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20260109 ritsu doan(C)Getty images
علي سمير

فيديو | "قيمته 17 مليونًا وتبيعونه للاتحاد بـ30؟" .. اعتراض قوي على سعر ريتسو دوان، ورد ألماني: إنه يشبه آريين روبن!

ريتسو دوان
الاتحاد
انتقالات
آينتراخت فرانكفورت
الدوري الألماني
دوري روشن السعودي

بايرن ميونخ حاول التعاقد مع اللاعب وفقًا لصحفي ألماني

أثارت صفقة انتقال ريتسو دوان من آينتراخت فرانكفورت إلى صفوف الاتحاد السعودي هذا الصيف، حالة من الجدل، بسبب القيمة المالية التي سيدفعها العميد لنظيره الألماني.

وفقًا للعديد من التقارير الصحفية، فإن دوان أصبح على أعتاب الانضمام لصفوف العميد مقابل 30 مليون يورو، وذلك لسد الفراغ الناتج عن رحيل موسى ديابي إلى باير ليفركوزن.

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  • Ritsu DoanGetty Images

    ماذا حدث؟

    صاحب الـ28 سنة أصبح على أعتاب الانضمام للعميد، وسط جدل سعودي حول قيمته السوقية على موقع "ترانسفير ماركت" والتي تبلغ 17 مليون يورو.

    ومن جانبه اعترض الإعلامي السعودي "بتال القوس" على دفع الاتحاد 30 مليونًا لضم الدولي الياباني، بنسبة تصل إلى ضعف قيمته المتعارف عليها من وجهة نظره.

    وقال خلال اعتراضه:"هذا شيء لا يُصدق، القيمة السوقية للاعب عبر جميع مواقع التقييم لا تتجاوز 17 مليون يورو، أنتم كألمان تريدون بيعه بزيادة تصل إلى 100%؟".


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  • رد ألماني

    الصحفي المعروف كريستيان فالكه، تواجد عبر برنامج في المرمى الذي يقدمه بتال القوس، وقال ردًا على هذا الأمر:"إنه لاعب مهم لأنه يلعب كجناح ويذكرنا كثيرًا بآريين روبن، هو سريع ويسجل بوضعية الدخول من اليمين إلى اليسار".

    وأضاف:"لديه إصابة الآن وربما لعب آخر مباراة له مع الفريق، وسنرى ما إذا كان سيلعب الأسبوع المقبل، ولو أراد فرانكفورت بيعه سيحدث ذلك وفقًا لرغبة اللاعب، وهو الأمر الذي سيرضخ له المدرب أدي هوتر".

    وتابع:"الصيف الماضي بايرن ميونخ حاول التعاقد معه، وهذا يعكس قيمته وجودته الكبيرة".



  • تأثير صفقة موسى ديابي

    وواصل فالكه حديثه:"أظن أن ديابي الآن في ليفركوزن بالفعل ووقع للفريق، صفاته لا تتشابه مع دوان، ولكن الاتحاد يريد التعاقد مع الياباني لتعويض رحيل نظيره الذي يلعب بنفس المكان".

    وأوضح:"الأمر لا يتعلق كثيرًا بالسن، دوان حاليًا في أفضل سنواته ولعب للمنتخب الياباني، وهناك الكثير من الأماكن التي يمكنه اللعب فيها، وهم بحاجة إليه بكل تأكيد".

    وأنهى تصريحاته:"فرانكفورت لم يكن يريد التخلي عن دوان، ولكن الاتحاد هو ضغط من أجل إتمام الصفقة بكل إصرار".

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    من هو ريتسو دوان؟

    اللاعب تدرج مع فريق جامبا أوساكا الياباني وانضم لصفوف الكبار في 2016، قبل الانضمام لجرونينجن الهولندي على سبيل الإعارة في عام 2018، ثم تم تحويل الأمر لصفقة بيع نهائي تصل إلى 1.7 مليون يورو.

    دوان شق طريقه بعدها إلى آيندهوفن في 2019 مقابل 7.5 مليون يورو، ثم ذهب إلى ألمانيا من بوابة فريق أرمينيا بيلفيلد على سبيل الإعارة.

    لم يستمر اللاعب هناك لفترة طويلة ليعود إلى آيندهوفن، ومنه إلى فرايبورج في 2022، قبل الانضمام لفريقه الحالي آينتراخت فرانفكورت الصيف الماضي مقابل 21 مليون يورو.

    ولم يحصل الياباني على أي بطولة في مسيرته سوى كأس هولندا مع آيندهوفن لموسم 2021/2022، وتعتبر تجربته الأبرز هي التي خاضها مع فرايبورج، حيث سجل 26 هدفًا وصنع 23 في 123 مناسبة.

    وأما مع فريقه الحالي فرانكفورت، فقد لعب دوان 40 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 6، ليلفت أنظار الاتحاد من أجل التعاقد معه لتعويض رحيل موسى ديابي.

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