زهيرة عادل

الانسحاب المزعوم لصندوق الاستثمارات يهدد المشهد الرياضي السعودي .. الاتحاد تحت رحمة "رجل غير مرحب به" وطوق نجاة وحيد أمام الأهلي!

توقعات وليد الفراج تحرك ملف الخصخصة من جديد..

كما انقلب الحال بالكرة السعودية في يونيو 2023 بالتزامن من استحواذ صندوق الاستثمارات العامة في البلاد على 75% من ملكية الرباعي الكبير "الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي"، يبدو أن الجهة نفسها ستحدث مفاجأة كبرى في قادم الأشهر.

تلك الخطوة كانت قد أحدثت ثورة كبرى في دوري روشن السعودي، إذ جلبت معها نجوم من مختلف أنحاء العالم، ومع "الانسحاب الوشيك" لصندوق الاستثمارات من تلك الأندية، فكيف سيكون الحال؟

  • توقع وليد الفراج يثير الجدل

    ملف انسحاب صندوق الاستثمارات العامة من الرباعي الكبير في دوري روشن يتردد بين الحين والآخر، حتى أعاد الإعلامي الرياضي وليد الفراج فتحه من جديد خلال الساعات الماضية..

    الفراج لم يُجزم يقينًا أن الصندوق سينسحب، إنما أوضح أنه يتوقع حدوث ذلك خلال الفترة المقبلة، دون تحديد مدة زمنية معينة.

    أما عن رأيه، فيؤيد الفراج انسحاب صندوق الاستثمارات من المشهد، بداعي أن ذلك سيعيد لكل نادٍ "نكهته" الخاصة من جديد، بعدما اختلط الأوراق مع الخصخصة.

    وليد الفراج كتب تحديدًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أتوقع تسارع تخارج صندوق الاستثمارات العامة من الاندية الاربعه خلال الفترة المقبلة ، وبدون شك سيسجل التاريخ ل PIF تطويره وتحسينه للبنيه القانونية والإدارية والتسويقية للأندية".

    وأضاف: "لكن تخارجه سيعيد لكل ناد نكهته المختلفه ، ان تميز الدوري بتنوع طريقة وافكار إداراته وهذا سر التنافس سابقا".

    الصورة "الرسمية" غير واضحة، لكن دعونا نناقش "ماذا سيحدث حال انسحاب صندوق الاستثمارات من ملكية الرباعي؟"..

    خطوة يتشوق لها الهلال

    بالحديث أولًا عن الخطوة "المزعومة" بانسحاب صندوق الاستثمارات، فإن الهلال أكثر الأندية التي تتشوق لهذه الخطوة بالأساس.

    الجميع يعلم أن الزعيم سيكون أكثر الأندية "أمانًا" بعد تلك الخطوة، في ظل التأكيدات الرسمية عن سعي الأمير الوليد بن طلال؛ العضو الذهبي بالنادي، لشرائه.

    خطوات الأمير الوليد لشراء الهلال كانت سريعة خلال الفترة الماضية، بحسب التقارير، قبل أن تهدأ مؤخرًا، لكن الأكيد أن الرغبة موجودة، وربما هي مسألة وقت ليس أكثر.

    من ناحية أخرى، سيتخلص الهلال من "صداع" تفضيله ومعاملته كـ"مدلل" من قبل صندوق الاستثمارات، من ناحية التشكيك في حجم الدعم المالي المقدم له، وادعاءات استخدام الأمير الوليد بن طلال كستار للتغطية على تفاوت الدعم بين الزعيم والثلاثي الآخر "النصر، الاتحاد والأهلي".

  • النصر .. لا قلق عليه

    العالمي قبل أشهر كانت المزاعم حوله تقول إن شركة "القدية" تسعى للاستحواذ عليه بشكل كامل بالشراكة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

    لكن في يناير الماضي، خرج عبدالله بن ناصر الداود؛ العضو المنتدب في القدية، لينفي جملة وتفصيلًا تلك المزاعم، مشددًا على رعاية الشركة للنصر والهلال معًا، دون تفكير في الاستحواذ على أي منهما.

    أمل النصر لم ينقطع مع هذا النفي، صحيح أنه ليس هناك ما هو رسمي ومؤكد كما هو حال الهلال والأمير الوليد بن طلال، لكن تاريخ النصر يقول إن أعضاء شرفه لن يتركوه، هم فقط تنحوا عن المشهد مع ظهور صندوق الاستثمارات.

    في هذا الشأن، من الممكن عودة الأمير خالد بن فهد للمشهد من جديد، كذلك هناك حديث عن إبراهيم المهيدب؛ رئيس النادي السابق، حيث تشير التقارير إلى أنه يحظى بدعم من الأمير حسام بن سعود، الأمير منصور بن سعود والأمير تركي بن سلمان وسعود آل سويلم.


    كل تلك الأسماء تؤكد أن النصر لن يصاب بـ"التيه" بعد تخلي صندوق الاستثمارات العامة عنه، فرجاله كانوا حاضرين على مدار السنوات الماضية، صحيح أنه ليس بقدر حضور الأمير الوليد بن طلال، لكن مع الاستحواذ على النادي بشكل كامل، سيتغير المشهد بالتأكيد وسيكون الإنفاق أكبر من ذي قبل.

