صناعة فائزة بجائزة NXGN: ما الذي يجعل نجمة برشلونة الصاعدة سيدني شيرتينليب أفضل لاعبة مراهقة في كرة القدم النسائية؟

عندما جلست سيدني شيرتينليب أمام وسائل الإعلام الوطنية الصيف الماضي، قبل أن تشارك في أول بطولة أوروبية لها مع منتخب سويسرا المضيف وهي في الثامنة عشرة من عمرها، وأعلنت أن «أكبر هدف» لها هو الفوز بجائزة الكرة الذهبية يوماً ما، ربما كان البعض قد استهجن ذلك.

"إذا قالت لاعبة شابة [ذلك]، أعتقد أن 80 في المائة من الناس سيقولون: 'يا لها من لاعبة متعجرفة. لم تفعل شيئًا حتى الآن. كيف يمكنك أن تقولي شيئًا كهذا؟" تقول ألكسندرا سزارفاس، المدربة السابقة في الاتحاد السويسري لكرة القدم، لموقعGOAL. لكن لا هي ولا أي شخص عمل مع شيرتينليب، الفائزة بجائزة NXGN 2026 للسيدات، يعتقد ذلك. بل على العكس تمامًا، في الواقع.

كان من الجدير بالذكر أيضًا أن تقول ذلك لوسائل الإعلام السويسرية. مع عدد سكان يبلغ تسعة ملايين نسمة فقط، لم تكن سويسرا أبدًا قوة كروية في عالم كرة القدم. فيما يتعلق بجائزة الكرة الذهبية، لم يصل سوى ثمانية لاعبين سويسريين إلى القائمة الطويلة للجائزة الرجالية خلال 70 عامًا من وجودها، ولم يتم ترشيح أي امرأة حتى الآن لجائزة الكرة الذهبية النسائية، التي تأسست في عام 2018.

يضيف دانيال جيجاكس، الذي درب شيرتينليب في أكاديمية شباب نادي زيورخ: "عادةً، بالنسبة لشاب أو فتاة سويسرية، عليك أن تقول: 'إنها مجنونة تماماً عندما تقول ذلك'، لأننا بلد صغير".

لكن أي شخص شاهد هذه المراهقة الموهوبة وهي تلعب كرة القدم - سواء منذ ظهورها الأول مع المنتخب السويسري الأول وهي في سن 17 عاماً، أو بعد انتقالها إلى برشلونة بعد بضعة أشهر فقط، أو ربما حتى قبل ذلك - سيعلم أن هدف شيرتينليب، رغم أنه طموح للغاية، ليس بعيد المنال، لا بالنسبة للاعبة بمثل موهبتها أو بفضل أخلاقياتها المهنية.

يقول سزارفاس: "تقول أحياناً أشياء من هذا القبيل، لكنها تبذل قصارى جهدها لتحقيق هذا الهدف"، ويوافقه جيجاكس الرأي. ويضيف: "عندما شاهدتها في الماضي، وعندما تشاهدها الآن، وكيف تلعب بأسلوب كروي سلس للغاية، أفهمها وأفهم ما تقوله. إنها تتدرب مع فائزات بجائزة الكرة الذهبية، فلماذا لا تحلم بمثل هذا الحلم؟"

    موهبة نادرة

    كان جيجاكس يدرك أن شيرتينليب مختلفة عن غيرها حتى قبل أن يبدأ في تدريبها. وُلدت شيرتينليب في زيورخ عام 2007، وانضمت إلى أكاديمية نادي زيورخ لكرة القدم في سن العاشرة، وكانت تتدرب دائمًا مع فرق الأولاد، «لأنها كانت تمتلك المستوى المطلوب» للقيام بذلك. كان جيغاكس يدرب فريق تحت 16 عامًا في ذلك الوقت، وكان على دراية تامة بهذه الفتاة الموهوبة التي كانت تتقدم في الرتب قبل أن تنضم في النهاية إلى فريقه، وهو إنجاز كان غير عادي في حد ذاته.

