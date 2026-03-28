Getty Images Sport
ترجمه
صورة قديمة رائعة تُظهر لينارت كارل، الذي خاض مباراته الدولية الأولى مع المنتخب الألماني، وهو يعانق يوليان ناجلسمان عندما كان يعمل كصبي كرات في نادي بايرن ميونيخ قبل أربع سنوات فقط
صعود خيالي في بازل
بلغ الصعود الصاروخي للاعب البالغ من العمر 18 عامًا ذروة جديدة مساء الجمعة خلال فوز ألمانيا المثير بنتيجة 4-3 على سويسرا. دخل كارل الملعب في الدقيقة 63 بديلاً عن ليروي ساني، ولم يبدِ أي علامات للتوتر حيث ساعد في إحداث عودة قوية في الدقائق الأخيرة. وفي حين احتل فلوريان فيرتز عناوين الصحف بهدفين رائعين، إلا أن انطلاقات كارل المباشرة وموهبته الإبداعية على الجانب الأيمن ساعدت في فتح ثغرات في دفاع سويسرا. وسمح رباطة جأشه في المواقف التي تتسم بضغط شديد لفيرتز في النهاية بإيجاد المساحة المطلوبة لتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 85.
من خط التماس إلى الملعب
بعد المباراة، انتشرت صورة تبعث على الحنين إلى الماضي على نطاق واسع، تظهر فيها كارل الشاب وهو يعانق ناجلسمان خلال فترة تولي المدرب مهامه في بايرن ميونيخ. التقطت الصورة قبل أربع سنوات فقط، وتُظهر اللاعب الدولي الألماني الحالي وهو يؤدي مهامه كجامع كرات بينما كان ناجلسمان يصرخ بتعليماته من المنطقة الفنية. تسلط هذه اللقطة الضوء على السرعة المذهلة التي صعد بها كارل في هرم بايرن. ففي غضون بضعة مواسم قصيرة، انتقل من مشاهدة أبطاله من على خط التماس إلى مشاركتهم غرفة الملابس.
مندهش من موهبة هذا الشاب
قبل المباراة، أقرّ ناجلسمان بأنه أعجب بقدرات كارل خلال التدريبات. وقال ناجلسمان، وفقًا لما نقلته الموقع الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم: "أعتقد أن أدائه في التدريبات كان جيدًا للغاية. إنه أكثر هدوءًا مما توقعت، ويبدو شديد التركيز. لقد أظهر ثقة كبيرة بنفسه في التدريبات، لكن دون المبالغة. في سنه هذا، من المهم جدًا أن يتعامل مع الضجة الإعلامية المحيطة به بشكل جيد. عندما تجلب لاعبًا بهذا الصغر معك، فذلك لأنه يتمتع بروح مرحة. لقد ترك انطباعًا إيجابيًا جدًا لديّ".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
تستعد ألمانيا الآن لمواجهة غانا يوم الاثنين، حيث يطالب المشجعون بإشراك نجم بايرن الصاعد في التشكيلة الأساسية للمرة الأولى. وبعد أن أثبت نفسه كلاعب أساسي تحت قيادة فينسنت كومباني هذا الموسم، أصبح كارل بسرعة أحد أكثر اللاعبين الواعدين جاذبية في كرة القدم الأوروبية - وهو يطمح الآن أيضًا إلى حجز مكان له في تشكيلة المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم المقبلة.