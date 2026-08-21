"ضحكت بشدة" .. فييري يكشف كواليس المران الأول مع رونالدو

عندما انتقل فييري إلى إنتر قبل انطلاق موسم 1999–2000، فعل ذلك وفي ذهنه هدف واحد واضح: اللعب إلى جانب رونالدو. فقد كان النجم البرازيلي قد وصل إلى النادي قبل موسمين، وفرض نفسه أيقونةً لا تُضاهى. وأدى قدوم فييري على الفور إلى ارتفاع مستويات الحماس بشكل صاروخي بين جماهير النيراتزوري.

على الورق، جرى الترويج لثنائية فييري–رونالدو باعتبارها أخطر ثنائي هجومي في كرة القدم العالمية، بل وربما في تاريخ إنتر بأكمله. وقد خلقت خبرتهما النخبوية المشتركة توقعات هائلة بأنهما سيهيمنان على الكرة الإيطالية والأوروبية بشكل كامل.