    يقول جيغاكس، متحدثاً عن أمر يؤدي عادةً إلى مغادرة الفتيات فرق الأولاد: "عادةً، في سن 14 و15 و16، تقدم الفتيات أداءً جيداً إلى حد ما، لكن بعد ذلك تظهر الفروق [البدنية]، وهو أمر طبيعي جداً". "لكن مع سيدني، لم تكن هناك فروق".

    لم يكن ذلك هو الأمر النادر الوحيد بالنسبة لشيرتينليب، التي كانت تلعب أيضًا مع فريق أولاد في سنها بدلاً من فريق أصغر منها بسنة واحدة، وهو ما يحدث غالبًا مع الفتيات في فرق الأولاد في سويسرا. كان التدريب في هذه البيئة يساعد فقط على تطوير الموهبة الرائعة التي كانت تمتلكها بالفعل. 

    "إنه أسرع، والمستوى أعلى، وهناك فترات راحة أقل، وعندما تتدربين طوال اليوم مع الأولاد، يتحسن جسمك ومهاراتك أكثر فأكثر"، تشرح جيجاكس. "أعتقد أنه كان القرار الصحيح في ذلك الوقت أن نختار لها أن تتدرب مع الأولاد لأطول فترة ممكنة."

    كان هذا الأمر واضحاً بشكل خاص عندما ذهبت شيرتينليب مع المنتخبات الوطنية للشباب. يتذكر جيغاكس عودتها إلى زيورخ بعد أحد المعسكرات وإعرابها عن خيبة أملها بسبب الأسبوعين من التدريب اللذين فاتتها مع فريق الأولاد: "عندما ذهبت مع المنتخبات الوطنية للشباب، لم يكن لديها منافس، لأن الأمر كان سهلاً للغاية بالنسبة لها."

    التعلم والتحسين

    وقد انعكس المستوى الذي كانت عليه شيرتينليب في طريقة اندماجها في المنتخبات الوطنية للشباب أيضًا. 

    يقول سزارفاس، الذي كان سابقاً جزءاً من الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية السويسرية تحت 16 و17 و19 سنة: "كانت دائماً الأصغر في الفريق. في المعسكر الأول، عندما التقيت بها في المنتخب الوطني، لاحظنا جميعاً، نحن المدربين، أنها لاعبة مذهلة. لديها إمكانات لا تصدق لتصبح ربما واحدة من أفضل اللاعبات في العالم، وكان من الواضح حقاً أنها فريدة من نوعها".

    كان هناك شيء واحد، مع ذلك، سرعان ما لاحظه سزارفاس في شيرتينليب - ضغطها المضاد. لم تكن المراهقة تدرك أنها كانت تتجنب هذه المسؤولية بشكل مستمر، وعندما أُخبرت بذلك، عملت على معالجة هذا العيب على الفور. إنه أمر لا تزال تذكره لسزارفاس حتى اليوم باعتباره شيئًا لن تنساه أبدًا، شيء تعلمت أنه كان عليها تعلمه للوصول إلى ما هي عليه الآن.

    إنها قصة تتيح لنا إلقاء نظرة على شخصية شيرتينليب وعقليتها، ومثال على كيفية سعيها الدائم للتحسين وكيف أنها، كما تصفها زارفاس، "لاعبة جماعية".

    ويضيف مدربها السابق في المنتخب الوطني للشباب: "إنها لطيفة للغاية ومتواضعة جدًا، على الرغم من أنها حققت بالفعل الكثير من الإنجازات في مسيرتها المهنية في هذا العمر الصغير".

    الانطلاق

    على الرغم من موهبتها والتقدم الذي كانت تحرزه، اضطرت شيرتينليب إلى مغادرة نادي طفولتها لبدء مسيرتها الاحترافية. قرر نادي زيورخ ضمها إلى الفريق الأول للسيدات بدوام كامل، مما أبعدها عن فريق الأولاد تحت 16 عامًا، لكنها لم تحصل على الكثير من وقت اللعب. 

