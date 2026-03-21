"صورة سيئة" - ألان شيرر: مستوى التحكيم في الدوري الإنجليزي يتدهور بسبب الإفراط في الاعتماد على تقنية الفيديو المساعد (VAR)
مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث تشوبها الجدل
شعر مانشستر يونايتد بالغضب الشديد بعد تعادله 2-2 يوم الجمعة أمام بورنموث. وكان الضيوف متقدمين 1-0 بفضل ركلة جزاء سجلها برونو فرنانديز، عندما سقط أماد داخل منطقة الجزاء عقب تدخل من أدريان توفرت. ولم يمنح أتويل ركلة جزاء، ليتوجه فريق «الكرز» مباشرة إلى الطرف الآخر من الملعب ويحقق التعادل. استعاد يونايتد تقدمه سريعاً، لكنه حُرم من الفوز عندما أطلق أتويل صافرته لإعلان ركلة جزاء على إيفانيلسون وطرد ماغواير. راجع VAR القرارين اللذين اتخذهما الحكم وأكدهما، معتبراً أنه لم يكن هناك تلامس كافٍ لارتكاب خطأ على أماد، وأن ماغواير ارتكب مخالفة إمساك بإيفانيلسون دون محاولة التنافس على الكرة.
"مظهر غير لائق" - شيرر يتحدث بصراحة
وانتقد شيرر أداء الحكام بعد المباراة. وقال لإذاعة بي بي سي راديو 5 لايف: "إنهم [الحكام] يعتمدون عليها بشكل مفرط، وهذا يؤثر على مستوى التحكيم حالياً، وهو أمر لا يبعث على الارتياح. كان يجب أن تمنح ركلة جزاء عندما منحت ركلتين من هذا النوع. كيف يمكن ألا تمنح ركلة أخرى؟"
وشارك ستيفن وارنوك، المدافع السابق في ليفربول، شيرر في رأيه، مضيفاً: "أعتقد أن هذا أفسد الأمر. لقد أفسد المتعة في الملاعب. أعتقد أنه أفسد الأمر بالنسبة للحكام. أعتقد أنه بمثابة غطاء أمان لهم في كل مرة يحكمون فيها. نظام VAR ليس مثاليًا، وليس رائعًا، فهو يرتكب أخطاء ولا يزال ذاتيًا، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة، وأعتقد أنه مجرد إضافة سيئة للعبة".
كارريك غاضب من القرارات
أعرب مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد، عن إحباطه عند صافرة النهاية. وقال لشبكة «سكاي سبورتس»: «سجلنا هدفاً، وكان يجب أن نحصل على ركلة جزاء أخرى. إذا حصلت على واحدة، فيجب أن تحصل على الأخرى. بالنسبة لي، الحالتان متطابقتان تقريبًا، إمساك باليدين، لذا في كلتا الحالتين أخطأ الحكم. أن يمنح ركلة جزاء ولا يمنح الأخرى، لا أستطيع فهم ذلك. هذا جنون. وبسبب ذلك، انتقلوا إلى الطرف الآخر، وسجلوا هدفًا، ثم سادت الفوضى بعد ذلك، حقًا.
"من أين تبدأ، حقاً؟ اسمع، ربما تجاوز هاري وهذا هو القرار الصحيح وقد احتسبه. ليس لدي مشكلة كبيرة، لم أشاهد الإعادة لأكون صادقاً تماماً، لكن أعتقد أنه إذا تجاوزه وكان في طريقه إلى المرمى، يمكنني فهم هذا القرار، لذا لن أقول إننا نستحق كل شيء. لكن هذا لم يكن يجب أن يحدث لأننا كان يجب أن نحصل على ركلة جزاء أخرى وكانت المباراة ستكون مختلفة تماماً."
مانشستر يونايتد سيقدم شكوى رسمية
يخطط مانشستر يونايتد الآن لتقديم شكوى رسمية إلى هيئة التحكيم «بي جي إم أول» بشأن تلك القرارات. وقد أثار الأداء التحكيمي غضب «الشياطين الحمر»، الذين يشعرون أنه لو تم احتساب ركلة الجزاء لصالح أماد، لكانوا قد تقدموا بنتيجة 2-0 وحسموا النقاط الثلاث، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل». كما يطالب مانشستر يونايتد بتوضيح سبب إضافة تسع دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع، في الوقت الذي كان الفريق يحاول فيه الحفاظ على التعادل بـ 10 لاعبين فقط.
