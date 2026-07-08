أهم صفقات اللاعبين هذا الأسبوع | لاعب آخر ينضم لكتيبة مورينيو في ريال مدريد ومانشستر سيتي يحسم "مسلسل إليوت أندرسون"!

أغلق ناثان آكي صفحة ست سنوات حافلة بالألقاب مع مانشستر سيتي في 4 يوليو، بعد أن تم الكشف عن مغادرة اللاعب الهولندي للدوري الإنجليزي الممتاز للانضمام إلى فريق فنربخشه.

وسيدفع النادي التركي العملاق مبلغًا أوليًّا قدره 7 ملايين جنيه إسترليني، وهو رقم قد يرتفع إلى 8.5 مليون جنيه إسترليني مع المزايا الإضافية، مقابل التعاقد مع المدافع السابق لبورنموث، الذي وقع عقدًا مدته ثلاث سنوات.