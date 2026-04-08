وصف المدير الرياضي لنادي "الصفراء والأسود" في مقابلة مع مجلة "سبورت بيلد" التقارير التي تتحدث عن "تكهنات" في دورتموند بشأن وولتماد وفيسنيك أسلاني بأنها "أثر باهت"، مشيرًا إلى أن بوروسيا دورتموند "في وضع ممتاز" في خط الهجوم بوجود سيرهو جيراسي وفابيو سيلفا.
صفقة انتقال مفاجئة لنيك فولتيمادي وبوروسيا دورتموند؟ "لدينا لاعب بنفس المواصفات"
فولتيمادي إلى البوندسليجا؟
وكانت صحيفة «بيلد» قد ذكرت أن نادي دورتموند يفكر في إعادة فولتيمادي إلى الدوري الألماني في حال رحيل جيراسي. وجاء ذلك في أعقاب شائعة نشرتها «بيلد» أيضًا، مفادها أن جيراسي يرغب في مغادرة «الصفراء والسوداء» الصيف المقبل على الرغم من أن عقده ساري المفعول حتى عام 2028.
وكان فولتيمادي قد انتقل الصيف الماضي من في إف بي شتوتجارت إلى نيوكاسل يونايتد مقابل 95 مليون يورو، لكنه يمر هناك بأزمة حقيقية، على الأقل فيما يتعلق بتسجيل الأهداف، بعد بداية قوية، لأن المدرب إيدي هاو لم يعد يشركه في مركزه المفضل.
قال فولتيمادي مؤخرًا لصحيفة "زوددويتشه تسايتونغ": "أعلم أن الناس يربطونني بالأهداف، لكن لا يمكن مقارنة معدل أهداف المهاجم بمعدل أهداف لاعب خط الوسط الذي يلعب على بعد 50 أو 60 أو 70 مترًا من مرمى الخصم"، وأضاف: "أنا الآن نيك فولتيمادي مختلف تمامًا عما كنت عليه في بداية الموسم!"
لا يريد فولتيمادي مغادرة فريق "المغار" بعد عام واحد فقط، وفقًا لصحيفة "بيلد". ولا يوجد اهتمام بذلك أيضًا، وفقًا لريكن، لأنه لا توجد حاجة لاتخاذ أي إجراء في رأي رئيس بوروسيا دورتموند - وينطبق ذلك أيضًا على الشائعات المتداولة حول فيسنيك أسلاني، الذي يرتبط بالانتقال إلى بوروسيا دورتموند منذ وصول أولي بوك كمدير رياضي جديد في دورتموند على الأقل.
كان بوك قد جلب أسلاني في السابق على سبيل الإعارة إلى نادي SV Elversberg، مما مهد الطريق أمام لاعب المنتخب الكوسوفي لتحقيق انطلاقته النهائية في كرة القدم الاحترافية الألمانية. لكن فيما يتعلق بانتقال أسلاني أيضًا، يقول ريكن: "لدينا لاعبان بنفس المواصفات!"
ريكن يؤكد اهتمام بوروسيا دورتموند بجادون سانشو
وفي هذا الصدد، أوضح ريكن بشكل أكثر تحديدًا اهتمام بوروسيا دورتموند بعودة جادون سانشو مرة أخرى، حيث إن خطط الانتقالات في خط الهجوم تركز بشكل خاص على تعويض «الإبداع والقدرة التهديفية لجوليان براندت». وسيغادر اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا نادي بوروسيا دورتموند في نهاية الموسم، مثل نيكلاس زولي، دون مقابل.
يُعتبر سانشو أحد المرشحين في هذا الصدد، خاصةً لأنه قد يتناسب مع متطلبات دورتموند من الناحية المالية على الأقل، حيث سيكون متاحًا بدون رسوم انتقال في الصيف المقبل. وقال ريكن في هذا الصدد: "بالطبع نحن نبحث عن لاعب هجومي يتمتع بالجودة، ويمكنه مساعدتنا بشكل مباشر، ولا يتطلب مبلغ انتقال خيالي"، وأوضح ريكن عند سؤاله بشكل محدد عن سانشو: "نحن ندرس ما إذا كان بإمكانهم تحسين فريقنا. ونفعل ذلك أيضًا مع جادون".
لعب اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في دورتموند من 2017 إلى 2021 وحقق هناك انطلاقة كبيرة. لكن انتقاله إلى مانشستر يونايتد مقابل 85 مليون يورو لم يكن محظوظًا أبدًا. بعد خلاف مع المدرب آنذاك إريك تين هاج، عاد سانشو في يناير 2024 إلى بوروسيا دورتموند لمدة نصف موسم وكان أحد الركائز الأساسية في الطريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.