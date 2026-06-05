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علي سمير

صفقة بيريز الغامضة في ريال مدريد .. كل الأنظار تتجه نحو باريس ولا تستبعدوا سرقة حلم برشلونة!

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بيريز جعل الجميع يتحدث عنه ويفكر في تلميحاته!

عندما تأتي الانتخابات تظهر الوعود، وهنا قرر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الخروج بمفاجأة مدوية، عن صفقة منتظرة من العيار الثقيل خلال الصيف الجاري.

الرجل الذي جلب زين الدين زيدان ولويس فيجو وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل وكيليان مبابي وغيرهم، تعهد بالتعاقد مع نجم جديد من طراز "جلاكتيكو".

بيريز يمتلك خبرة واسعة على أعلى مستوى ممكن في الصفقات وقيادة الميرينجي للوصول إلى منصات التتويج، لذلك يجب التعامل مع حديثه بجدية شديدة، خاصة وأن مكانه أصبح على المحك للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

المعركة مع المنافس إنريكي ريكيلمي مستمرة، ومن المقرر معرفة نتيجتها بعد غد الأحد، ولكن قبل عملية الاقتراع، خرج لنا بيريز بهذه القنبلة عن لاعب غامض وصفقة منتظرة ستكون حديث الميركاتو..

  • تلميحات بيريز

    رئيس الميرينجي الذي يخوض معركة انتخابية شرسة وتراشق بالكلمات مع ريكيلي، خرج في تصريحات مع "Horizonte" للحديث عن عرض سيتقدم به لضم أحد اللاعبين يوم الثلاثاء القادم.

    وقال بيريز:"سأتقدم بعرض قيمته 150 مليون يورو يوم الثلاثاء القادم، للتعاقد مع لاعب عظيم في دوري أبطال أوروبا، ستكون صفقة قياسية للنادي".

    وأضاف:"لقد تعاقدت مع كريستيانو رونالدو، زين الدين زيدان ولويس فيجو، وهذا اللاعب سيكون من تلك النوعية في مركزه".

    وجاءت تلميحاته عن هوية هذا النجم الذي لم يذكر اسمه كالتالي :

    لاعب وسط أو في خط الهجوم، لا يلعب في الدوري الإنجليزي، ليس مايكل أوليسي أو إرلينج هالاند أو جيريمي دوكو أو هاري كين، من طينة الجلاكتيكو وفريقه متواجد في دوري أبطال أوروبا.


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  • VitinhaGetty Images

    الأنظار تجه نحو باريس

    القيمة التي وضعها بيريز "150 مليون يورو" وفقًا لأسعار اللاعبين عبر موقع "ترانسفير ماركت" وهي مبالغ تقريبية للتي تدفعها الأندية مقابل التعاقد مع النجوم على أرض الواقع، تجعل الخيارات محدودة إلى حد كبير.

    أولًا سيتم استبعاد جميع اللاعبين من الدوري الإنجليزي، وكذلك برشلونة "لامين يامال وبيدري" وغيرهما، ليصبح باريس سان جيرمان هو الطرف الأقرب الذي يستعد لتلقي عرضًا من بيريز يوم الثلاثاء القادم.

    احتياجات ريال مدريد تجعله مطالبًا بالتعاقد مع لاعب خط وسط، لأن الميرينجي يعاني منذ رحيل لوكا مودريتش إلى ميلان واعتزال توني كروس، مع فشل أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينجا وجود بيلينجهام في سد الفراغ الناتج عن رحيل الثنائي الأيقوني.

    وبالحديث عن ذلك .. باريس لديه البرتغالي فيتينيا، عمره 26 سنة ويلعب كمحور دفاعي وقيمته السوقية على ترانسفير ماركت 140 مليون يورو، وسبق أن ارتبط بريال مدريد أكثر من مرة.

    ربما يكون البرتغالي هو الطرف الأوضح وفقًا لاحتياجات الميرينجي في هذا المركز، كما أن سعره يبدو مناسبًا للقيمة التي يستعد بيريز لعرضها.

    هناك أيضًا زميله جواو نيفيش، لاعب وسط آخر قيمته 140 ميون يورو، عمره 21 سنة، برتغالي الجنسية، وصفاته هجومية أكثر من فيتينيا، ويعتبر من أفضل النجوم بمركزه في العالم.

    أغلب التوقعات تؤكد أن حديث بيريز لن يخرج عن هذا الثنائي، ولو لم يحدث ذلك، فباريس لديه أيضًا ديزيري دوي، جناح أيمن، وهو مركز يحتاج ريال لتدعيمه أيضًا بسبب فشل فرانكو ماتانتونو في إثبات نفسه وإصابة رودريجو مع هبوطمستواه.

