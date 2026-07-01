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أهم صفقات اللاعبين هذا الأسبوع | أنسو فاتي يغادر برشلونة وريال مدريد يشتري لاعبه ويبيعه في وقت واحد
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مارتن دوبرافكا (من بيرنلي إلى توتنهام - انتقال مجاني)
اتخذ روبرتو دي زيربي، مدرب توتنهام، خطوة للتعاقد مع الحارس المخضرم مارتن دوبرافكا من فريق بيرنلي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، عقب هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان دوبرافكا الحارس الأساسي لفريق «الكلاريتس» في موسم 2025-26، حيث خاض 35 مباراة في البريميرليج، ومن المرجح الآن أن يكون الحارس الاحتياطي لأنتونين كينسكي في صفوف «السبيرز».
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روبرت ليفاندوفسكي (من برشلونة إلى شيكاغو فاير - انتقال مجاني)
حقق نادي «شيكاغو فاير» إنجازًا كبيرًا بضم المهاجم السابق لبرشلونة روبرت ليفاندوفسكي في صفقة انتقال مجانية، ليصبح المهاجم الأسطوري السابق لبايرن ميونخ أحدث الأسماء الكبيرة التي تنتقل إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، ومن المتوقع أن يخوض مباراته الأولى مع الفريق في مواجهة «فانكوفر وايتكابس» يوم 16 يوليو، حيث من المرجح أن يلعب ضد زميله السابق توماس مولر.
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بنجامين كريماشي (من إنتر ميامي إلى بارما - 3 ملايين جنيه إسترليني)
قرر نادي بارما تفعيل خيار الشراء البالغ 3 ملايين جنيه إسترليني لضم بنجامين كريماشي من إنتر ميامي، حيث قضى لاعب الوسط البالغ من العمر 21 عامًا الموسم الماضي معارًا في الدوري الإيطالي.
ويُتوقع أن يكون لهذا اللاعب المميز مستقبل مشرق مع المنتخب الأمريكي، على الرغم من عدم ضمه إلى قائمة ماوريسيو بوتشيتينو المكونة من 26 لاعباً للمشاركة في كأس العالم، ويأمل في أن يكون له تأثير أكبر في الدوري الإيطالي الممتاز الموسم المقبل بعد أن خاض ثماني مباريات فقط في تجربته خلال موسم 2025/2026 بسبب الإصابات.
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مايكل كويسانس (من هيرتا برلين إلى لانس - 4 ملايين جنيه إسترليني)
اتخذ نادي لانس خطوة سريعة لضم لاعب خط الوسط السابق في بايرن ميونيخ مايكل كويسانس، حيث اتفق مع نادي هيرتا برلين على مبلغ يقال إنه يزيد قليلاً عن 4 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع الفرنسي.
وسجل كويسانس ستة أهداف في 25 مباراة خاضها في الدوري الألماني الثاني الموسم الماضي، ومن المتوقع أن يكون بديلاً مباشراً لأدريان توماسون، الذي غادر رين للانضمام إلى لانس، أحد منافسيه في الدوري الفرنسي (Ligue 1).
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أليخو فيليز (من توتنهام إلى باهيا - 7.5 مليون جنيه إسترليني)
أصدر نادي توتنهام بيانًا في 26 يونيو أعلن فيه أن المهاجم الأرجنتيني أليخو فيليز قد وقع عقدًا مع نادي باهيا البرازيلي في صفقة انتقال نهائية، قيل إن قيمتها تبلغ 7.5 مليون جنيه إسترليني.
وعلى الرغم من تسجيله أهدافًا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2023-24، إلا أن فيليز لم يرقَ إلى المستوى المطلوب في النادي اللندني، وتم إعارته على مدار العامين الماضيين إلى أندية إشبيلية وإسبانيول وروزاريو سنترال على التوالي.
- AFP
أنسو فاتي (من برشلونة إلى موناكو - 9 ملايين جنيه إسترليني)
انتهت مسيرة أنسو فاتي كلاعب في صفوف برشلونة، بعد أن قرر نادي موناكو تفعيل خيار الشراء بقيمة 9 ملايين جنيه إسترليني لضم اللاعب بشكل نهائي من بطل الدوري الإسباني. وكان اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا قد وصل إلى الفريق الأول لبرشلونة وسط ضجة إعلامية كبيرة - حتى أنه ورث القميص رقم 10 الأسطوري الذي كان يرتديه ليونيل ميسي في ذلك الوقت - لكنه فشل في إثبات جدارته، وبعد فترات إعارة مع برايتون وموناكو، انتقل الآن إلى النادي الفرنسي بشكل دائم، حيث وقع عقدًا مدته أربع سنوات.
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أليخاندرو غريمالدو (من باير ليفركوزن إلى أتلتيكو مدريد - 19 مليون جنيه إسترليني)
سينضم اللاعب الدولي الإسباني أليخاندرو جريمالدو إلى صفوف أتلتيكو مدريد تحت قيادة دييجو سيميوني، بعد أن اتخذ قراره بمغادرة باير ليفركوزن عقب ثلاث سنوات وأكثر من 100 مباراة خاضها مع الفريق الذي يلعب في الدوري الألماني.
