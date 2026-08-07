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أحمد فرهود

صفقة محمد صلاح تشعل أزمة في تركيا.. مطالب بـ"التحقيق" مع رئيس بلدية طرابزون والرد يأتي سريعًا

محمد صلاح
طرابزون سبور
دوري السوبر التركي

ماذا حدث؟..

يبدو أن الحديث عن انتقال النجم المصري محمد صلاح، إلى نادي طرابزون سبور التركي، لن يتوقف بسهولة؛ خاصة في ظل قيمة الصفقة الضخمة، التي تم الكشف عنها خلال الساعات القليلة الماضية.

صلاح وقع على عقود تربطه بفريق طرابزون سبور الأول لكرة القدم، لمدة موسمين قادمين حتى 30 يونيو 2028، مقابل راتب سنوي يصل إلى 17 مليون يورو؛ بالإضافة إلى نسبة من مبيعات منتجات النادي، التي تحمل اسمه وصوره.

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  • مطالبات شعبية بالتحقيق مع رئيس بلدية طرابزون

    وفي هذا السياق.. قام أحمد متين جينتش، رئيس بلدية طرابزون الكبرى؛ بحملة دعم للنادي التركي، وذلك بعد التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح.

    حملة جينتش؛ تضمنت شراء 6661 قميصًا لفريق طرابزون الأول لكرة القدم، وبمبلغ إجمالي يصل إلى 29.97 مليون ليرة تركية.

    ووفقًا لقناة "الجزيرة مصر"، اندلعت مطالبات شعبية في تركيا؛ بالتحقيق مع جينتش، لمعرفة مصدر أموال شراء قمصان طرابزون سبور.

    وأعرب الأتراك عن تخوفهم، من استخدام رئيس بلدية طرابزون الكبرى لـ"المال العام"؛ من أجل دعم النادي المحلي، بعد صفقة صلاح الضخمة.

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    بلدية طرابزون ترد على جدل قمصان "فريق صلاح الجديد"!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. ردت بلدية طرابزون على مخاوف الأتراك، بشأن استخدام أحمد متين جينتش لـ"المال العام"؛ من أجل دعم النادي المحلي، بعد صفقة النجم المصري محمد صلاح.

    البلدية قالت حسب ما نقله موقع "turkeyunfolding": "قمصان الأندية لا يتم دفع ثمنها من الأموال العامة.. البلديات ممنوعة قانونًا من تقديم دعم مالي للأندية الرياضية المحترفة، بهذه الطريقة".

    وأضافت: "الإدعاءات بأن قمصان فريق طرابزون سبور الأول لكرة القدم، التي تم شراؤها كجزء من (حملة جينتش)، تم دفع ثمنها من ميزانية البلدية، غير صحيحة على الإطلاق".

    وشددت على أن جينتش، قام بالاتصال برجال أعمال وبعض المعارف ومشجعي طرابزون سبور؛ لحثهم على شراء منتجات النادي، كوسيط في نموذج التضامن الذي طبقه لسنوات.

    وأعلنت البلدية أن المسؤولين المحليين والداعمين، قاموا بتمويل عمليات الشراء طواعية؛ لافتة إلى أنه تم تنظيم حملات مماثلة، في الماضي.

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    تصريحات رئيس بلدية طرابزون عن صفقة محمد صلاح

    ومن ناحيته.. رفض أحمد متين جينتش، رئيس بلدية طرابزون الكبرى، الرد على أي تشكيكات تتعلق بصفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح، إلى النادي التركي.

    وعن ذلك يقول جينتش، في تصريحات نقلها موقع "haber61": "نسمع التكهُنات بشأن الصفقة، ونشعر بالحزن حيالها في البداية؛ لكننا نتجاهلها سريعًا، لأن فوائد انضمام صلاح إلى نادي طرابزون سبور تتخطى كرة القدم".

    واعتبر جينتش أن تواجد صلاح في طرابزون، سيُساهم بشكلٍ كبير في نجاح المدينة على الساحة الدولية؛ معلنًا فتح "خط جوي مباشر" مع القاهرة، وطهران الإيرانية أيضًا.

    وطلب رئيس بلدية طرابزون في ختام تصريحاته، من جميع محبي النادي المحلي؛ دعمه بقوة خلال الفترة القادمة، للاحتفال معًا بالألقاب.

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  • Mohamed Salah Liverpool GFXGetty/GOAL

    مسيرة محمد صلاح في عالم الساحرة المستديرة

    محمد صلاح البالغ من العمر 34 سنة، بدأ مسيرته في النادي المحلي المقاولون العرب؛ قبل أن يخرج للاحتراف الأوروبي، صيف 2012.

    وأول تجربة احترافية لصلاح، كانت مع نادي بازل السويسري؛ والذي لعب معه لمدة موسم ونصف، قبل الانتقال إلى العملاق الإنجليزي تشيلسي في يناير 2014.

    ولم يقدّم الفرعون المصري أي شيء يذكر مع تشيلسي، على مدار عامٍ كامل؛ ليرحل إلى فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة، في يناير 2015.

    واستعاد صلاح تألُقه مع فيورنتينا، على مدار 6 أشهر؛ ليعيره تشيلسي في صيف 2015 إلى نادي العاصمة الإيطالية روما، ولمدة موسم رياضي واحد فقط.

    وبسبب تألُقه في موسم الإعارة.. قام روما بشراء عقد محمد صلاح نهائيًا، صيف عام 2016؛ وذلك مقابل مبلغ مالي يُقدر بـ15 مليون يورو.

    ونجح نادي العاصمة الإيطالية في استثمار صلاح، بأفضل طريقةٍ ممكنة؛ حيث باعه في صيف 2017 إلى ليفربول الإنجليزي، مقابل 42 مليون يورو.

    ومع ليفربول.. حقق الفرعون المصري العديد من الأرقام المبهرة على المستوى الشخصي، في الفترة من 2017 إلى 2026؛ بالإضافة إلى تتوّيجه بعديد الألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز "مرتين" ودوري أبطال أوروبا.

    * أرقام محمد صلاح مع نادي ليفربول:

    - مباريات: 442.

    - دقائق: 35.798.

    - مساهمات تهديفية: 380.

    - أهداف: 257.

    - تمريرات حاسمة: 123.

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