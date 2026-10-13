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علي رفعت

صلاح يصنع ربيع طرابزون المالي ويهيمن على حنين جيرارد.. وترقب قاري تحت إشراف بطل العالم!

محمد صلاح
كوبس ضد طرابزون سبور
كوبس
طرابزون سبور
دوري المؤتمر الأوروبي
الدوري التركي الممتاز

واصل النجم المصري محمد صلاح فرض حضوره الطاغي في مشهد كرة القدم العالمية والتركية، بعدما كشف إفصاح مالي رسمي لطرابزون سبور عن طفرة تجارية واسترداد هائل لتكاليف صفقته، في وقت ربط فيه أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد تعثر هجوم الريدز برحيله، بينما تحيط الشكوك بمشاركته الأوروبية على النجيل الصناعي تزامنًا مع تدربه تحت إشراف بطل العالم جيروم بواتينج.

يعيش قائد المنتخب المصري محمد صلاح فصلاً استثنائيًا في مسيرته الكروية، حيث تحول وجوده في طرابزون سبور إلى قاطرة اقتصادية وفنية تعيد تشكيل النادي التركي ومحيطه الجماهيري.

ولم تتوقف أصداء توهج "الملك المصري" عند حدود بلاد الأناضول وإفصاحاتها المالية الرسمية، بل امتدت لتسيطر على تحليلات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر إشادة مدوية من ستيفن جيرارد، بالتوازي مع قرارات طبية حاسمة تحدد ظهوره القاري المقبل، وبداية تعاون فني جديد يجمعه بمدافع عالمي متوج بلقب المونديال.


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  • إفصاح مالي تاريخي لطرابزون ومبيعات التذاكر تعوض راتب صلاح

    أعلنت شركة طرابزون سبور للاستثمار الرياضي وإدارة كرة القدم، عبر منصة الإفصاح العام التركية "KAP"، عن بياناتها المالية المفصلة للفترة من الأول من يونيو حتى 31 أغسطس من العام الجاري، مؤكدة نجاحها في تقليص صافي ديونها إلى مليارين و900 مليون ليرة بعد تسويات محاسبية واستبعاد التزامات التضخم والمطالبات الإجمالية بنزع الملكية.

    ويأتي هذا الاستقرار المالي بعد أشهر قليلة من صفقة ضم محمد صلاح المجانية براتب سنوي مضمون يبلغ 17 مليون يورو، والتي تحولت إلى منجم أرباح للنادي. 

    وكان رئيس النادي إرتوجرول دوجان قد كشف في تصريحات سابقة لشبكة "HT سبورت" التركية أن النادي حقق مبيعات تذاكر موسمية بلغت 550 مليون ليرة خلال ثلاثة أيام فقط من إعلان التوقيع مع صلاح، مؤكدًا أن هذه الإيرادات ومبيعات القمصان غطت أكثر من نصف التكلفة السنوية لصفقة الفرعون. 

    كما نقلت "BBC Türkçe" عن رئيس النادي قوله إن نحو 70 بالمئة من راتب صلاح السنوي جرى تأمينه مسبقاً من اشتراكات الجماهير، في دلالة على الأثر التجاري القياسي الذي أحدثه وصوله.

    وفي سياق الحراك الجماهيري ذاته، أصدر طرابزون سبور بيانًا رسميًا دعا فيه محافظة طرابزون والجهات المعنية إلى إلغاء حظر المشجعين الزائرين قبل موقعة بشكتاش المقبلة في 19 أكتوبر، مؤكدًا أنه "لا توجد أي مشكلة تمنع الحضور المتبادل في المدرجات، بما يليق بروح كرة القدم".


  • Steven Gerrard 2026Getty Images

    جيرارد يربط أزمة هجوم ليفربول برحيل صلاح: كان سيبدع بوجوده

    على صعيد الكرة الإنجليزية، حضر اسم محمد صلاح بقوة في حديث أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد خلال تحليله الهزيمة القاسية للريدز أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة لحساب الدوري الإنجليزي.

    ودافع جيرارد، في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول دوت كوم"، عن صانع الألعاب الألماني فلوريان فيرتز في ظل تراجع مستواه مع الفريق، موضحاً أن غياب أساطير الخط الأمامي وفي مقدمتهم صلاح هو السبب المباشر وراء افتقاد المنظومة للشراسة.

    وقال جيرارد: "لست واثقًا مما إذا كان ليفربول الحالي جاهزًا لتألق فيرتز، فلو كان ساديو ماني وروبرتو فيرمينو ومحمد صلاح لا يزالون في الفريق، لكان سيبدع بشكل أكبر، ولكن إذا نجح المدرب في تجهيز تحركات هجومية أفضل من حوله فإنه سيشعر بالتحسن"، مؤكدًا أن وجود صلاح كان يمنح زملاءه حلولاً جاهزة ومساحات دائمة داخل الصندوق.


  • النجيل الصناعي يهدد ظهور صلاح في دوري المؤتمر الأوروبي

    قاريًا، تحيط حالة من الترقب موقف محمد صلاح من خوض مواجهة طرابزون سبور أمام كوبس الفنلندي يوم الخميس، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، بسبب إقامة اللقاء على أرضية مغطاة بالعشب الصناعي في فنلندا.

    وكشف المحلل الرياضي التركي صفاء جان قونوكسيفير، في تصريحات نقلتها منصة "فوتبول أرينا" عبر حسابها على موقع "إكس"، أن صلاح لا يفضل اللعب على ملاعب النجيل الصناعي خشية التعرض للإصابات، وهو السبب ذاته الذي دفعه مسبقًا للاعتذار عن عدم خوض لقاء منتخب مصر وجنوب السودان في تصفيات أمم إفريقيا.

    وأوضح قونوكسيفير عبر "فوتبول أرينا" أن قرار المشاركة سيبقى معلقًا حتى اللحظات الأخيرة استنادًا لتقييم الجهاز الطبي للنادي ورغبة اللاعب نفسه لضمان سلامته البدنية قبل الاستحقاقات المحلية الحاسمة.


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  • صلاح يتدرب تحت إشراف بطل العالم جيروم بواتينج

    وعلى صعيد التدريبات، دخل صلاح مرحلة عمل فنية جديدة بعد انضمام المدافع الدولي الألماني الأسبق جيروم بواتينج إلى الجهاز الفني لطرابزون سبور كمدرب مساعد لمواطنه توماس رايس، ليشكل وجوده إضافة نوعية لخبرات الفريق الساعي للمنافسة على صدارة المسابقة المحلية.

    وأعرب بواتينج، المتوج بكأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا، عبر حسابه على "إنستجرام" عن فخره ببدء مسيرته التدريبية رفقة رايس في طرابزون سبور ونقل خبراته الميدانية الطويلة للنجوم الكبار وفي مقدمتهم محمد صلاح، بعدما تعثرت خطوة انضمامه لطاقم بايرن ميونخ في وقت سابق، ليجتمع بطل العالم وقائد منتخب مصر تحت راية تدريبية واحدة داخل معسكر النادي التركي.

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