وأفادت مجلة «كيكر» أن أتلتيكو اتفق على دفع مبلغ قدره 19 مليون جنيه إسترليني لضم غريمالدو، مع احتمال ارتفاع هذا المبلغ بناءً على بنود إضافية، حيث لم يتبقَ للظهير الأيسر سوى عام واحد على انتهاء عقده السابق.
- Getty Images Sport
باسكال سترويك (من ليدز يونايتد إلى برايتون - 20 مليون جنيه إسترليني)
وجد نادي برايتون بديلاً لـ«يان بول فان هيك»، الذي انضم إلى توتنهام في صفقة بلغت قيمتها 52 مليون جنيه إسترليني في 18 يونيو، بعد إتمام صفقة التعاقد مع قلب دفاع ليدز يونايتد، «باسكال سترويك».
وقد وقع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا عقدًا مدته خمس سنوات مع برايتون، وانضم إلى الفريق مقابل مبلغ يقارب 20 مليون جنيه إسترليني.
وفي تعليقه على هذه الصفقة، أوضح المدرب فابيان هورزيلر أنه يعتقد أن سترويك «سيصل إلى ذروة مسيرته في السنوات القادمة»، حيث من المقرر أن ينضم المدافع السابق لأياكس مباشرة إلى التشكيلة الأساسية لبرايتون مع انطلاق موسم 2026-27.
- AFP
ماثيس ديتوربيت (من تروا إلى مانشستر سيتي - 21.5 مليون جنيه إسترليني)
اتخذ نادي مانشستر سيتي قرارًا بضم ماثيس ديتوربيت من نادي تروي، أحد الأندية الشقيقة لمجموعة سيتي، حيث انضم الجناح — الذي ساعد الفريق في الصعود إلى الدوري الفرنسي الموسم الماضي — مقابل مبلغ يُقال إنه يبلغ حوالي 21.5 مليون جنيه إسترليني.
ومع ذلك، لا يُتوقع أن ينافس ديتوربيت على مكان في التشكيلة الأساسية للمدرب إنزو ماريسكا، حيث من المرجح أن يرحل مُعارًا، ربما إلى نادي موناكو الذي يلعب في الدوري الفرنسي مع إمكانية وجود خيار الشراء.
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بييرو هينكابي (من باير ليفركوزن إلى آرسنال - 34.5 مليون جنيه إسترليني)
أكد نادي آرسنال أنه قام بتفعيل بند في اتفاقية الإعارة التي جلبت بييرو هينكابي إلى ملعب الإمارات الموسم الماضي، لتحويل انتقاله إلى صفقة نهائية.
وخاض اللاعب الدولي الإكوادوري 39 مباراة في جميع المسابقات مع «المدفعجية»، بما في ذلك المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي خسرها الفريق أمام باريس سان جيرمان، حيث دفع النادي اللندني مبلغًا يقارب 34.5 مليون جنيه إسترليني مقابل ضم الظهير المميز.
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نيكو باز (من ريال مدريد إلى كومو - 52 مليون جنيه إسترليني)
أكمل نيكو باز عودته إلى كومو بعد أن توصل النادي الذي يلعب في الدوري الإيطالي إلى اتفاق بقيمة 52 مليون جنيه إسترليني مع ريال مدريد لتمديد إقامة اللاعب الأرجنتيني الدولي في إيطاليا.
وقد حقق اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، والمشارك حاليًا في كأس العالم مع منتخب الأرجنتين، موسمًا 2025-26 مثمراً للغاية مع كومو، حيث أنهى الموسم كأفضل لاعب وسط هداف في الدوري الإيطالي برصيد 12 هدفًا.
وسيتطلع الآن إلى المشاركة في دوري أبطال أوروبا ضمن تشكيلة الفريق الأول بقيادة سيسك فابريجاس، على الرغم من أن ريال مدريد يمتلك خيار إعادة التعاقد معه في المستقبل، بعدما اشتراه وقام ببيعه في وقت واحد هذا الصيف.
- AFP
جيريمي جاكيه (من رين إلى ليفربول - 60 مليون جنيه إسترليني)
كان ليفربول قد أعلن سابقًا أنه أبرم صفقة التعاقد مع جيريمي جاكيه قادمًا من رين في فبراير 2026، متغلبًا في ذلك على منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز، تشيلسي.
وأصدر «الريدز» الآن بيانًا رسميًا يؤكد أن جاكيه، بعد أن بقي مع رين خلال موسم 2025-26، قد انضم إلى صفوف الريدز قبل بدء التدريبات التحضيرية للموسم الجديد تحت قيادة أندوني إيراولا.
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جونسالو راموش (من باريس سان جيرمان إلى ميلان - 60 مليون جنيه إسترليني)
قد يكون دورُه ثانويًّا مقارنةً بكريستيانو رونالدو في كأس العالم، لكن نادي ميلان قد شاهد ما يكفي من أداء جونسالو راموش مع باريس سان جيرمان ليقتنع بإنفاق 60 مليون جنيه إسترليني للتعاقد معه — وهو مبلغ قياسي بالنسبة لعملاق الدوري الإيطالي.
راموش، الذي اضطر، كما هو الحال على الصعيد الدولي، إلى قبول اللعب كبديل في باريس، سيُعتبر الآن بالتأكيد المهاجم الأول تحت قيادة روبن أموريم، وهو يتطلع إلى فصل جديد في مسيرته، بعد أن فاز بلقبين لدوري أبطال أوروبا في العاصمة الفرنسية.