    المثير هنا أن ماتانتونو كان هدفًا لباريس قبل أن يخطفه ريال الصيف الماضي، فهل ينتقل الأرجنتيني إلى حديقة الأمراء في صفقة تبادلية مع دوي الذي لطالما ارتبط بالانتقال إلى سانتياجو برنابيو؟

    وأخيرًا، لدينا الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، قيمته 140 مليون يورو ويلعب كجناح أيسر، ريال لديه فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي أيضًا بهذا المركز، ولكن لا يمكن استبعاد أي شيء، ربما يرحل البرازيلي بمشاكله ويأتي نجم باريس بدلًا منه.

  • VfL Wolfsburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    خيارات أخرى واقعية

    بالخروج من دائرة باريس، ومع الالتزام بالشروط التي وضعها بيريز، سنجد أن جمال موسيالا صانع ألعاب بايرن ميونخ، على رأس الأسماء المرشحة للانتقال إلى ريال مدريد.

    هناك أنباء عن شرط جزائي في عقده مع بايرن بـ175 مليون يورو، وربما سيحاول بيريز تخفيض هذا المبلغ بعرض يصل إلى 150 مليونًا، واحتمالية موافقة البافاري ليست مستحيلة، لأن اللاعب لا يعيش أفضل مستوياته منذ العودة من الإصابة.

    أيضًا ظهرت أنباء في الفترة الأخيرة، حول وجود مشكلة في بايرن، تعيق النادي خلال محاولاته لتجديد عقد أي لاعب، بسبب الراتب المرتفع لموسيالا "30 مليون يورو سنويًا" ومطالبة البعض بالمساواة معه.

    وظهرت تكهنات أيضًا حول لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر، ولكن اللاعب قيمته 85 مليون يورو وعمره 28 سنة، لذلك من الصعب أن يتقدم بيريز له بهذا الرقم الضخم، خاصة وأنه يمتلك مبابي.

    وبحصر جميع الخيارات الأخرى على مستوى العالم، لم يتبق سوى خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد الذي يعتبر بمثابة الحلم لبرشلونة، حيث تقدم النادي الكتالوني بعرض قيمته 100 مليون يورو لضمه، وهو ما أغضب نادي العاصمة الإسبانية وجعله يتهكم على منافسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    وفقًا لما يقدمه الأرجنتيني، فمن الممكن أن يصل سعره إلى 150 مليون يورو، وهذا المبلغ سيكون كافيًا من الناحية المالية لأتلتيكو، ولكن هل يخاطر النادي بإغضاب جماهيره عن طريق بيع نجمه الأول لغريمه وجاره اللدود؟ أمر صعب ولكن لا يمكن استبعاده بنسبة 100%.

    نفس الفكرة يمكن طرحها مع باريس، النادي ليس على وفاق مع ريال مدريد بشكل كبير خاصة بعد صفقة مبابي، كما أن العملاق الباريسي لا يتخلى عن نجومه الكبار بإرادته في صفقات بيع مباشر، ومن الصعب إجباره على هذه الخطوة إن لم تحدث مفاجأة غير متوقعة.

  • Florentino PerezGetty Images

    مجرد أوهام؟

    بعيدًا عن النظرة التحليلية للأمور، والحديث بشكل واقعي عن الخيارات المحتملة التي تنطبق عليها تصريحات فلورنتينو بيريز، هناك وجهة نظر تقول إنها مجرد "بالونة" لخلق الإثارة حوله وتحفيز الجميع لانتخابه وتأييده.

    ولكن ما ينفي هذا الأمر، هو أن بيريز ليس غريبًا عن الصفقات الضخمة والعملاقة، ودائمًا ما يتدخل لإنقاذ ناديه عندما يحتاج لنجوم كبار لأهداف رياضية وتسويقية، كما أن مؤشرات الميركاتو الحالي تؤكد أنه يستعد لإجراء عملية إحلال وتجديد.

    جوزيه مورينيو هو أول القادمين على مقعد المدير الفني، تم الاتفاق مع إبراهيما كوناتي ودينزل دومفريس، وارتباط بيوشكو جفارديول وريكاردو كالافيوري، إذن هناك أشياء تحدث على أرض الواقع.

    ولكن على الجانب الآخر، سنجد هناك ريكيلمي يتحدث عن خيالات مثل اتفاقه مع إرلينج هالاند، وهو أمر لا يمكن إلا لشخص ساذج أن يصدقه.

    الوقت وحده سيثبت صحة ما قاله بيريز، وعلينا أيضًا الانتباه إلى أمر ما، رئيس ريال مدريد قال إنه سيتقدم بعرض لضم هذا اللاعب، لم يجزم أن الأمور منتهية معه وناديه، مما يعني أنه قد لا يأتي في النهاية إذا لم يحدث الاتفاق اللازم!