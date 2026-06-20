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علي سمير

عليهما التعلم من المغرب .. مصر والسعودية أمام وهم "حلاوة البدايات" ولعنة "القارات" تنذر بكارثة قادمة!

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كأس العالم
السعودية
مصر
نيوزيلندا ضد مصر
نيوزيلندا
إسبانيا ضد السعودية
إسبانيا
إسكتلندا ضد المغرب
إسكتلندا
المغرب

التفاؤل مطلوب ولكن بشرط!

بعد انتصار المنتخب المغربي على اسكتلندا واقترابه كثيرًا من حسم التأهل إلى دور الـ32، يجب أن تتجه الأنظار الآن نحو مصر والسعودية، وما هو قادم لهما في كأس العالم 2026.

الحديث يجب أن يكون مركزًا على هذا الثنائي فقط، لأن الآمال تتعلق عليهما الآن لعبور مرحلة الـ48 منتخبًا، بسبب النتائج السيئة لباقي العرب المشاركين في المسابقة.

قطر تلقت سداسية من كندا، تونس خسرت 5/1 من السويد، والعراق أمام النرويج 4/1، والجزائر من الأرجنتين بثلاثية نظيفة، والأردن من النمسا 3/1.

هزائم بالجملة وحظوظ ضعيفة من أجل عبور مرحلة المجموعات، وعلى الجانب الآخر سنجد أن مصر ظهرت بصورة مشرفة وكانت على أعتاب إسقاط بلجيكا، قبل أن تكتفي بالتعادل الإيجابي 1/1، ونفس الأمر حدث مع السعودية ضد أوروجواي.

إذن .. ماذا بعد؟ هل حُسمت الأمور وتأهل الثنائي العربي؟ أم هناك سيناريوهات كارثية يجب الحذر منها؟

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    مصر ووهم "الفريق الأصعب"

    لا شك أن ما قدمته مصر بقيادة حسام حسن ضد بلجيكا يدعو للفخر والتفاؤل، خاصة وأن ممثل أوروبا هو خصمها الأصعب في المجموعة السابعة، ولكن هذا "على الورق فقط".

    رغم فارق الإمكانيات بين مصر وبلجيكا، من ناحية الجودة والاحتكاك على أعلى مستوى في أوروبا، إلا أن حسام حسن تمكن من خلق توليفة وخطة محكمة لإيقاف خطورة الشياطين الحمر وإحكام سيطرته على المباراة.

    البعض قال إن بعد التعادل 1/1 أصبحت مصر هي المرشح الأول لانتزاع صدارة المجموعة بشكل عام، وهذا أمر غير مستبعد، ولكن ماذا لو فعلت كل من إيران ونيوزلندا مع الفراعنة مثلما حدث أمام بلجيكا؟

    وفقًا للقواعد النظرية التي لا يُعتد بها في كرة القدم : مصر أوقفت بلجيكا وتعادلت معها + بلجيكا أقوى من إيران ونيوزلندا بمراحل + مصر أفضل من هذا الثنائي أيضًا = الفراعنة سيفوزون بكل سهولة ليرتفع رصيدهم إلى 7 نقاط!

    ولكن ما يحدث على أرض الواقع يختلف عن ذلك كثيرًا، إيران يمكنها استخدام نقاط قوتها، بالإضافة للشحن المعنوي بسبب الظروف المحيطة بها في كأس العالم، وخلافاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، لقلب التوقعات والفوز على مصر.

    نفس الامر بالنسبة لنيوزلندا، يمكنها تكرار ما فعلته مصر ضد بلجيكا أمام الفراعنة نفسهم، خاصة وأن الفريق يمتلك طبيعة بدنية صعبة وخط دفاع قوي ليس من السهل اختراقه.

    ماذا نستنتج من ذلك؟ نسيان ما حدث أمام بلجيكا تمامًا، والبدء من نقطة الصفر، وعدم الشعور بالغرور والاطمئنان الزائد، لأن كرة القدم لا تعتمد كثيرًا على المنطق.


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    ماذا عن السعودية؟

    دون الحديث عن الكثير من التفاصيل، وعلى الرغم من المردود الجيد لفريق المدرب جورجيوس دونيس ضد أوروجواي، وتعادله بهدف لكل منهما، ولكن الموقف هنا يختلف، ممثل أمريكا الجنوبية ليس الخصم الأصعب في المجموعة الثامنة.

    الأخضر لديه موقعة غاية في الصعوبة مع بطل أوروبا والمرشح الأقوى للفوز بالمونديال "مع فرنسا"، وهو المنتخب الإسباني، الفريق الذي تعادل في الجولة الأولى أمام كاب فيردي.

    وعلى الرغم من اختلاف الموقف، إلا أن السعودية يجب أن تدخل المباراة بنفس العقلية المطلوبة من مصر، لأن البعض قد يقول إن الحظوظ قائمة حتى لو خسر الفريق ضد إسبانيا، لأن مباراة كاب فيردي أسهل ويكن الفوز على ممثل إفريقيا لضمان التأهل حتى ضمن أفضل ثوالث.

