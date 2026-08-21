"ضحكت بشدة" .. فييري يكشف كواليس المران الأول مع رونالدو

روى كريستيان فييري قصصًا رائعة من الكواليس عن حقيقة اللعب إلى جانب رونالدو في صفوف إنتر.
كما تحدث الأسطورة الإيطالي عن الضجة الهائلة التي أحاطت بثنائيهما، وعن السبب المأساوي الذي أدى إلى انتهاء تلك الشراكة قبل أوانها.
روى كريستيان فييري قصصًا رائعة من الكواليس عن حقيقة اللعب إلى جانب رونالدو في صفوف إنتر.
كما تحدث الأسطورة الإيطالي عن الضجة الهائلة التي أحاطت بثنائيهما، وعن السبب المأساوي الذي أدى إلى انتهاء تلك الشراكة قبل أوانها.
عندما انتقل فييري إلى إنتر قبل انطلاق موسم 1999–2000، فعل ذلك وفي ذهنه هدف واحد واضح: اللعب إلى جانب رونالدو. فقد كان النجم البرازيلي قد وصل إلى النادي قبل موسمين، وفرض نفسه أيقونةً لا تُضاهى. وأدى قدوم فييري على الفور إلى ارتفاع مستويات الحماس بشكل صاروخي بين جماهير النيراتزوري.
على الورق، جرى الترويج لثنائية فييري–رونالدو باعتبارها أخطر ثنائي هجومي في كرة القدم العالمية، بل وربما في تاريخ إنتر بأكمله. وقد خلقت خبرتهما النخبوية المشتركة توقعات هائلة بأنهما سيهيمنان على الكرة الإيطالية والأوروبية بشكل كامل.
وفي حديثه عبر The Late Run، استعاد فييري اللحظة الدقيقة التي أدرك فيها مدى تميّز زميله الجديد خلال أول حصة تدريبية جمعتهما. فمشاهدة رونالدو وهو يتجاوز المدافعين بسهولة ويسجّل من أي مكان تركت فييري في حيرة بلغت حدّ الضحك.
وتذكّر فييري قائلًا: "كان يستلم الكرة من وسط الملعب، ويراوغ الجميع، ثم يسجّل. بدأت أضحك ببساطة، فسألني أحدهم: لماذا تضحك؟ فأجبت: هل رأيته فعلًا؟... كان سريعًا مثل بن جونسون، ويتمتع بمهارة لا تُصدّق... لم يكن بإمكانك ببساطة إيقافه".
على الرغم من الإمكانات الهائلة، اصطدم الواقع القاسي بأرض الملعب بسبب الإصابات المتكررة التي لازمت رونالدو. وللأسف، لم يفز الثنائي بأي لقب كبير معًا، واكتفيا بـ11 مباراة فقط جمعت بينهما على أرض الملعب.
وخلال 667 دقيقة قضياها معًا، بلغت مساهماتهما التهديفية المشتركة ثلاثة أهداف فقط. وشمل ذلك هدفين سجلهما فييري بتمريرتين حاسمتين من رونالدو، وهدفًا واحدًا سجله رونالدو بصناعة من فييري.
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ومع دخول موسم 2002–2003، وصل تعاونهما إلى نهاية مفاجئة عندما اختار رونالدو الرحيل عن إنتر للانضمام إلى ريال مدريد. وقد أنهى ذلك الرحيل المدوي بشكل مبكر شراكةً تركت الجماهير في النهاية تتساءل عمّا كان يمكن أن يكون.
وعلى الرغم من أن الوقت الذي جمعهما على أرض الملعب كان محدوداً للغاية، فإن ذكريات فييري عن اللعب إلى جانب واحد من أعظم المواهب في تاريخ كرة القدم لا تزال حاضرة بوضوح. ويبقى الوقت الوجيز الذي جمعهما في إنتر واحداً من أبرز قصص "ماذا لو" في تاريخ كرة القدم.