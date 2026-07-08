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أهم صفقات اللاعبين هذا الأسبوع | لاعب آخر ينضم لكتيبة مورينيو في ريال مدريد ومانشستر سيتي يحسم "مسلسل إليوت أندرسون"!
- Getty Images Sport
ناثان آكي (من مانشستر سيتي إلى فنربخشه - 7 ملايين جنيه إسترليني)
أغلق ناثان آكي صفحة ست سنوات حافلة بالألقاب مع مانشستر سيتي في 4 يوليو، بعد أن تم الكشف عن مغادرة اللاعب الهولندي للدوري الإنجليزي الممتاز للانضمام إلى فريق فنربخشه.
وسيدفع النادي التركي العملاق مبلغًا أوليًّا قدره 7 ملايين جنيه إسترليني، وهو رقم قد يرتفع إلى 8.5 مليون جنيه إسترليني مع المزايا الإضافية، مقابل التعاقد مع المدافع السابق لبورنموث، الذي وقع عقدًا مدته ثلاث سنوات.
- Getty Images Sport
جيدون أنتوني (من بيرنلي إلى برينتفورد - 15 مليون جنيه إسترليني)
استغل نادي برينتفورد هبوط نادي بيرنلي إلى دوري الدرجة الثانية (تشامبيونشيب) بالتعاقد مع المهاجم جيدون أنتوني مقابل مبلغ أولي قدره 15 مليون جنيه إسترليني.
وسجل أنتوني تسعة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة في جميع المسابقات الموسم الماضي، وكان أحد اللاعبين القلائل في بيرنلي الذين قدموا مساهمة بارزة في الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من هبوط الفريق في النهاية إلى دوري "تشامبيونشيب".
- Getty Images Sport
هايدن هاكني (من ميدلزبره إلى إيفرتون - 16 مليون جنيه إسترليني)
فاز إيفرتون بسباق التعاقد مع لاعب خط الوسط المميز في ميدلزبره، هايدن هاكني، الذي أفادت التقارير أنه كان محط اهتمام مانشستر يونايتد. وكان هاكني قد عمل مع مايكل كاريك خلال الفترة التي تولى فيها تدريب النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.
ولكن اللاعب قرر الانضمام إلى «التوفيز»، الذين دفعوا 16 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع صاحب الـ 24 عامًا.
- Getty Images Sport
دينزل دومفريس (من إنتر إلى ريال مدريد - 17 مليون جنيه إسترليني)
سيشكل دينزل دومفريس منافساً لترنت ألكسندر-أرنولد في ريال مدريد، بعد الإعلان رسمياً في 5 يوليو عن انضمام الظهير الأيمن لإنتر إلى صفوف فريق جوزيه مورينيو.
وقد أمضى اللاعب الدولي الهولندي خمس سنوات مثمرة في الدوري الإيطالي، حيث فاز بلقبين للدوري وكاد أن يحصل على بدوري أبطال أوروبا في مناسبتين.
وبالنظر إلى موهبته وخبرته على أعلى المستويات، فإن ريال مدريد قد أبرم صفقة رائعة بإنفاق 17 مليون جنيه إسترليني فقط كرسوم انتقال.
- Getty Images Sport
إليازر مايندا (من سندرلاند إلى رين - 22 مليون جنيه إسترليني)
أكد سندرلاند أن لاعب خط الوسط إليازر مايندا قد غادر النادي للانضمام إلى فريق رين الذي يلعب في الدوري الفرنسي (الليج 1).
وكان اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا قد ترك بصمة بارزة في الموسم الذي حقق فيه «القطط السوداء» الصعود إلى الدوري الممتاز في 2024-25، حيث سجل هدفين في نصف نهائي ونهائي المباريات الفاصلة، مما ساعد الفريق على الوصول إلى البريميرليج.
ولكن مشاركاته تقلصت في الموسم الماضي، مما دفع رين إلى التعاقد معه مقابل مبلغ يقارب 22 مليون جنيه إسترليني.
- Getty Images Sport
إسماعيل صيباري (من آيندهوفن إلى بايرن ميونخ - 42 مليون جنيه إسترليني)
يُعد إسماعيل صيباري أحد نجوم كأس العالم، وقد قدم أداءً مذهلاً في البطولة المقامة بأمريكا الشمالية، حيث سجل ثلاثة أهداف حتى الآن وساعد المغرب على بلوغ دور الـ16 في المسابقة.
