فيديو | "قيمته 17 مليونًا وتبيعونه للاتحاد بـ30؟" .. اعتراض قوي على سعر ريتسو دوان، ورد ألماني: إنه يشبه آريين روبن!

اللاعب تدرج مع فريق جامبا أوساكا الياباني وانضم لصفوف الكبار في 2016، قبل الانضمام لجرونينجن الهولندي على سبيل الإعارة في عام 2018، ثم تم تحويل الأمر لصفقة بيع نهائي تصل إلى 1.7 مليون يورو.
دوان شق طريقه بعدها إلى آيندهوفن في 2019 مقابل 7.5 مليون يورو، ثم ذهب إلى ألمانيا من بوابة فريق أرمينيا بيلفيلد على سبيل الإعارة.
لم يستمر اللاعب هناك لفترة طويلة ليعود إلى آيندهوفن، ومنه إلى فرايبورج في 2022، قبل الانضمام لفريقه الحالي آينتراخت فرانفكورت الصيف الماضي مقابل 21 مليون يورو.
ولم يحصل الياباني على أي بطولة في مسيرته سوى كأس هولندا مع آيندهوفن لموسم 2021/2022، وتعتبر تجربته الأبرز هي التي خاضها مع فرايبورج، حيث سجل 26 هدفًا وصنع 23 في 123 مناسبة.
وأما مع فريقه الحالي فرانكفورت، فقد لعب دوان 40 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 6، ليلفت أنظار الاتحاد من أجل التعاقد معه لتعويض رحيل موسى ديابي.