مصر وإيران | شوبير من امتداد للأساطير إلى كارثة هوائية وظاهرة مُقلقة تدق ناقوس الخطر وتهدد مغامرة الفراعنة

مصر إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، لحظات تاريخية عاشها الفراعنة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد التعادل 1/1 مع المنتخب الإيراني.

الفراعنة ضمنوا التأهل بالفعل قبل المباراة، ولكن وفقًا لحسام حسن المدير الفني للفراعنة، فالهدف كان تحقيق الفوز فقط، بغض النظر عن حسابات المنافس القادم، وما ستسفر عنه مباراة بلجيكا ونيوزلندا.

البداية كانت مُبشرة، هدف مبكر من مصر عن طريق محمود صابر في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، ليبدو أن مصر على أعتاب انتزاع الصدارة، ولكن إيران لم تستسلم وحصلت على ركلة جزاء أهدرها مهدي طارمي في الدقيقة 11.

المحاولات الإيرانية لم تتوقف بعد هذه اللقطة، حيث عاد الفريق في مشهد آخر بالدقيقة الرابعة عشر بهدف سجله رامين رضائيان في الدقيقة الرابعة عشر، وعلى الجانب الآخر من المجموعة السابعة، فازت بلجيكا على نيوزلندا 5/1 لتنتزع الصدارة.

وبذلك .. يصبح الشكل النهائي في المجموعة، بلجيكا 5 نقاط ثم مصر 5 وإيران 3 ونيوزلندا 1، ليلعب الفراعنة ضد أستراليا في دور الـ32 يوم الجمعة المقبل، وفي حالة الفوز يضرب الفريق موعدًا مع المنتصر من الأرجنتين وكاب فيردي.