صلاح يغادر ليفربول: إلى أين قد ينتقل في الصيف؟ الدوري الأمريكي لكرة القدم، الدوري السعودي للمحترفين، وعروض مالية ضخمة من الغرب إلى الشرق

من السهل أن نتصور مستقبلاً بعيداً عن أوروبا بالنسبة لصلاح، لا سيما وأن فرص مواجهته لـ«فريقه» ليفربول تكاد تكون معدومة: فقد كان في ديسمبر الماضي على وشك توديع النادي بعد انفجاره الغاضب ضد المدرب سلوت، الذي أكد أنه «لم يعد تربطه به أي علاقة». تتردد شائعات حول انتقاله إلى نادي الهلال بقيادة سيموني إنزاجي في المملكة العربية السعودية، ومن الجانب الآخر من الكرة الأرضية، إلى سان دييغو في دوري MLS بالولايات المتحدة. هذان الاتجاهان، الغربي والشرقي، سيسمحان له بالبقاء في المنافسة حتى في سن الـ34، في مركزه المعتاد، الجناح، الذي يتطلب قوة بدنية هائلة.

هناك فرضية أخرى، أوروبية ولكنها ليست في الصدارة، وهي الدوري التركي الممتاز: ففي شبه الجزيرة الأناضولية أيضًا هناك أندية، خاصة في اسطنبول، قادرة على دفع رواتب خيالية مثل الـ 24 مليون يورو التي كان "الفرعون" يكسبها في ليفربول بعد آخر تجديد لعقده حتى عام 2027، والذي تم توقيعه في ربيع عام 2025. ويأتي كل من غالطة سراي وفنربخشة وبيشكتاش في الصف الثاني.