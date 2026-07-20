وكيله يكشف الحقائق رسميًا.. حسم جدل انهيار صفقة انتقال سامو كوستا إلى النصر

وفي هذا السياق.. كشف أوليسيس سانتوس، وكيل أعمال النجم البرتغالي سامو كوستا، متوسط ميدان نادي ريال مايوركا الإسباني، عن حقيقة انهيار صفقة انتقال اللاعب إلى عملاق الرياض النصر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

سانتوس أكد في تصريحات مع موقع "365Scores"، مساء اليوم الإثنين، أن صفقة انتقال كوستا إلى النصر "مستمرة"؛ حيث تسير المفاوضات بشكلٍ إيجابي للغاية، مع إدارة ريال مايوركا.

وأضاف سانتوس: "هُناك عمل مستمر ودؤوب بين الناديين؛ من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، بشأن جميع التفاصيل المالية والتعاقدية في الصفقة".