    في هذا التقرير"النصر و"المجموعة الذهبية": لا أعذار لرونالدو وجيسوس .. المهيدب يقارع الهلال وبداية الحلم بعودة الرمز!" كنا قد تحدثنا تفصيلًا عن خطوة انتقال النصر من صندوق الاستثمارات إلى يد إبراهيم المهيدب، وإلى أي مدى تلك الخطوة في صالح العالمي بنسبة كبيرة.

  • الاتحاد .. تحت رحمة رجل غير مرحب به لكن الأمل قائم

    بالانتقال للحديث عن أندية جدة، والبداية مع الاتحاد؛ فهنا تبدأ الصورة الضبابية على عكس أندية الرياض..

    جمهور العميد يشكو كثيرًا تحت أيدي صندوق الاستثمارات العامة، إذ يدعي أنه الأكثر ظلمًا، خاصةً مع انتقال نجمه الفرنسي كريم بنزيما في الميركاتو الشتوي الماضي إلى الهلال.

    إنما مشكلته ستكون أكبر حال تخلي صندوق الاستثمارات عنه، فالرجل الذي يتصدر مشهد به مؤخرًا "غير مرحب به" من قطاع عريض من الجماهير!

    الحديث هنا عن رئيسه الأسبق أنمار الحائلي ونائبه أحمد عصام كعكي، اللذين قاما بدعم النادي ماليًا بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، ومن هنا خرجت مزاعم استعدادهما لشراء الاتحاد بالكامل من الصندوق.

    الاتحاد حقق لقب الدوري السعودي وكأس السوبر المحلي 2022-2023 في عهد هذا الثنائي، لكن رفض عودتهما حاليًا يأتي على خلفية ما حدث بعيدًا عن ذاك الموسم من أزمات وقضايا دولية ومالية.

    كذلك لا تنسى له فئة من جماهير الاتحاد ما حدث في أول موسم بعد الخصخصة (2023-2024)، حيث يتهمونه بعد السعي وراء حقوق النادي سواء في الدوري والأخطاء التحكيمية أو الصفقات.


    لذا حاليًا إن ذكرت اسم أنمار الحائلي في الوسط الاتحادي، فتجد انقسامًا كبيرًا، وهو ما من شأنه أن يهز استقراره بشكل كبير حال شراء أنمار الحائلي وكعكي له.

    أمل الاتحاد بعيدًا عن الشد والجذب الخاص بهذا الثنائي مُعلق بخبر نقله الإعلامي الرياضي الاتحادي محمد البكيري في منتصف العام الماضي، عن تفكير شركة وسط جدة في الاستحواذ على 75% من ملكية النادي، وقتما ربما يكون قادرًا على مضاهاة الهلال تحت ملكية الوليد بن طلال، والنصر مع إبراهيم المهيدب أو خالد بن فهد.

    الإعلامي نفسه تحدث كذلك في يناير الماضي عن اهتمام ثلاث شركات بشراء النادي الجداوي، منهم شركة أجنبية .. بالمختصر هناك اهتمام من أكثر من جهة بالاتحاد حال انسحاب صندوق الاستثمارات، ولن يضيع ويعود لعهد ما قبل 2023.


  الأهلي .. المشكلة الأكبر

    الأهلي .. المشكلة الأكبر

    هنا في قطب جدة الآخر تكمن المشكلة الأكبر .. فالمشهد الأهلاوي "فارغ تمامًا"!

    وليد الفراج في توقعه – الذي قد يكون مبنيًا على معلومات لم يفصح عنها – لم يستثن الأهلي من انسحاب صندوق الاستثمارات عن المشهد في الأندية السعودية.

    لكن المشكلة في الأهلي أنه لم تخرج أي أنباء قط عن اهتمام أي من الشركات أو أعضائه الذهبيين بشرائه.

    في الأساس، أعضاؤه الذهبيون تخلوا عنه حتى قبل الخصخصة من قبل صندوق الاستثمارات، وسط صراعات دارت بين رموزه قبل سنوات، بينما كان الأمير منصور بن مشعل يتصدر المشهد، حتى وصلت الخلافات للضرب في انتماء الجمهور للنادي ودعمه.

    هذا يعني أن الأهلي الوحيد – بحسب المؤشرات – الذي سيكون ناديًا حكوميًا، ما يعني النفقات بحساب كبير ومحدودة، رحيل نجومه العالميين وسط العجز في دفع الرواتب، والعودة لعصر المعاناة المالية والقضايا والشكاوى أمام الاتحاد الدولي "فيفا" وإيقاف التعاقدات، وما إلى ذلك.

    المشهد حرفيًا ضبابي بنسبة كبيرة في الأهلي حال تخلي صندوق الاستثمارات عنه، وسيكون الخاسر الأكبر بين كل هؤلاء، بل سيصبح الرباعي الكبير يضم الهلال والنصر والاتحاد، بجانب القادسية، الذي تُحدث به شركة "أرامكو" طفرة كبرى.

    الأمل الوحيد للأهلي في هذا الجانب هو ما زعمه الإعلامي محمد البكيري في منتصف العام الماضي، بشأن نية صندوق الاستثمارات السعودي إبقاء النادي تحت قبضته دونًا على البقية.