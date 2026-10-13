صلاح يصنع ربيع طرابزون المالي ويهيمن على حنين جيرارد.. وترقب قاري تحت إشراف بطل العالم!

أعلنت شركة طرابزون سبور للاستثمار الرياضي وإدارة كرة القدم، عبر منصة الإفصاح العام التركية "KAP"، عن بياناتها المالية المفصلة للفترة من الأول من يونيو حتى 31 أغسطس من العام الجاري، مؤكدة نجاحها في تقليص صافي ديونها إلى مليارين و900 مليون ليرة بعد تسويات محاسبية واستبعاد التزامات التضخم والمطالبات الإجمالية بنزع الملكية.

ويأتي هذا الاستقرار المالي بعد أشهر قليلة من صفقة ضم محمد صلاح المجانية براتب سنوي مضمون يبلغ 17 مليون يورو، والتي تحولت إلى منجم أرباح للنادي.

وكان رئيس النادي إرتوجرول دوجان قد كشف في تصريحات سابقة لشبكة "HT سبورت" التركية أن النادي حقق مبيعات تذاكر موسمية بلغت 550 مليون ليرة خلال ثلاثة أيام فقط من إعلان التوقيع مع صلاح، مؤكدًا أن هذه الإيرادات ومبيعات القمصان غطت أكثر من نصف التكلفة السنوية لصفقة الفرعون.

كما نقلت "BBC Türkçe" عن رئيس النادي قوله إن نحو 70 بالمئة من راتب صلاح السنوي جرى تأمينه مسبقاً من اشتراكات الجماهير، في دلالة على الأثر التجاري القياسي الذي أحدثه وصوله.

وفي سياق الحراك الجماهيري ذاته، أصدر طرابزون سبور بيانًا رسميًا دعا فيه محافظة طرابزون والجهات المعنية إلى إلغاء حظر المشجعين الزائرين قبل موقعة بشكتاش المقبلة في 19 أكتوبر، مؤكدًا أنه "لا توجد أي مشكلة تمنع الحضور المتبادل في المدرجات، بما يليق بروح كرة القدم".



