الجيد أبدًا. نحتاج فقط إلى إجراء فحص بالأشعة له ثم معرفة مدى خطورة الإصابة".
من المرجح أن يعبر مدرب إنجلترا توماس توخيل عن خيبة أمله إزاء هذا الخبر عندما يلتقي مع وسائل الإعلام يوم الجمعة، حيث أصبحت مشاركة جيمس في كأس العالم مهددة.
- Getty Images Sport
الإصابة العاشرة في أوتار الركبة التي يتعرض لها جيمس
وقد تعرض جيمس حتى الآن لما مجموعه 10 إصابات مختلفة في أوتار الركبة منذ عام 2020. وقد غاب الظهير الأيمن بالفعل عن 136 مباراة على مدار مسيرته الاحترافية بسبب الإصابات والمشاكل البدنية.
عمل تشيلسي وجيمس بجد لتقليل عبء العمل على اللاعب خلال الموسمين الماضيين، حذرين من أنه معرض للإصابة بشكل خاص. لم يغب سوى عن خمس مباريات في موسم 2025-26 قبل هذه الإصابة الأخيرة.
جيمس ليس اللاعب الوحيد في تشيلسي الذي تعرض للإصابات هذا الموسم، حيث اضطر لاعب الوسط المهاجم كول بالمر أيضًا إلى التغيب عن عدة مباريات بسبب مشاكل مختلفة. بالمر هو أحد نجوم البلوز الذين لم يتمكنوا من الاستمتاع بفوائد فترة راحة كاملة منذ عام 2023، بعد أن لعب في بطولة دولية في عام 2024 ثم كأس العالم للأندية الصيف الماضي.
عقد جديد للبطل المحلي
في الأسبوع الماضي، وقع جيمس عقدًا جديدًا مدته ست سنوات مع تشيلسي، وصرح بأنه يشعر بتحسن في لياقته البدنية.
وقال: "أنا في وضع جيد جدًا في الوقت الحالي، وجسدي في حالة جيدة. ألعب بانتظام، مباراتين أو ثلاث مباريات في الأسبوع، وأحاول فقط مساعدة الفريق بقدر ما أستطيع والقيام بما هو صواب".
"لقد نشأت في هذا النادي، وكان هذا هو النادي الوحيد الذي أردت اللعب له. لقد فزت بألقاب كبرى هنا. لماذا لا أمدد عقدي؟ هذا هو بيتي، وعائلتي هنا. النادي يسير على الطريق الصحيح للفوز بالألقاب باستمرار مرة أخرى، وأعتقد أننا سنحقق ذلك. لهذا السبب ما زلت هنا وقمت بتجديد عقدي.
"هذا النادي هو بيتي، وهو المكان الذي أحبه وأريد أن أكون فيه. المال ليس كل شيء. السعادة والمكان الذي أريد أن أكون فيه يعنيان لي أكثر، وأريد الفوز هنا، وسنفوز هنا."
- Getty Images Sport
تشيلسي في مواجهة معركة لإنقاذ الموسم
مرّ تشيلسي بأسبوع مضطرب داخل الملعب وخارجه. ومن المرجح أن يودع الفريق دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان، في حين أن نتائج نهاية الأسبوع جعلته يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخراً الآن بست نقاط عن مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الثالث.
وسيتوجه الفريق إلى إيفرتون يوم السبت قبل فترة التوقف الدولية، قبل أن يستأنف نشاطه على أرضه أمام بورت فيل، الفريق المتعثر في دوري الدرجة الأولى، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 4 أبريل. وتمثل هذه المباراة الفرصة الأكثر واقعية للبلوز للفوز بلقب هذا الموسم.
في غضون ذلك، أكد الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق يوم الاثنين أن تشيلسي تعرض لحظر انتقالات في أكاديمية النادي وغرامة مالية باهظة بسبب انتهاكات اللوائح المالية عندما كان رومان أبراموفيتش مالكاً للنادي. ومع ذلك، لم يتلق النادي سوى حظر مؤجل على انتقالات اللاعبين الكبار ولن يواجه خصم نقاط. ولا تزال تحقيقات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم جارية.