    يقول جيغاكس: "كنت مندهشًا للغاية. كانت واحدة من أكبر المواهب. كانت الفتاة الوحيدة التي تدربت مع الأولاد حتى مرحلة تحت 16 عامًا".

    ما فعلته شيرتينليب بعد ذلك يشير إلى أن جيغاكس لم يكن الوحيد الذي فوجئ. بعد موسم واحد في الفريق الأول لزيورخ، الذي انتهى بفوزه بلقب الدوري، غادرت المراهقة للانضمام إلى فريق غراسهوبرز، الذي كان قد هُزم على يد البطل النهائي في نصف نهائي الملحق. لم يكن لدى غراسهوبرز تشكيلة على نفس مستوى زيورخ، بالطبع، مما سهّل على شيرتينليب الانضمام إلى الفريق، لكنها أظهرت لناديها السابق ما الذي فاتهم عندما فعلت ذلك.

    في موسم واحد مع غراسهوبرز، لعبت كرة قدم على مستوى أعلى من أي وقت مضى، وحصلت على أول استدعاء للمنتخب السويسري وظهرت لأول مرة على الصعيد الدولي. ثم جاءت الخطوة الكبيرة.

    اللقاء مع الأفضل في العالم

    تستحق قصة انضمام شيرتينليب إلى برشلونة أن تُروى. كانت شيرتينليب في مرحلة مبكرة جدًا من مسيرتها الكروية عندما أبدى النادي الكتالوني اهتمامه بها، لدرجة أنها لم يكن لديها وكيل أعمال بعد، لذا أرسل أحد كشافي النادي رسالة لها عبر إنستغرام للحصول على بيانات الاتصال بها. شاهدت شقيقة شيرتينليب الرسالة أولاً وأخبرت والدها، الذي طرح الموضوع معها قبل أن تعلم شيرتينليب بالأمر. "ماذا؟ ماذا عن برشلونة؟" أجابت. بعد ذلك بوقت قصير، وقعت اللاعبة البالغة من العمر 17 عاماً مع حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

    للوهلة الأولى، قد لا يبدو هذا خطوة جيدة، لا سيما بالنسبة للاعبة شابة لم تلعب الكثير من كرة القدم على مستوى الكبار وتحتاج إلى وقت لعب لتطوير مستواها. لكن على الرغم من أن برشلونة نادٍ ضخم يتمتع بفريق نسائي ناجح بشكل لا يصدق، إلا أنه ممتاز أيضًا في تطوير المواهب الشابة في كل من الفريق الرجالي، وكذلك في الفريق النسائي، كما أصبح واضحًا بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.

    كانت شيرتينليب ستبدأ في الفريق ب. هناك، كانت ستعتاد على أسلوب النادي الفريد بينما تتكيف أيضًا مع الحياة في بلد جديد، بعيدًا عن المنزل في مثل هذا العمر الصغير وتتعلم لغة جديدة. كان تحديًا واجهته وكأنها سمكة في الماء. ظهرت لأول مرة مع الفريق الأول في نوفمبر 2024، كبديلة في فوز 4-0 على إيبار، ولم تنظر إلى الوراء أبدًا.

    منذ ذلك الحين، بقيت مع لاعبات مثل أليكسيا بوتياس وأيتانا بونماتي في موسم انتهى بثلاثية محلية، ووصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وبعض الأرقام الفردية المثيرة للإعجاب. في عامها الأول مع أفضل فريق في أوروبا، وربما في العالم، لعبت شيرتينليب 22 مباراة، وشاركت في 8 مباريات كأساسية، وسجلت هدفين وقدمت 3 تمريرات حاسمة. تم وضع الأساس.

