من كذبة الأسهم إلى مفاجأة صندوق الاستثمارات المحتملة.. كريستيانو رونالدو والنصر "علاقة حب قد تنتهي قريبًا"!

بين البرتغالي كريستيانو وعملاق الرياض النصر؛ "قصة حب" بدأت من اليوم الأول، الذي قيل فيه إن النادي سيتعاقد مع هذا اللاعب الأسطوري.

نعم.. أحيانًا يتعرض رونالدو لانتقادات من جماهير النصر أنفسهم، بسبب تراجع مستواه فوق أرضية الملعب؛ لكن لا يوجد عاشق واحد يساوم على حب "الدون"، لهذا الكيان الرياضي الكبير.

لذا؛ ينتظر الجميع أن تستمر "علاقة حب" الأسطورة البرتغالية مع النصر، حتى بعد اعتزاله عالم الساحرة المستديرة نهائيًا.

اعتزال رونالدو أصبح أقرب من أي وقتٍ مضى؛ حيث يبلغ من العمر 41 سنة حاليًا، ولم يعد يُشارك في جميع المباريات والدقائق مثل السابق.

ويبدو أن هذه الأحلام الجميلة، المُتعلقة باستمرار علاقة رونالدو والنصر، قد تتحوّل إلى "كابوس" لا يتمناه أي مشجع للعالمي؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..