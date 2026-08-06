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Al Nassr v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

ماذا بعد التحقيق في صفقة ديون لوبي؟.. حقيقة معاقبة الاتحاد وتوضيحات مثيرة

الاتحاد
ديون لوبي
ألميريا
دوري روشن السعودي
انتقالات

حسم أحد الملفات الاتحادية الساخنة..

أثارت صفقة تعاقد عملاق جدة الاتحاد مع متوسط الميدان السنغالي ديون لوبي، جدلًا كبيرًا للغاية في الشارع الرياضي السعودي؛ منذ التفاوض عليها، وحتى الإعلان عنها رسميًا.

لوبي انتقل من نادي ألميريا الإسباني إلى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مقابل 19 مليون يورو تقريبًا؛ حسب ما ذكرته العديد من المصادر الموثوقة، خلال الساعات الماضية.

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  • FBL-ESP-CORDOBA-ALMERIAAFP

    سبب جدل صفقة الاتحاد وديون لوبي

    منذ أعلنت المصادر الموثوقة، اتفاق عملاق جدة الاتحاد مع نادي ألميريا الإسباني، على شراء عقد النجم السنغالي ديون لوبي مقابل 19 مليون يورو؛ والتشكيكات بدأت تُلاحق هذه الصفقة، بشكلٍ كبير للغاية.

    السبب؟.. البعض زعم أن ألميريا، المملوك لرجل الاعمال السعودي محمد الخريجي، والذي يستثمر فيه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، يُعاني من أزمة مالية؛ بدرجة تجعله في حاجة إلى عمليات بيع كبيرة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

    ولذا.. يُقال إنه تم فرض صفقة لوبي على الاتحاد، بمبلغ مالي ضخم يفوق قيمته السوقية الحقيقة؛ من أجل مساعدة الخريجي، فقط.

    وما زاد الطين بلة، هو الخبر الذي ذكره الصحفي الرياضي محمد البكيري، خلال الساعات القليلة الماضية؛ حيث أكد أن الرابطة السعودية المحترفة وجهت خطابًا إلى العميد الاتحادي، لمعرفة سبب قيمة صفقة لوبي الضخمة.

    وحسب نفس الخبر؛ قدرت الرابطة قيمة صفقة النجم السنغالي بـ2 إلى 4 ملايين يورو، وهي أقل بكثير من المبلغ الذي اتفق عليه الاتحاد وألميريا.

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  • Real Madrid CF v UD Almeria - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    توضيحات مثيرة من الرابطة بعد جدل صفقة لوبي

    ووسط هذا الجدل.. خرجت مصادر مقربة من الرابطة السعودية المحترفة، بتوضيحات مهمة في ملف تقييم الصفقات الجديدة، التي ترغب أندية دوري روشن في ضمها؛ وذلك في تصريحات مع صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء يوم الخميس.

    المصادر كشفت عن أن عملية تقييم الصفقات الجديدة، تمر بعدة مراحل فنية وتحليلية؛ بمشاركة مجموعة من الكشافين والمحللين المتخصصين، في عددٍ من الأسواق الكروية حول العالم.

    وأشارت المصادر إلى أن الدراسة، تبدأ بتحليل المستوى الفني للاعب، خلال الأعوام الخمسة الأخيرة؛ بالإضافة إلى "الدقائق التي شارك فيها والأهداف التي سجلها ودقة التمريرات والمؤشرات الدفاعية والهجومية"، مع مقارنتها بزملائه في الفريق نفسه والدوري الذي ينشط فيه.

    وشددت المصادر على أن الدراسة، لا تتوقف عند الفنيات فقط؛ بل تمتد إلى الجانب التسويقي، حيث تتم مراجعة العروض التي تلقاها اللاعب ومقارنتها بقيمة نظرائه في الدوري السعودي.

    وبناء على كل ذلك.. يتم تحديد القيمة الفعلية لأي صفقة جديدة؛ وهو ما حدث في عملية تعاقد عملاق جدة الاتحاد مع النجم السنغالي ديون لوبي، من نادي ألميريا الإسباني.

  • FBL-KSA-CUP-ITTIHAD-QADSIAH-FANSAFP

    إذًا.. هل سيتعرض الاتحاد للعقوبات الآن؟

    السؤال الذي سيطرح نفسه الآن؛ هو: "هل سيتعرض نادي الاتحاد للعقوبات بسبب صفقة النجم السنغالي ديون لوبي؟".

    الإجابة هي "لا"؛ فحسب توضيحات المصادر المقربة من الرابطة السعودية المحترفة لصحيفة "الشرق الأوسط"، تقييم الصفقات هدفه ضبط أسعار السوق فقط.

    بمعنى.. الرابطة ترغب في أن تتعاقد الأندية السعودية مع اللاعبين، بالقيمة الحقيقية لهم؛ وليس بأسعار مبالغ فيها تؤدي لتضخم السوق، فيما بعد.

    "إذًا ما معنى الخطاب الموجه من الرابطة إلى الاتحاد؟!"؛ المقصود هو أن النادي سيتحمل الفارق بين القيمة التي حددتها الرابطة، وتلك التي دفعها النادي لألميريا الإسباني.

    وإذا صدق ما ذكره الصحفي الرياضي محمد البكيري، بأن الرابطة قيّمت صفقة لوبي بـ2 إلى 4 ملايين يورو، رغم حسمها بـ19 مليونًا؛ فإن الاتحاد سيتحمل فارق الـ15 مليون يورو، بنفسه.

    ووفقًا لما ذكرته المصادر - سالفة الذكر -؛ أي صفقة ستدخل ضمن الدعم الرسمي من الرابطة أو لجنة الاستقطابات، سيتحمل النادي أي فارق مالي بين التقييم والمبلغ التي ستحسم به.

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  • CD Mirandes v UD Almeria - La Liga HypermotionGetty Images Sport

    مسيرة ديون لوبي في عالم الساحرة المستديرة

    النجم السنغالي ديون لوبي، بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية أوسلو فوتبول داكار؛ قبل أن يخرج للاحتراف الأوروبي صيف 2020، من بوابة الفريق الثاني لنادي رين الفرنسي.

    وبعد موسم واحد.. تم تصعيد لوبي إلى فريق رين الأول لكرة القدم؛ والذي انتقل منه إلى نادي ألميريا الإسباني، صيف 2023.

    ومع ألميريا؛ لعب النجم السنغالي 105 مباريات في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها 4 أهداف وصانعًا 6 آخرين.

    وعلى المستوى الدولي؛ مثّل لوبي منتخب السنغال الأول في 5 مباريات، منذ مارس 2023 وحتى نفس الشهر من عام 2025.

    ومنذ مارس 2025؛ لم ينضم ديون لوبي إلى منتخب السنغال الأول لكرة القدم، سواء في المعسكرات الودية أو الرسمية.

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