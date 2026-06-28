ضد الأردن: أرقام كالمطر.. ميسي البديل يصنع التاريخ في كل مباراة بكأس العالم!

شهدت مدينة دالاس الأمريكية ليلة مونديالية استثنائية دونت فيها ملاعب كأس العالم 2026 فصلًا جديدًا من فصول الأسطورة ليونيل ميسي.

فرغم جلوسه على مقاعد البدلاء في الشوط الأول لإراحته لمواجهة كاب فيردي، فإن البرغوث احتاج إلى 35 دقيقة فقط بعد دخوله بديلًا في الشوط الثاني ليقلب موازين اللقاء أمام المنتخب الأردني، ويسجل هدفًا سينمائيًا من ركلة حرة مباشرة سكنت شباك الحارس يزيد أبو ليلى في الدقيقة 80.

هذا الهدف لم يكن مجرد تأمين للفوز الأرجنتيني بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، بل كان إعصارًا رقميًا أمطر شجرة الأرقام القياسية التاريخية، ليثبت ليو أنه حتى وهو بديل، يصنع التاريخ في كل مباراة.