وسارع نادي بايرن ميونخ إلى إبرام الصفقة قبل انتهاء المونديال، وسيدفع مبلغاً يقارب 42 مليون جنيه إسترليني لضم الللاعب المتألق الذي سجل 19 هدفاً في جميع المسابقات مع آيندهوفن في الموسم الماضي.
- Getty Images Sport
بازومانا توري (من هوفنهايم إلى نيوكاسل - 43 مليون جنيه إسترليني)
وجد نادي نيوكاسل يونايتد بديلاً لأنتوني جوردون، حيث تعاقد مع بازومانا توري قادمًا من هوفنهايم في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 43 مليون جنيه إسترليني.
وكان الجناح الأيسر، الذي خاض ثلاث مباريات في كأس العالم قبل خروج كوت ديفوار على يد النرويج، قد انضم في الأصل إلى نادي هوفنهايم الذي يلعب في الدوري الألماني في فبراير 2025، ويغادر الآن بعد أن سجل خمسة أهداف في 45 مباراة خاضها في جميع المسابقات.
- Getty Images Sport
ماركو باليسترا (من أتالانتا إلى تشيلسي - 47 مليون جنيه إسترليني)
جعل تشابي ألونسو من ماركو باليسترا أول لاعب يوقع معه بصفته المدير الفني الجديد لتشيلسي، حيث اتفق «البلوز» مع نادي أتالانتا على صفقة بقيمة 47 مليون جنيه إسترليني لجلب الظهير الإيطالي إلى ستامفورد بريدج.
وكان باليسترا قد حصل على لقب «أفضل مدافع في الدوري الإيطالي» عقب أدائه المذهل خلال فترة إعارته إلى كالياري الموسم الماضي، وسوف يتنافس مع ريس جيمس على مركز الظهير الأيمن، في ظل شائعات تشير إلى أن مالو جوستو على وشك مغادرة النادي.
- Getty Images Sport
ناثانيال براون (من فرانكفورت إلى بايرن ميونخ - 47 مليون جنيه إسترليني)
لم يضيع بايرن ميونخ أي وقت في التعاقد مع الظهير الأيسر الأساسي للمنتخب الألماني في كأس العالم، حيث انضم ناثانيال براون قادمًا من فرانكفورت في صفقة قيل إن قيمتها تبلغ 47 مليون جنيه إسترليني.
وسيتنافس براون في المقام الأول مع ألفونسو ديفيز على مكان في التشكيلة الأساسية بفريق المدرب فينسنت كومباني، وقد وقع عقدًا مدته خمس سنوات مع بطل الدوري الألماني يمتد حتى عام 2031.
- Getty Images Sport
ماتيوس فرنانديز (من وست هام إلى توتنهام - 85 مليون جنيه إسترليني)
نجح توتنهام في انتزاع لاعب خط الوسط الدولي البرتغالي ماتيوس فرنانديز من منافسه اللندني وست هام.
ولم يستطع «الهامرز» منع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا من الرحيل بعد هبوطهم إلى دوري "تشامبيونشيب"، حيث دفع «السبيرز» مبلغًا ضخمًا قدره 85 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدماته.
- Getty Images Sport
ساندرو تونالي (من نيوكاسل إلى توتنهام - 100 مليون جنيه إسترليني)
كان ساندرو تونالي بلا شك على رأس قائمة رغبات العديد من الأندية في سوق الانتقالات، حيث ارتبط اسم اللاعب الإيطالي بأندية مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي قبل أن يحطم توتنهام رقمه القياسي في الانتقالات، للمرة الثانية في أقل من أسبوع، ليبرم صفقة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني.
ويغادر لاعب الوسط نادي نيوكاسل بعد ثلاث سنوات قضاها مع الماكبايس، حيث خاض أكثر من مائة مباراة وفاز بكأس الرابطة في عام 2025.
- Getty Images Sport
إليوت أندرسون (من نوتنجهام فورست إلى مانشستر سيتي - 116 مليون جنيه إسترليني)
أنهى نادي مانشستر سيتي في مطلع يوليو إحدى أبرز قصص الانتقالات في الصيف، حيث أكد التوصل إلى اتفاق بقيمة 116 مليون جنيه إسترليني مع نادي نوتنجهام فورست لضم اللاعب إليوت أندرسون.
وخضع اللاعب الدولي الإنجليزي، الذي كان أيضًا على قائمة أهداف نادي مانشستر يونايتد، للفحوصات الطبية أثناء مشاركته مع منتخب «الأسود الثلاثة» في كأس العالم، ويغادر ملعب «سيتي جراوند» بعد أن خاض 92 مباراة في جميع المسابقات مع نوتنجهام.
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