    آفاق جديدة

    لكن الأهم من ذلك كان التأثير الذي أحدثه برشلونة على شيرتينليب. فقد توجهت بيا سونداج، مدربة المنتخب السويسري آنذاك، إلى كاتالونيا برفقة بعض أعضاء طاقمها للتحقق من حالة المراهقة في منتصف موسمها الأول. وتعترف سونداج بأنها فوجئت بهذا الانتقال في البداية، لكن بمجرد أن رأت المراهقة في تلك البيئة، أصبح كل شيء واضحًا. 

    "في البداية، كانت تتدرب وتلعب مع الفريق الثاني، لكن سرعان ما أصبحت تلعب مع النجوم الكبار"، تقول المدربة البالغة من العمر 66 عاماً لموقع GOAL. "عندما شاهدت ذلك التدريب، كان من الواضح أنها تحب أن تكون مع الأفضل، وأن تلعب مع الأفضل، وأن تتنافس مع الأفضل. لذا، قلنا نحن الثلاثة: 'حسناً، كان ذلك قراراً جيداً. ستنجح'."

    في غضون ذلك، لاحظت سزارفاس التأثير الذي أحدثه ذلك على تطور شيرتينليب كشخص. أثناء زيارتها لها في وقت سابق من هذا الموسم، كانت الاثنتان تتحدثان أثناء الغداء عندما قالت مدربة منتخب المجر الحالية: "يا إلهي، لقد أصبحتِ ناضجة جدًا الآن!"

    صنع التاريخ

    عندما عادت شيرتينليب إلى سويسرا، أصبح تطورها في برشلونة أكثر وضوحًا. تتذكر سوندهاج قائلةً: «حدث شيء ما في قدرتها على التحمل، وفي لياقتها البدنية»، مشيرةً أيضًا إلى «الثقة» التي اكتسبتها المراهقة من اتخاذها هذه الخطوة الكبيرة بثقة تامة.

    وسرعان ما أصبحت شيرتينليب، على الرغم من صغر سنها وقلة خبرتها نسبياً، لاعبة أساسية في المنتخب السويسري، في عام ستستضيف فيه البلاد بطولة أمم أوروبا 2025. وبالنسبة لفريق لم يسبق له أن تجاوز مرحلة المجموعات في البطولة، كان ذلك أمراً مهماً للغاية.

    عندما سأل موقع GOAL سوندهاج عن سبب ثقتها الكبيرة بشيرتينليب في سن صغيرة جدًا وفي لحظة حاسمة كهذه، بدا على صوت السويدية شيء من الحيرة، وكأنها تقول: "ألم تشاهدها وهي تلعب؟" ففي النهاية، نحن نتحدث عن لاعبة تتمتع بمهارات فنية متميزة لدرجة أن فيرونيكا ماجليا، مدربتها السابقة في منتخب سويسرا تحت 17 عامًا، وصفت الكرة بأنها "تقريبًا امتداد لجسدها". لكن GOAL تريد أن تسمع من مدربة تتمتع بخبرة وأسطورة مثل سوندهاج، وبكلماتها الخاصة، ما الذي كانت تراه في هذه الموهبة المذهلة في مثل هذا العمر الصغير.

    "لقد نظرت فقط إلى أدائها في التدريبات وكانت جيدة، لذا، بالنسبة لي، عندما تحدثنا عن التشكيلة الأساسية ومن سيختتم المباراة أيضًا، لم ننظر أبدًا إلى العمر"، تجيب. "في البداية، نعم، لكن كان من المؤكد تمامًا أنها تستطيع تحمل الضغط." عندما حان موعد بطولة أوروبا، حيث كانت ستخوض أول مشاركة لها في بطولة كبرى، أصبحت شيرتينليب فجأة نجمة إعلانية. 

