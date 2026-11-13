صفقة برشلونة المرتقبة: رود نيستاد "مدافع هانزي فليك المثالي" لكن.. احذروا عيبه الخطير وضعوا تجربة بيدري أمام أعينكم

في كرة القدم، العناد لا يفيد أبدًا؛ لذا كان لزامًا على العملاق الكتالوني برشلونة أن يفتح ملف "قلب الدفاع"، الذي يعاني بشدة.

نعم.. برشلونة يعاني من أزمة دفاعية كبيرة؛ رغم الإبداعات الكروية التي يقدمها الفريق الأول لكرة القدم، تحت قيادة مديره الفني الألماني هانزي فليك.

وحسبما ذكرته صحيفة "سبورت"، في الساعات الماضية؛ اختار العملاق الكتالوني المدافع الذي يريد ضمه، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027".

هذا المدافع الذي اختاره برشلونة، لضمه في الميركاتو الشتوي القادم؛ هو الهولندي الشاب رود نيستاد، نجم النادي المحلي تفينتي.

والمثير في الأمر أن نيستاد دخل حسابات برشلونة، في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي؛ إلا أن الصفقة كانت مستحيلة، بسبب أمور مالية وفنية متعلقة بالناديين.

وبما أن ملف نيستاد فُتح من جديد؛ سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، أبرز النقاط المهمة عن صفقة برشلونة الدفاعية المحتملة..