صور صادمة.. نجم نوتنجهام يكشف تفاصيل إصابته في الرأس، ورسالة دعم من خصمه!
صورة لإصابة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي
ونشر جيبس-وايت صورة على إنستجرام ليطلع متابعيه على آخر المستجدات، تظهر فيها حجم الإصابة. وكشفت الصورة عن جرح عميق تم خياطته بالغرز يمتد من جبهته وصولاً إلى جسر أنفه، مصحوباً بكدمات كبيرة حول عينيه.
على الرغم من خطورة الجرح، ظل نجم فورست في حالة معنوية عالية بعد أن حصد فريقه ثلاث نقاط حاسمة في غرب لندن. إلى جانب صورة له وهو يرفع إبهامه، كتب: "شكراً على الرسائل. يا لها من فوز! تهانينا، تايو أونيي."Instagram/morgangibbswhite
سانشيز يبعث برسالة دعم.
كانت الاصطدام شديدًا لدرجة أن روبرت سانشيز لم يتمكن هو الآخر من مواصلة المباراة، حيث تم استبدال حارس مرمى تشيلسي بفيليب يورجنسن. كما احتاج سانشيز إلى رعاية طبية، ونشر لاحقًا صورة تظهر الغرز في الجزء العلوي من رأسه، مما يبرز قوة الاصطدام بين اللاعبين.
وتواصل حارس مرمى البلوز مع خصمه بعد صافرة النهاية، مظهراً روحاً رياضية عالية رغم النتيجة. وكتب سانشيز في رسالة شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "أرى أنك خرجت أسوأ مني؛ آمل أن تكون بخير يا رجل".Social Media / Instagram Stories
بيريرا يقدم آخر المستجدات بشأن مشاركته في الدوري الأوروبي
مع اقتراب مباراة نصف نهائي الدوري الأوروبي المهمة ضد أستون فيلا يوم الخميس، يترقب فيتور بيريرا، مدرب نوتنجهام فورست، بقلق حالة لياقة نجمه الأساسي. ورغم أن بروتوكولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن الارتجاج تنص على غياب اللاعبين المصابين بالارتجاج لمدة ستة أيام، إلا أن بيريرا لا يزال يأمل في أن تكون الإصابة سطحية فقط.
وفي حديثه بعد المباراة، قال بيريرا: "لا، لا. لا أعتقد ذلك. لقد تحدثت معه؛ إنه يتحدث بشكل طبيعي، ويتذكر كل شيء. الشيء الوحيد الذي يجب الانتباه إليه هو وجهه والألم الذي يشعر به. جيبس وايت يعاني من جرح عميق، لكنه مقاتل؛ ولديه عقلية قوية. آمل أن يتمكن قسمنا الطبي من صنع المعجزة لإعادته إلى لياقته لأنه مهم بالنسبة لنا، إنه لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا".
بعد ظهر يوم لا يُنسى لفريق فورست على ملعب «ذا بريدج»
كانت إصابة جيبس-وايت واحدة من حادثتين مثيرتين للقلق في ذلك اليوم، بعد إصابة جيسي ديري في الشوط الأول التي استدعت نقل الشاب على نقالة. ومع ذلك، سيطر فورست على المباراة على الرغم من إجراء ثمانية تغييرات على تشكيلته الأساسية استعدادًا لمبارياته الأوروبية.
افتتح تايو أونيي التسجيل بضربة رأس في الدقيقة الثانية قبل أن يضاعف إيجور جيسوس النتيجة من ركلة جزاء. وعلى الرغم من إهدار كول بالمر لركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض، أضاف أونيي الهدف الثالث بعد الاستراحة. ولم تكن الركلة المذهلة التي سددها جواو بيدرو سوى هدف شرفي، حيث احتفل فورست بفوز تاريخي لم يطغ عليه سوى الخسارة البدنية التي تعرض لها نجمه.