هيجواين ليس "متشردًا" .. صورته "المثيرة للشفقة" لا تعكس واقع بطل البادل الهارب من اكتئاب الشهرة!

في الحقيقة، مسيرة هيجواين ليست بهذا السوء، صاحب الـ38 سنة سجل 335 هدفًا وصنع 131 في 710 مناسبة بكل البطولات والفرق التي لعب لها.

وخلال الساعات القليلة الماضية انتشرت صورة لهيجواين وهو في أحد المتاجر، ويبدو أنه في حالة يُرثى لها : لحية طويلة غير متسقة، شعر خفيف جعله على وشك الصلع التام، وملابس بسيطة للغاية.

للوهلة الأولى ستربط كل ما حدث بالكوارث التي عاشها "البيبيتا" طوال مسيرته الكروية الشاقة، بداية بفرصته التاريخية التي أضاعها في نهائي كأس العالم 2014، والتي تسببت بشكل أو بآخر في سقوط بلاده وخسارتها للمباراة أمام ألمانيا، وصولًا بما حدث بعدها في كوبا أمريكا.

هيجواين أغضب عشاق نابولي وأصبح عدوًا لهم عندما انتقل ليوفنتوس في 2016 مقابل 90 مليون يورو، وهي التجربة التي حولته من نجم هداف إلى لاعب متخبط يتصدر المشهد بشكل أسبوعي بفرصة ضائعة وكارثة جديدة.

التجارب الصعبة التي عاشها هيجواين مع يوفنتوس وميلان وتشيلسي، جعلته يهرب إلى إنتر ميامي الأمريكي في 2020، وهناك بدأت حياته تتحسن نوعًا ما، بعدما هرب من جحيم أوروبا والهجوم العنيف ضده.





ربما لا تزال تطارده كل هذه الذكريات الصعبة، خاصة وأن هيجواين كان هدفًا للتنمر والسخرية والهجوم العلني من الجماهير، سواء وجهًا لوجه أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الواقعة الأبرز كانت في يوليو 2015 عندما خرج من أحد الملاهي الليلية في إيبيزا ليجد مشجعًا يطلب منه التوقيع على تذكار شخصي، وهو الأمر الذي رفضه هيجواين.

المشجع رد غاضبًا:"أنت لا تستطيع حتى تسجيل ركلات الجزاء!"، الجملة التي جعلت الأرجنتيني يثور في وجهه ويهدده بـ"تكسير رأسه" إذا لم يمسح الفيديو الخاص بالواقعة.

هذا المشهد مع العديد من الأمور الأخرى، يجعلنا نؤمن بأن هيجواين تعرض للعديد من الصدمات النفسية والإحباطات الكافية لتدميره، ولكن هل هذا الواقع الفعلي لنجم ريال مدريد ونابولي السابق؟