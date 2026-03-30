صعوبات ليفربول «ليست فترة سهلة» بالنسبة لفلوريان فيرتز، لكن نجم المنتخب الألماني يكشف كيف غيّر يوليان ناجلسمان نظرته إلى الوضع في أنفيلد
الصعوبات الأولى مع ليفربول
في حديثه مع برنامج "سبورتشاو" الألماني، تحدث فيرتز عن الصعوبات التي واجهها في البداية بعد انتقاله المرتقب إلى إنجلترا مقابل 125 مليون يورو. ويعلق ليفربول آمالاً كبيرة على اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، لكن أدائه المخيب للآمال في البداية تعرض لانتقادات شديدة.
وأوضح أن التكيف مع وتيرة اللعب تطلب منه بذل جهد إضافي خلف الكواليس لمواجهة المدافعين الأقوياء. وعلى الرغم من الضغط الهائل الذي تعرض له لتبرير قيمته المالية وتكرار نجاحاته السابقة، أقر المهاجم بأن الأشهر الصعبة التي قضاها في ميرسيسايد كانت اختبارًا ضروريًا لبناء شخصيته وقوته من أجل المستقبل.
نصيحة مهمة من مدرب المنتخب الوطني
في الوقت الذي تراجعت فيه النتائج والأداء الفردي، ظل مدرب المنتخب حليفاً ثابتاً. فقد أعرب ناجلسمان صراحةً عن دعمه، مؤكداً أن ردود الفعل السلبية من الجمهور كانت غير مبررة تجاه لاعب شاب يمر بمرحلة تحول كبيرة في مسيرته.
وأشاد لاعب الوسط بمدربه لمساعدته في الحفاظ على نظرة إيجابية خلال أحلك اللحظات، قائلاً: "لم تكن فترة سهلة. أخبرني جوليان ناجلسمان أنه من الجيد أيضاً ألا تسير الأمور دائماً نحو الأفضل. وأنك تتعرض أحياناً لانتكاسة وتصبح أقوى بفضلها. هكذا أرى الأمر الآن، فقد جعلني ذلك أقوى قليلاً".
النمو الجسدي وتعزيز الثقة بالنفس
كانت إحدى العقبات الرئيسية التي واجهت صانع الألعاب هي القوة الشديدة التي تتسم بها الدوري الإنجليزي الممتاز. فقد كان عليه أن يتعلم كيفية تحمل الاحتكاك والاحتفاظ بالكرة في مواجهة خصوم عدوانيين. وقال: «كان عليّ أن أواجه المقاومة وأن أتكيف. كان عليّ أن أتعلم كيف أصبح أقوى وأحتفظ بالكرة. وألاحظ أنني في مستوى بدني جيد».
وقد ظهرت هذه القوة المتزايدة بوضوح عندما حقق منتخب بلاده فوزاً مثيراً بنتيجة 4-3 على سويسرا في مباراة ودية دولية.
سيطر على المباراة بتسجيله هدفين وتقديمه تمريرتين حاسمتين، بما في ذلك تسديدة مذهلة جعلت النتيجة 3-2، والتي وصفها بفخر بأنها "أجمل هدف" له حتى الآن، حيث بدا متجدد الحيوية تماماً.
"مع ألمانيا، لم أتمكن أبداً من ترك بصمتي في مباراة كهذه. بالنسبة لألمانيا، كانت هذه أفضل مباراة لي".
ماذا ينتظر ويرتز بعد ذلك؟
بعد أدائه الدولي المتميز، يستعد فيرتز لمباراة ودية ضد غانا في 30 مارس قبل العودة إلى المهام المحلية. وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهها في بداية الموسم، فقد خاض بالفعل 40 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وساهم في تسجيل ستة أهداف وتقديم تسع تمريرات حاسمة.
يواجه ليفربول جدول مباريات صعبًا عند عودته. لديهم مباراة حاسمة في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي خارج أرضهم أمام مانشستر سيتي في 4 أبريل، تليها مباشرةً مباراة حاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان في 8 أبريل. ثم يعود الريدز إلى منافسات الدوري على أرضهم ضد فولهام في 11 أبريل.