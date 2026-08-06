ماذا بعد التحقيق في صفقة ديون لوبي؟.. حقيقة معاقبة الاتحاد وتوضيحات مثيرة

السؤال الذي سيطرح نفسه الآن؛ هو: "هل سيتعرض نادي الاتحاد للعقوبات بسبب صفقة النجم السنغالي ديون لوبي؟".
الإجابة هي "لا"؛ فحسب توضيحات المصادر المقربة من الرابطة السعودية المحترفة لصحيفة "الشرق الأوسط"، تقييم الصفقات هدفه ضبط أسعار السوق فقط.
بمعنى.. الرابطة ترغب في أن تتعاقد الأندية السعودية مع اللاعبين، بالقيمة الحقيقية لهم؛ وليس بأسعار مبالغ فيها تؤدي لتضخم السوق، فيما بعد.
"إذًا ما معنى الخطاب الموجه من الرابطة إلى الاتحاد؟!"؛ المقصود هو أن النادي سيتحمل الفارق بين القيمة التي حددتها الرابطة، وتلك التي دفعها النادي لألميريا الإسباني.
وإذا صدق ما ذكره الصحفي الرياضي محمد البكيري، بأن الرابطة قيّمت صفقة لوبي بـ2 إلى 4 ملايين يورو، رغم حسمها بـ19 مليونًا؛ فإن الاتحاد سيتحمل فارق الـ15 مليون يورو، بنفسه.
ووفقًا لما ذكرته المصادر - سالفة الذكر -؛ أي صفقة ستدخل ضمن الدعم الرسمي من الرابطة أو لجنة الاستقطابات، سيتحمل النادي أي فارق مالي بين التقييم والمبلغ التي ستحسم به.