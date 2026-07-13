بعد تعثر صفقة خلايلة.. نجم عربي على رادار إنتر لتعويض رحيل دومفريس

تواجه إدارة نادي إنتر الإيطالي تطورات مفصلية في سوق الانتقالات، إثر عدم اجتياز الجناح الأيمن، عنان خلايلي، للفحص الطبي الرياضي التابع للجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية. ويخضع اللاعب حالياً لفحوصات طبية دقيقة لتحديد إمكانية قيده رسمياً في الكشوفات.

وفي حال عدم تجاوزه لهذه الاختبارات، سيعود إلى ناديه يونيون سانت جيلواز، مما يلزم إدارة "النيراتزوري" بالبحث عن أهداف أخرى. وباتت فرضية انهيار الصفقة المقدرة بـ 25 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت مطروحة بقوة، وهو ما دفع الثنائي بيبي ماروتا وبييرو أوسيليو لتقييم خيارات بديلة، حيث تبقى الأولوية القصوى هي إيجاد بديل لدينزل دومفريس المنتقل حديثاً إلى ريال مدريد.