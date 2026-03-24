جزء من التاريخ يغادر أنفيلد: سيحدث هذا في نهاية الموسم، حيث أعلن ليفربول والمهاجم المصري محمد صلاح بشكل مشترك أن طرقهما ستنفصل في نهاية الموسم، بعد تسع سنوات فاز خلالها اللاعب السابق في تشيلسي وبازل وفيورنتينا وروما بكل ما يمكن الفوز به تقريبًا في الجزء الأحمر من ميرسيسايد.
صلاح يغادر ليفربول: إلى أين قد ينتقل في الصيف؟ الدوري الأمريكي لكرة القدم، الدوري السعودي للمحترفين، وعروض مالية ضخمة من الغرب إلى الشرق
البيان
"سيختتم محمد صلاح مسيرته الحافلة بالإنجازات مع نادي ليفربول في نهاية موسم 2025-2026. وقد
توصل المهاجم إلى اتفاق مع "الريدز" يتيح له إغلاق فصل استثنائي استمر تسع سنوات في أنفيلد.
وأعرب صلاح عن رغبته في إعلان هذا الخبر للجماهير في أقرب وقت ممكن، لضمان الشفافية بشأن مستقبله، تعبيراً عن احترامه وامتنانه لهم.
انضم اللاعب رقم 11 إلى الفريق قادمًا من روما في صيف 2017، وأثبت نفسه كواحد من أعظم اللاعبين في تاريخ ليفربول، حيث ساهم في الفوز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة مرتين، وكأس الدرع الخيرية.
وبعد تسجيله 255 هدفاً في 435 مباراة حتى الآن، يحتل اللاعب المصري المركز الثالث في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ الريدز، حيث فاز بجائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الفردية.
مع بقاء الكثير على المحك في هذا الموسم، يركز صلاح بشكل كامل على تحقيق أفضل نتيجة ممكنة لليفربول، وبالتالي، فإن الوقت المناسب للاحتفال الكامل بإرثه وإنجازاته سيأتي في وقت لاحق من هذا العام، عندما يودع أنفيلد".
الخطوات المحتملة المقبلة
من السهل أن نتصور مستقبلاً بعيداً عن أوروبا بالنسبة لصلاح، لا سيما وأن فرص مواجهته لـ«فريقه» ليفربول تكاد تكون معدومة: فقد كان في ديسمبر الماضي على وشك توديع النادي بعد انفجاره الغاضب ضد المدرب سلوت، الذي أكد أنه «لم يعد تربطه به أي علاقة». تتردد شائعات حول انتقاله إلى نادي الهلال بقيادة سيموني إنزاجي في المملكة العربية السعودية، ومن الجانب الآخر من الكرة الأرضية، إلى سان دييغو في دوري MLS بالولايات المتحدة. هذان الاتجاهان، الغربي والشرقي، سيسمحان له بالبقاء في المنافسة حتى في سن الـ34، في مركزه المعتاد، الجناح، الذي يتطلب قوة بدنية هائلة.
هناك فرضية أخرى، أوروبية ولكنها ليست في الصدارة، وهي الدوري التركي الممتاز: ففي شبه الجزيرة الأناضولية أيضًا هناك أندية، خاصة في اسطنبول، قادرة على دفع رواتب خيالية مثل الـ 24 مليون يورو التي كان "الفرعون" يكسبها في ليفربول بعد آخر تجديد لعقده حتى عام 2027، والذي تم توقيعه في ربيع عام 2025. ويأتي كل من غالطة سراي وفنربخشة وبيشكتاش في الصف الثاني.