    في البداية .. 4 نقاط تعني وجود نسبة كبيرة للتأهل، لكنها لا تحسم بشكل الصعود إلى دور الـ32 من خلال المركز الثالث، لأن هناك بعض المجموعات المعقدة غير الواضح موقفها حتى الآن.

    ولذلك.. لماذا لا تخرج السعودية بمستوى مثل الذي قدمته كاب فيردي ضد بطل يورو 2024 في الجولة الأولى؟ أو حتى تقدم لنا مفاجأة مثلما فعلت أمام الأرجنتين في كأس العالم 2022، عندما كانت الفريق الوحيد الذي فاز على منتخب التانجو في هذه النسخة!

    الأهم هو أن تلعب السعودية وكأنها لم تضمن أي شيء، وعدم التعويل كثيرًا على نقطة أوروجواي، بل البناء عليها والسير على خطى المغرب، الفريق الذي لم يشعر بالغرور بعد مستواه الاستثنائي ضد البرازيل والتعادل 1/1 مع السيليساو، ليذهب من أجل التفوق على اسكتلندا في الجولة الثانية.


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    سيناريو كأس القارات

    عندما يشعر الفراعنة بالتفاؤل المفرط بعد البداية التاريخية في محفل عالمي، تظهر الإحباطات والكوارث، إنها قاعدة ثابتة لا يمكن إنكارها وإليكم الدلائل ..

    في بطولة كأس العالم للقارات 1999، شاركت مصر باعتبارها بطلًا لأمم إفريقيا 1998، وحققت انطلاقة ناجحة بالتعادل مع بوليفيا 2/2 والمكسيك بنفس النتيجة.

    القصة أصبحت سهلة .. الانتصار على السعودية في الجولة الثالثة لدور المجموعات يعني العبور، والتفاؤل كان يُسيطر على الجميع باعتبار أن اللعب ضد الأخضر أسهل بكثير من مواجهة المكسيك بجيلها التاريخي المكون من خورخي كامبوس وسلفادور كارمونا ولويس هيرنانديز وكواوتيموك بلانكو، والمفاجأة كانت بالسقوط 5/1 ضد المنتخب السعودي ومغادرة البطولة من المرحلة الأولى.

    السعودية تلقت هزيمة ساحقة في وقت لاحق من البرازيل 8/2 في نصف النهائي، بينما ذهب اللقب إلى المكسيك في نهاية المطاف بعد التفوق على السيليساو 4/3.

    هل تعلم الفراعنة من هذا الدرس؟ لا .. الموقف نفسه تكرر مع جيل حسن شحاتة في البطولة ذاتها ولكن نسخة 1999 ..

    خسارة مثيرة في اللحظات الأخيرة من البرازيل 4/3، حيث قدم الفراعنة واحدة من أفضل مبارياتهم في التاريخ، قبل الانتصار على إيطاليا بهدف دون رد، عن طريق محمد حمص الذي كتب اسمه بحروف من ذهب على صعيد الكرة العالمية.

    إذن.. هناك مواجهة مع الولايات المتحدة "الخصم الأضعف" في الجولة الأخيرة، هل فازت بها مصر أم فعلت مثلما حدث ضد السعودية؟ الإجابة بكل أسف هي الثانية، الفراعنة سقطوا 3/0 واحتلوا المركز الرابع بالمجموعة الثانية وخرجوا مع إيطاليا.

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    حتى في كأس العالم

    مصر أعادت السيناريو ذاته بتفاصيل مختلفة، عندما ظهرت صورة مبشرة وخسرت أمام أوروجواي 1/0 في افتتاح مبارياتها بكأس العالم روسيا 2018 تحت قيادة هيكتور كوبر.

    وقتها قالت الجماهير المصرية:"الأمور سهلة الآن، عبرنا الخصم الأصعب بأقل خسائر، سنفوز على السعودية وروسيا وسنصعد إلى دور الـ16".

    ومرة أخرى يقع الفراعنة في نفس الفخ، خسارة من روسيا 3/1 والسعودية 2/1، ليخرج الفريق من البطولة مبكرًا مع شقيقه العربي.

    والسعودية فعلت نفس الأمر في مونديال قطر، انتصار تاريخي على الأرجنتين 2/1 ليصبح التأهل على طبق من ذهب بعد عبور الخصم الأصعب في المجموعة الثالثة.

    ولكن الأخضر خسر تحت قيادة مدربه هيرفي رينارد أمام بولندا 2/0 والمكسيك 2/1، ليكتفي بالفوز التاريخي على منتخب التانجو الحاصل على اللقب.

    وفي النهاية يجب الاعتراف بأن التفاؤل مطلوب بشرط عدم الإفراط فيه، السعودية ومصر يمكنهما التأهل، ولكن يجب نسيان ما حدث أمام بلجيكا وأوروجواي، ونفس الأمر ينطبق على الكونغو الديمقراطية وغانا وكاب فيردي واليابان وكوت ديفوار وكل الفرق الحالمة التي خرجت بنتيجة إيجابية في الجولة الأولى!