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Ulsan HD FC v Mamelodi Sundowns FC: Group F - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
علي سمير

فيديو | "هل يرشون الماء في غرفة الملابس؟".. صحفي يكشف حقيقة استخدام صن داونز للسحر لإسقاط الأهلي!

الأهلي
ماميلودي صن داونز
ماميلودي صن داونز ضد الأهلي
كأس القارات للأندية انتركونتيننتال

اتهامات موجهة للفريق الجنوب إفريقي

كشف الصحفي الجنوب إفريقي، فيليلي مياندو، عن حقيقة قيام نادي صن داونز برش الماء في غرف ملابس الخصوم قبل المباريات، من أجل جلب النحس للمنافسين.

صن داونز يلعب أمام نظيره الأهلي السعودي مساء اليوم، السبت، وذلك في كأس القارات للأندية، لبطولة المحيط الهادي "آسيا وإفريقيا"، وقبل هذا اللقاء حل مياندو ضيفًا على برنامج "في المرمى" على قناة العربية.

  • Mamelodi Sundowns FC v Borussia Dortmund: Group F - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    ماذا حدث؟

    بتال القوس وجه حديثه إلى الصحفي فيليلي مياندو قائلًا:"حدثني بصراحة، هل ستقومون برش غرفة ملابس الأهلي كعادتكم مع الفريق الضيف، أو ترشون أحد المرميين وتطلبون من قائد الفريق اختيار المرمى الآخر؟".

    وجاء الرد:"نادي صن داونز يهزم الفرق داخل الملعب بمستواه، شرب الماء أو القيام برشه هذه أمور ذهنية، أعرف ما يدور في بالك، ولكنها مجرد ألعاب لا تعني الكثير".

    وشدد الإعلامي السعودي على أنه لا يقصد أعمال السحر الشائعة في جنوب إفريقيا والقارة السمراء عمومًا، مشيرًا إلى طريقة النادي المخصصة المعروفة باسم "موتي صن داونز".

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  • نفي قاطع

    ومن جانبه قال الصحفي الجنوب إفريقي:" صن داونز لا يرش أي شيء، الفريق يتمتع باحترافية شديدة للغاية، ولا يفعل هذه الأمور داخل غرفة الملابس، إنهم يهزمون الفرق على ارض الملعب".

    وأضاف:"ربما تقوم بعض الفرق الأخرى بتلك الأمور، ولكن ليس صن داونز، عندما يتلاعبون بأفكارك سترى ما سيحدث داخل الملعب، الفريق به العديد من اللاعبين الاجانب ومنهم من لعبوا في بطولة كأس العالم الأخيرة، لذلك هم مستعدون لمواجهة أي فريق".

    وتابع:"الجماهير السعودية ستتعجب من مشادهة صن داونز بعد نهاية المباراة، أعرف أن دوري روشن يراقب جيدًا اللاعب تيبوهو موكوينا، سيرتدي الرقم 4 وستندهشون بمستواه".

  • إصابات صن داونز

    الصحفي أنتوجو زيسي دوبي، حل هو الآخر ضيفًا على بتال القوس، وقال عن استعدادت الفريق الجنوب إفريقي للمباراة:"صن داونز سيدخل المباراة وهو يعاني من 3 إصابات لأفضل اللاعبين، وعلى رأسهم خوليسو موداو الظهير الأيمن الذي يلعب للمنتخب الوطني".

    وأضاف الصحفي الجنوب إفريقي:"قلب الدفاع كيانو كوبيدو أيضًا يعاني من إصابة في الكتف ويتطلب الأمر خضوعه لجراحة، وكذلك المهاجم البرازيلي أرتور سالز لديه مشكلة ستمنعه من المشاركة، عدا ذلك، كل اللاعبين بكامل لياقتهم".

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  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ماذا قال بوسيتش وثنائي الأهلي عن المباراة؟

    تحدث "الهولندي - الكرواتي" مارينو بوسيتش، المدير الفني لعملاق جدة الأهلي، بالإضافة إلى الإنجليزي إيفان توني والتركي ميريح ديميرال، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، لوسائل الإعلام المختلفة؛ وذلك قبل مواجهة نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، على كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال" 2026.

    وحسب ما نقله الصحفي الرياضي وليد سعيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء أمس الجمعة؛ قال بوسيش إنه يعلم قوة صن داونز باعتباره بطل القارة الإفريقية، ولكن يجب على الجميع عدم نسيان أن الأهلي هو زعيم آسيا في آخر موسمين.

    وأضاف المدير الفني الأهلاوي: "نلعب ضد فريق جيد جدًا، والجميع يعلم ذلك.. التفاصيل هي من ستحسم هذا النهائي".

    ومن ناحيته.. قلل ديميرال من تأثير جمهور صن داونز، خاصة أن المباراة ستقام في جنوب إفريقيا؛ معتبرًا أن نجوم الأهلي معتادين على مثل هذه الأجواء، بسبب صخب مشجعي الراقي.

    وتابع ديميرال تصريحاته؛ بالقول: "نحن نعيش هذا الشعور الصاخب مع جماهيرنا، في كل مباراة تقام في مدينة جدة".

    أما توني أكد أنه يقدّم أفضل نسخة منه، عندما تكون المباريات أكثر حدة؛ قائلًا: "هذا ما يجعل الأمر أكثر إثارة".

    واعتبر المهاجم الإنجليزي أن صن داونز المرشح الأكبر، باعتبار أنه سيلعب على أرضه ووسط جماهيره؛ وهذا ما سيجعله هو - أي توني - يقدّم أداءً أفضل، طوال الـ90 دقيقة.

كأس القارات للأندية انتركونتيننتال
ماميلودي صن داونز crest
ماميلودي صن داونز
صن داونز
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي