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علي رفعت

ضد أتلتيكو | من فخ "ألف مبروك" إلى صدارة مثالية.. شجاعة فليك أنقذت برشلونة وأبكت مدريد!

فقرات ومقالات
أتلتيكو مدريد ضد برشلونة
أتلتيكو مدريد
برشلونة
الدوري الإسباني

مواجهة كانت معقدة على الفريقين!

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أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد

استيقظ مشجعو برشلونة مع بداية قمة ملعب ميتروبوليتانو على مشهد كلاسيكي يعيد إلى الأذهان أحداث فيلم ألف مبروك وأيضًا فيلم "جراوندهوج داي"، حيث يجد البطل نفسه عالقًا داخل نفس اليوم ونفس الكابوس دون أدنى تغيير. 

المشهد كان نسخة مكررة من كل لدغة تلقاها الفريق في حقبة المدرب هانسي فليك، كرة تفقد في الثلث الهجومي، وخط دفاعي يقف بجرأة متهورة على دائرة المنتصف، ثم انطلاقة خاطفة في المساحات الشاسعة خلف الأظهرة تنتهي بكرة تسكن الشباك معلنة تقدم أصحاب الأرض بهدف جوليانو سيميوني، وكأن الفريق الكتالوني يعيش نفس المصير المحتوم في كل اختبار كبير ضد نفس الخصم على نفس الملعب.

  • النجاة من مأساة محققة في معقل سيميوني

    الحقيقة الصادمة التي كشفتها مجريات النصف الأول من اللقاء تؤكد أن برشلونة كان محظوظًا للغاية بالخروج متأخرًا بهدف وحيد، إذ كاد دفاعه المفتوح أن يدفع ثمنًا باهظًا لولا وقوف العارضة وبراعة الحارس جوان جارسيا وسوء تصرف نجوم أتلتيكو حائلًا أمام استقبال ثلاثة أو أربعة أهداف للنادي المدريدي.

    عانى الخط الخلفي من فوضى عارمة بقيادة جواو كانسيلو الذي بدا تائهًا دفاعيًا، مما جعل هجمات الروخيبلانكوس المرتدة تبدو في كل مرة كمشروع هدف ثانٍ وثالث، قبل أن يظهر فيرمين لوبيز في اللحظة الأخيرة من الشوط ليخطف هدف تعادل ثمينًا من مجهود فردي لبيدري وتسديدة بيسراه، وهو الهدف الذي مثل طوق نجاة غير متوقع لفريق كان على حافة الانهيار الكامل.

  • FlickGetty Images

    شجاعة فليك في تصحيح المسار

    الفارق بين مدرب عنيد ومدرب كبير يكمن في القدرة على قراءة الخلل والاعتراف به سريعًا دون مكابرة، وهو ما أظهره هانسي فليك ببراعة بين شوطي اللقاء.

    قرر المدرب الألماني التخلي عن الشكل الذي بدأ به اللقاء، فدفع بالهولندي فرينكي دي يونج في الجبهة اليمنى ليتحول إلى لاعب وسط إضافي يمنح الفريق سيطرة واستحواذًا في عمق الميدان، ثم سحب كانسيلو وأقحم أندرياس كريستنسن لتأمين العمق الدفاعي بالتزامن مع ظهور القاطرة البشرية سورلوث.

    هذا التحول التكتيكي الحاسم شل خطورة أتلتيكو بالكامل، وحول مجريات اللعب لسيطرة كتالونية مطلقة أسفرت سريعًا عن هدف التقدم الثاني عبر المتألق فيرمين، ليقلب الضيوف الطاولة بفضل جرأة مدربهم ومرونته الفنية.

  • MourinhoGetty Images

    السيناريو المثالي الذي أحبط العاصمة

    هذه العودة الملحمية لم تكن مجرد نجاة من فخ ملعب ميتروبوليتانو المعقد، بل رسمت السيناريو الأكثر إحباطًا للغريم التقليدي ريال مدريد الذي كان يترقب تعثر المتصدر لتقليص الفارق في الصدارة.

    حسم هذه القمة والعودة بالنقاط الثلاث منح برشلونة فرصة الذهاب إلى فترة التوقف الدولي وهو جالس بمفرده على قمة الليجا بفارق ثلاث نقاط كاملة عن ملاحقه الملكي، ليتحول ما كان يبدو انهيارًا محتومًا في الشوط الأول إلى ضربة نفسية ومعنوية قاصمة لمنافسي البلوجرانا على اللقب.

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  • imago-sport-1085744815.jpgDeFodi Images

    بيت القصيد

    كرة القدم لا ترحم من يكرر أخطاءه، لكنها تكافئ من يملك الشجاعة لتغيير واقعه قبل فوات الأوان. 

    فليك كاد يدفع الثمن غاليًا بخط دفاعي متهور وضع فريقه في قلب كابوس اليوم المتكرر، غير أن تدخله الحاسم أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح، ليتعلم برشلونة الدرس دون أن يخسر صدارته، ويؤكد للجميع أن شخصية البطل الحقيقي تظهر في تلك الليالي المعقدة التي ينجو فيها من الموت المحقق ليخرج فائزًا ومحلقًا في القمة.

المباريات التالية
برشلونة

برشلونة

الدوري الإسباني

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فياريال

فياريال

خيتافي

خيتافي

الدوري الإسباني

22 نوفمبر 2026

أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد