صورة قديمة رائعة تُظهر لينارت كارل، الذي خاض مباراته الدولية الأولى مع المنتخب الألماني، وهو يعانق يوليان ناجلسمان عندما كان يعمل كصبي كرات في نادي بايرن ميونيخ قبل أربع سنوات فقط

قبل المباراة، أقرّ ناجلسمان بأنه أعجب بقدرات كارل خلال التدريبات. وقال ناجلسمان، وفقًا لما نقلته الموقع الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم: "أعتقد أن أدائه في التدريبات كان جيدًا للغاية. إنه أكثر هدوءًا مما توقعت، ويبدو شديد التركيز. لقد أظهر ثقة كبيرة بنفسه في التدريبات، لكن دون المبالغة. في سنه هذا، من المهم جدًا أن يتعامل مع الضجة الإعلامية المحيطة به بشكل جيد. عندما تجلب لاعبًا بهذا الصغر معك، فذلك لأنه يتمتع بروح مرحة. لقد ترك انطباعًا إيجابيًا جدًا لديّ".