ليفركوزن يضع الاتحاد في ورطة .. طلب ضم موسى ديابي "فورًا" والعميد يؤجل الصفقة لهذا السبب!

البكيري قال عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن إدارة الاتحاد أصبحت في حيرة من أمرها، بين ما تخطط له في صفقة بيع ديابي، والأمر الواقع الذي فرضه ليفركوزن الذي يرغب في حسم الصفقة بأقرب وقت ممكن.

وأوضح في تغريدة جديدة له:"خلال فترة الانتقالات الشتوية من الموسم الماضي، تقدم إنتر الإيطالي بعرض قيمته 40 مليون يورو للتعاقد مع ديابي، ولكن الإدارة رفضت بحجة مأزقها الجماهيري والإعلامي بعد رحيل كريم بنزيما ونجولو كانتي".

وتابع:"هذا الصيف، حاولت إدارة إنتر التعاقد معه من جديد ولكن بمبلغ أقل، قيمته 20 مليون يورو مع لاعب آخر ينتقل إلى العميد في صفقة تبادلية "يساوي 10 ملايين يورو"، ليكون الرقم الإجمالي 30 مليونًا، وهو ما رفضته الإدارة بسبب حاجتها للمال".