    "رأيتها في الإعلانات، وعلى التلفزيون، وعلى الملصقات في المدينة"، يتذكر جيجاكس، الذي يشاهد الآن بفخر ازدهار مسيرتها من بعيد. كانت اللاعبة البالغة من العمر 18 عاماً ستبدأ ثلاث مباريات من أصل أربع مباريات لسويسرا في بطولة كأس الأمم الأوروبية التاريخية التي شهدت خروج "لا ناتي" من دور المجموعات للمرة الأولى. تم تحطيم أرقام قياسية في الحضور، واستحوذت على قلوب الأمة، وتدفقت دموع الفخر قبل وبعد الخسارة الرائعة 2-0 أمام إسبانيا في ربع النهائي.

    وفي حديثها بعد فوز فريقها، أشادت مدربة "لا روخا" مونتسي تومي بمدافعاتها في قلب الدفاع لـ"تعاملهن مع سيدني"، التي وصفتها بأنها "خطيرة في المساحات المفتوحة".

    هذه مجرد البداية

    من منظور شيرتينليب، بدا من المناسب أن تنتهي مسيرة سويسرا على يد إسبانيا، التي خاضت المباراة بتشكيلة تضم تسع لاعبات من برشلونة، لأن ذلك يسلط الضوء على أحد الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام في مسيرتها المستقبلية. على مستوى الأندية، تلعب شيرتينليب مع أحد أفضل الفرق في كرة القدم النسائية. لكن مسيرتها الدولية ستسير مع منتخب يقع في فئة أدنى.

    في برشلونة، هي مجرد سمكة صغيرة في بركة كبيرة، وحتى لو أصبحت اللاعبة ذات المستوى العالمي التي يتوقعها الكثيرون، فستظل دائماً محاطة بنجوم كبار. أما مع سويسرا، فقد أصبحت بالفعل سمكة كبيرة في بركة صغيرة، وهي في سن التاسعة عشرة. لقد واجهت، ومن المرجح أن تواجه، مستويات مختلفة تماماً من الضغط والتوقعات على عاتقها في هذين البيئتين على مدار مسيرتها. 

    "أنا متشوق جدًا لرؤية كيف ستتعامل مع هذين العالمين المختلفين"، يتفق سزارفاس. لكن، كما تلاحظ في نفس السياق، تمتلك شيرتينليب "الشخصية" المناسبة لهذا التحدي.

    لديها الحماس والطموح، وهما السمتان اللتان دفعتاها إلى إعلانها لوسائل الإعلام الوطنية أنها تريد الفوز بجائزة الكرة الذهبية. لكنها تتمتع أيضًا بالتواضع وموقف العمل الجاد، مما يعني أنها لم تنتهِ من تلك العبارة عند هذا الحد: "لكن أولاً أريد أن أتحسن وأكتسب الخبرة. أنا أتعلم من الأفضل في برشلونة، وكذلك في المنتخب الوطني. أنا واثقة من أنني أستطيع تحقيق ذلك. لكنني أحاول أيضًا أن أبقى متواضعة".

    شيرتينليب نجمة، لكنها دائماً موجودة من أجل الفريق. "لطالما كانت لدى سيدني أهداف عالية، والآن بعد أن أصبحت تنافس أفضل اللاعبات في العالم، أدركت أن الأمر جاد"، تشرح ماجليا. "لكنني مقتنعة بأنها وصلت إلى هذا المستوى لأنها تجسد قيمًا عظيمة توارثتها من أسرتها. إذا تمكنت دائمًا من البقاء على طبيعتها، فستستمتع كثيرًا، وكذلك نحن جميعًا."

    "أعتقد أن أولئك الذين سيحققون النجاح على المدى الطويل، لديهم قيم جيدة"، تضيف سونداج. "إنهم واقعيون ويشعرون بالراحة في المواقف غير المريحة، وعلى المدى الطويل، سيحققون النجاح." هذا يلخص شخصية شيرتينليب ببراعة. أضف إلى ذلك الموهبة الرائعة التي تمتلكها، فلا عجب أن حلمها الكبير بالفوز بجائزة الكرة الذهبية لا يبدو غريباً.