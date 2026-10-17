تغلب مانشستر سيتي على ضيفه إبسويتش تاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرضية ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي ليواصل الفريق مسيرته المثالية بالعلامة الكاملة رافعًا رصيده إلى إحدى وعشرين نقطة، ومحققًا الفوز السابع تواليًا الذي منح مدربه الإيطالي إينزو ماريسكا رقمًا قياسيًا تاريخيًا غير مسبوق في سجلات البطولة.
ضد إبسويتش: قبل أن تنطق المحكمة.. مانشستر سيتي يحفر التاريخ على العشب ويرفض التشكيك!
الرقص فوق منصات المحاكم
لا تملك أروقة المحاكم نفس الإيقاع الذي يعيشه مانشستر سيتي، فالقضاة واللجان القانونية يغرقون بين الدفاتر والمستندات للتدقيق في مئة وأربع عشرة إدانة محتملة، بينما يختار النادي أن يكتب مرافعته الدفاعية بلغة لا تفهمها سوى شباك المنافسين.
تلك الحالة التي يعيشها سيتي لم تعد مجرد رغبة تقليدية في حصد النقاط، بل تحولت إلى استعراض قوة متعمد في وجه منظومة كروية كاملة تترقب سقوطه، حيث يتصرف الفريق داخل المستطيل الأخضر وكأنه يخوض سباقًا مسعورًا مع الزمن لإثبات أن ما بناه لم يكن وليد صفقات مشبوهة أو أرقام على ورق، بل عقيدة كروية قادرة على دهس الجميع مهما بلغت قوة الرياح المعاكسة.
كل تمريرة تخرج من أقدام لاعبي سيتي تبدو كأنها رد على لائحة اتهام، وكل فرصة تصنع هي محاولة لنسف الرواية القائلة بأن الأموال وحدها هي من صنعت هذا الكيان، إذ يدخل الفريق مبارياته بذهنية المحارب المحاصر الذي لا يملك سوى الهجوم وسيلة للبقاء، محولاً ثقل التهديدات بخصم النقاط أو الهبوط الإجباري إلى وقود يحرق به شباك المنافسين واحدًا تلو الآخر.
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تمرد المدرجات وعقيدة الحصار
قبل أن تركل الكرة على أرضية ملعب الاتحاد، كانت الأجواء مشحونة بتحدٍ معلن لا لبس فيه، حين قوبل النشيد الرسمي للدوري الإنجليزي بعاصفة مدوية من صافرات الاستهجان، ترافقت مع مشهد رمزي بديع تمثل في رفع البالونات الصفراء القابلة للنفخ على هيئة موز، في محاولة من الجماهير للاعتراض.
تحول الملعب إلى قلعة معزولة تؤمن إيمانًا مطلقًا بأنها تواجه العالم بمفردها، وأرسلت الجماهير رسالتها المباشرة إلى الرابطة بأن النادي الذي تحاصرونه في الغرف المغلقة وتلوحون بسحب ألقابه وشطب تاريخه، سيظل يحكم قبضته على ملاعبكم علنًا، ولن يرضخ لأي محاولة تهدف إلى كسر شوكته أو تشويه شرعية إنجازاته الرياضية.
باتت المدرجات تتنفس ذات الغضب الكروي الذي يترجمه اللاعبون على العشب، في مشهد يؤكد أن مانشستر سيتي يتعامل مع هذا الموسم بصفته المعركة الفاصلة في تاريخه، إما أن يثبت فيها هيبته المطلقة التي لا تمسها لجان التحقيق، أو يسقط واقفًا كبطل استعصى على الترويض حتى اللحظة الأخيرة، معلنًا للجميع أنه لا يوجد اتهام واحد يمكنه سلبهم مما حققوه بأقدامهم داخل الملعب.
ماريسكا يكسر أغلال التاريخ
وسط هذه العاصفة الهوجاء وهذا الضجيج الذي يملأ عناوين الصحف، دخل إينزو ماريسكا التاريخ من أوسع أبوابه دون أن يلتفت للضغوط، محققًا فوزه السابع تواليًا منذ انطلاقة الموسم ليفض الشراكة التاريخية مع كبار مدربي المسابقة وينفرد بالعرش كأول رجل في تاريخ البريميرليغ يفوز بأول سبع مباريات له مع فريق جديد.
أثبت الإيطالي أن هذا المشروع يملك جينات استمرارية متوارثة ومحصنة لا تتأثر بهوية من يقف على الخطوط أو ما يثار في الكواليس، محولاً سيف الاتهامات إلى طاقة لا ترحم جعلت فريقه يعبر مطب إبسويتش باقتدار، ليوجه لطمة قوية لكل من راهن على تشتت الفريق وبداية تفككه في موسم اعتبره الجميع بداية النهاية لحقبة السيطرة السماوية.
غريزة هالاند ولوحة التسلل العابثة
قاد المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند هذا الاستعراض الكاسح بثنائية حاسمة أكدت أنه السلاح الأكثر فتكًا في ترسانة الرد الأزرق، متلاعبًا بدفاعات إبسويتش ومجسدًا تلك الرغبة المتوحشة في الفتك بالخصوم وإبعاد التشكيك عن كفاءة هذا الفريق التهديفية.
بعيدًا عن ثنائيته الأولى، تجلت قمة العنفوان الكروي عند الدقيقة 85 حين ارتقى هالاند لكرة عرضية في الهواء وأطلق تسديدة مذهلة على الطاير تميزت بجمال استثنائي لا ينسى، لتسكن أقصى الزاوية وتفجر صخبًا هائلًا في المدرجات احتفالاً بالهاتريك الشخصي.
ورغم أن راية التسلل وصافرة الحكم تدخلتا بعد ذلك لإلغاء هذا الهدف البديع وحرمانه من هدفه الشخصي الثالث، إلا أن اللوحة البصرية للكرة وطريقة استقرارها في الشباك ظلت شاهدًا حيًا على الجبروت الفني للعملاق النرويجي، ورسالة واضحة بأن هذا الفريق قادر على الإبهار وخلق السحر حتى في الكرات التي تلغيها القرارات التحكيمية.
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بيت القصيد
الهيمنة الكروية التي يفرضها مانشستر سيتي اليوم تتجاوز حسابات الجداول ولغة الأرقام، فهي محاولة واعية لتسجيل موقف تاريخي مسبق ضد كل ما يطبخ في الغرف المغلقة.
النادي يسابق الزمن ليبني موسمًا خارقًا لا تشوبه شائبة، ليضع الجميع أمام حقيقة مفادها أن النقاط قد تخصم والألقاب قد تسحب بقرارات إدارية، لكن الإرث الفني والسطوة المطلقة التي تنثرها أقدام هؤلاء اللاعبين على العشب ستظل حقيقة راسخة تعلو فوق كل منصات القضاء.
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