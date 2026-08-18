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Rodri Fermin Lopez Barcelona 2026Getty Images
Muhammad Zaki و علي سمير

ترجمه

فيرمين لوبيز عن "تنازله" بعد صفقة رودري: أشعر بالحزن الشديد!

رودري
فيرمين لوبيز
برشلونة
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز

صفقة جديدة لتعزيز وسط النادي الكتالوني

اعترف فيرمين لوبيز بأنه يشعر بالحزن بعد أن وافق على التنازل عن قميصه رقم 16 لزميله الجديد رودري، بعد صفقة قدومه من مانشستر سيتي.

ويقترب لاعب خط وسط سيتي من إتمام عودة مدوية إلى إسبانيا، في الوقت الذي يواصل فيه هانزي فليك إعادة تشكيل تشكيلة فريقه «البلوجرانا».

  • فيرمين يفسح المجال لحامل جائزة الكرة الذهبية

    بعد وصوله إلى برشلونة لإنهاء صفقة انتقاله البالغة 65 مليون جنيه إسترليني، أفادت التقارير أن رودري طلب القميص رقم 16 الذي اشتهر به، وهو الرقم نفسه الذي ارتداه بتميز كبير خلال مسيرته الحافلة بالألقاب التي استمرت سبع سنوات مع مانشستر سيتي.

    وقد أدى ذلك إلى إجراء تعديل داخل تشكيلة الفريق، حيث تخلى فيرمين عن هذا الرقم ليرتدي بدلًا منه الرقم 7 الذي تركه مؤخرًا المهاجم الجديد لباريس سان جيرمان، فيران توريس.

    وفي تعليقه على هذا التغيير، اعترف فيرمين بأنه على الرغم من حماسه للمستقبل، فإن التخلي عن رقمه السابق يمثل له شعورًا مختلطًا بين الفرح والحزن.

    وقال لاعب الوسط البالغ من العمر 23 عامًا في مقابلة مع صحيفة «دياري آرا»: «الرقم 7 هو رقم لطالما أحببته، وقد ارتداه بعض أعظم اللاعبين في تاريخنا. وبما أنه كان متاحًا، فقد طلبتُه وأنا سعيد جدًّا بارتدائه».

    وأضاف: «أشعر بالحزن الشديد للتخلي عن الرقم 16 لأنه كان له مكانة خاصة في قلبي بعد هذه المواسم التي قضيتها مع الفريق الأول. لكنني متأكد من أنه سيكون في أيدٍ أمينة».

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  • FC Barcelona Unveils New Signing RodriGetty Images Sport

    إشادة بأفضل لاعب خط وسط في العالم

    على الرغم من خيبة الأمل الشخصية الطفيفة بشأن تبادل القمصان، كان فيرمين مليئًا بالثناء على زميله في المنتخب الوطني، معترفًا بالجودة التي يضيفها رودري إلى النادي الكتالوني، حيث أشاد به باعتباره صفقة مهمة للنادي.

    ومع استعداد برشلونة لافتتاح موسمه في الدوري الإسباني بمواجهة إلتشي على ملعب مارتينيز فاليرو، فإن انضمام لاعب دفاعي بارز من هذا العيار إلى وسط الملعب يمنح دفعة قوية لخطط فليك التكتيكية.

    وأضاف خريج أكاديمية «لا ماسيا»: «إنه لاعب رائع. حائز على جائزة الكرة الذهبية وبطل العالم. إنه زميلي في المنتخب الوطني، وهو أفضل لاعب وسط في العالم. سوف يقدم لنا الكثير».

  • أنباء خوليان ألفاريز

    قد لا يكون انضمام رودري آخر صفقة تتعلق بنجوم مانشستر سيتي السابقين. ولا تزال التكهنات تنتشر حول سعي «البلوجرانا» للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز لقيادة خط هجومهم.

    وقد حدد فليك والمدير الرياضي ديكو هذا المهاجم كهدف رئيسي، على الرغم من أن المفاوضات مع أتلتيكو مدريد لا تزال معقدة. وأقر لوبيز بموهبة الفائز بكأس العالم 2022، لكنه حافظ على الحذر في التعليق على لاعب مرتبط حاليًا بعقد مع منافس محلي.

    وقال فيرمين عندما سُئل عن هذه الشائعات: «أنا معجب به، إنه لاعب رائع، لكنه في النهاية لاعب في صفوف أتلتيكو مدريد. لا يمكنني أن أقول أكثر من ذلك».

    ومع ذلك، ألمح إلى مدى انسجام المهاجم مع النظام الحالي في كامب نو، مضيفًا: «لا يسعني إلا أن أقول إنه في تشكيلتنا، وبالطريقة التي نلعب بها، أعتقد أنه سينسجم معنا بشكل جيد جدًا».

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    توديع فيران توريس

    أصبح حصول فيرمين على القميص رقم 7 ممكنًا بفضل رحيل توريس، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة بلغت قيمتها حوالي 50 مليون يورو. وكشف فيرمين أنه تواصل مع صديقه لتقديم أطيب تمنياته.

    واختتم فيرمين حديثه قائلاً: «هذه قرارات شخصية، ولا أملك كل المعلومات، لكن بالنسبة لي الأمر مؤسف لأنه كان زميلًا رائعًا ولاعبًا جيدًا. أتمنى له كل التوفيق... لقد راسلته عند رحيله لأودعه. لم تكن هناك حاجة للضغط عليه لإقناعه بالبقاء. هو من اتخذ هذا القرار، وأنا سعيد إذا كان سعيدًا».

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