صفقة برشلونة المرتقبة: رود نيستاد "مدافع هانزي فليك المثالي" لكن.. احذروا عيبه الخطير وضعوا تجربة بيدري أمام أعينكم

أخيرًا.. لنتحدث عن معضلة العملاق الكتالوني برشلونة نفسه، في التعاقد مع المدافع الهولندي الشاب رود نيستاد، من النادي المحلي تفينتي.
صحيفة "سبورت" كشفت عن أن تفينتي، حدد مبلغ 20 مليون يورو؛ للتخلي عن نيستاد لبرشلونة، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027".
المبلغ الذي حدده تفينتي للتخلي عن نيستاد، يصطدم بواقعين للعملاق الكتالوني؛ وهما:
* أولًا: قواعد اللعب المالي النظيف في برشلونة.
* ثانيًا: برشلونة يرى أن هذا المبلغ ضخم للاعب شاب مثل نيستاد.
وبخصوص النقطة الأولى؛ نتذكر أن برشلونة أعلن بعد إغلاق الميركاتو الصيفي الماضي، أن لديه هامشًا يتراوح بين 3 و4 ملايين يورو فقط، وفقًا لقواعد اللعب المالي النظيف.
أي إن برشلونة لن يستطيع إبرام صفقات جديدة، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027"؛ إلا إذا باع أحد نجومه، وحرر مساحة في قواعد اللعب المالي النظيف.
وكل الأنظار تتجه حاليًا إلى الإسباني أليخاندرو بالدي، ظهير أيسر فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ الذي تشير التقارير إلى خروجه من حسابات المدير الفني الألماني هانزي فليك، وبات المرشح الأقوى للرحيل.
وإذا نجح برشلونة في بيع بالدي، بمبلغ مالي جيد في الميركاتو الشتوي؛ فإنه قد يستطيع في دخول السوق بقوة، لضم مدافع جديد.
أما بخصوص النقطة الثانية، التي تتعلق برؤية برشلونة بأن المبلغ الذي حدده تفينتي لا يتناسب مع لاعب شاب مثل نيستاد، كما ذكرت صحيفة "سبورت"؛ فهنا يجب أن يضع العملاق الكتالوني تجربة النجم الإسباني الشاب بيدري جونزاليس، أمام عينيه.
ما هي هذه التجربة؟!.. في صيف عام 2019، عندما أراد برشلونة التعاقد مع بيدري؛ حدد ناديه الإسباني لاس بالماس وقتها، مبلغ 25 مليون يورو للتخلي عنه.
برشلونة رفض هذا المبلغ، واعتبر أنه ضخم بالمقارنة مع لاعب صغير في السن "16 عامًا"، بل وكاد ينسحب من الصفقة؛ لولا تدخل الإسباني رامون بلانيس، الذي كان يشغل منصب السكرتير الفني للنادي آنذاك.
بلانيس تمسك بالتعاقد مع بيدري، وحذر برشلونة من خسارة موهبة فريدة من نوعها، إذا انسحب من الصفقة؛ ليتوصل مجلس الإدارة إلى اتفاق مع لاس بالماس، على النحو التالي:
* أولًا: التعاقد مع بيدري في صيف 2019؛ مقابل 5 ملايين يورو ثابتة.
* ثانيًا: بقاء اللاعب مع لاس بالماس "معارًا" خلال موسم 2019-2020.
* ثالثًا: إضافة متغيرات مالية مرتبطة بمشاركات اللاعب وإنجازاته، لترتفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 23 مليون يورو.
* رابعًا: احتفاظ لاس بالماس بنسبة 15% من الأرباح الناتجة عن أي انتقال مستقبلي للاعب.
وبالفعل؛ أصبح بيدري واحدًا من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وأثبت أن الاستثمار في المواهب الشابة قد يحقق عوائد رياضية ومالية هائلة.
لذا؛ فإن برشلونة يجب أن يفكر مائة مرة قبل أن ينسحب من صفقة موهبة كروية مهمة مثل نيستاد، لمجرد الاختلاف في تقييم قيمة الصفقة.
وربما تكون الـ20 مليون يورو التي سيدفعها برشلونة في نيستاد، مجرد مبلغ بسيط للغاية؛ إذا أصبح هذا اللاعب أحد أفضل مدافعي العالم، بعد عام أو اثنين أو حتى ثلاثة.