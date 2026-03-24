صفقة استعادة نيكو غونزاليس: شروط أتلتيكو مدريد الصارمة لسيمنيوني، ماذا ستفعل يوفنتوس الآن؟

يبدو أن خطة أتلتيكو مدريد تتمثل في إجراء مفاوضات مع يوفنتوس في نهاية الموسم للتوصل إلى اتفاق بمبلغ أقل من المبلغ الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي بشأن خيار الشراء المرتبط بعدد المباريات. ويبقى أن نرى، في هذه المرحلة، ما ستكون نية النادي البيضاء: هل ستقبل اتفاقاً بأقل من المبلغ المتفق عليه، أم سترفض العرض في انتظار عروض أخرى، أم، من يدري، ربما تقرر الإبقاء على نيكو غونزاليس في التشكيلة تحت تصرف لوتشيانو سباليتي، الذي يقدّر، وفقاًلـ"توتوسبورت"، قدرات اللاعب الأرجنتيني.



